Erken yaşlanmayı engelliyor: Şalgam!

Şalgam Adana yöresine aittir. Pancara benzeyen lahana ile turp arasında yer alan bir kök bitkisidir. Şalgamın diğer isimleri, Turp Lahanası, Brassica rapa, Brassica napus, Turnip ve Navet’dir. Şalgamın içeriğinde C, E, K ve B vitaminleri bulunur ve uzmanlar günde bir bardak içilmesini önermektedir. Şalgamın faydaları hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz

ŞALGAMIN FAYDALARI

KANSERİ ÖNLER;

Son dönemlerde oldukça yaygın bir hastalık haline gelen kansere karşı vatandaşlar önlem almak, beslenmelerine dikkat etmek ve korunmak istiyorlar. Şalgam ise içerisinde bulundurduğu glukazionelit, nadir bulunan sülfür içeren bileşiktir ve kansere yol açan tümörleri vücutta küçültmesiyle bilinir. İçerdiği yüksek seviyedeki karatenoit ve C vitamini antioksidan olarak görev yapıp serbest rakikallerle savaşarak sağlıklı hücrelerin, kanserli hücrelere dönüşmesini engeller.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR;

Az önce de bahsedildiği gibi şalgam yüksek oranda C vitamini içerdiğinden bir porsiyon salgam günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılar. C vitamini vücudun akyuvar üretmesi için fazlasıyla öneme sahip bir vitamindir. Akyuvarlar çok fazla öneme sahiptirler.

AKYUVARLARIN ÖZELLİKLERİ:

- Kanın yaklaşık %1'ini oluşturur.

- Diğer kan hücreleri gibi çok önemli görevleri vardır.

- Diğer isimleri lökosittir.

- Hastalıklara karşı korurlar.

- Bağışıklık hücrelerimizdir.

- Vücudumuza hasta yapan, yabancı bir organizma girdiği zaman, virüsler tarafından saldırıya uğradıysak o zaman beyaz kan hücreleri yani akyuvarlar görevlerini yaparlar, bu hücreleri yok ederler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIR;

Bütün turpgiller gibi şalgam da çok fazla lif içerdiğinden dolayı bağırsak dostudur. Bir porsiyon şalgam tüketildiğinde günlük lif ihtiyacının %12’si karşılanmış olur. Şalgamın içerdiği lif vücutta birçok formda hizmet eder en önemli özelliği sindirimi kolaylaştırması ve kabız gibi sorunları önlemesidir sindirim insan vücut sağlığı için çok önemlidir aynı zamanda kilo vermede çok büyük rol oynar. Şalgamın düşük kaloriye sahip olması ve besin değerleri zengin olması sebebiyle diyetinizde bulunması tavsiye edilmektedir. Yüksek lif içeriğinden dolayı tok hissetmeyi sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR;

Şalgam lif bakımından oldukça zengindir ve lifler vücutta şişerek tokluk hissi verir. Böylece sürekli yeme isteğini kesici özelliğe sahiptir, bu sebeple kilo vermeye çalışan ve diyet yapan insanların şalgam tüketmesi kilo verme aşamasında diyet yapanlara yardımcı olacaktır.

ŞEKER HASTALIĞINI ÖNLER;

Şalgam şeker hastalığı ile ilgili sorun yaşayanlar tarafından patatesle değiştirilebilir. Patates içerisinde fazla miktarda karbonhidrat bulundurduğundan, bu karbonhidratlar basit şekere dönüşüp diyabet hastalarının glukoz ve insülin seviyelerini kötü etkileyebilir. Ancak şalgam tip 2 diyabeti önlemekte başarılıdır. Şalgamın içerisindeki karbonhidrat oranı da patatese göre %20 daha az bulunmaktadır.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLER;

Şalgam erken yaşlanmayı önler. Görüş kabiliyetini artırır ve organlarda, dokularda sağlıklı hücreler üretilmesine katkıda bulunur.

ENZİMATİK ÖZELLİKLERİ;

Çinko vücutta gerçekleşen enzimatik işlevler için çok önemlidir. Şalgamda çinko çok ciddi oranda bulunduğundan dolayı enzimatik özelliklerine sahip olduğundan da vatandaşlara çok sıklıkla önerilir. İnsan vücudunda enzimatik işlevler olmazsa ciddi sağlık sorunları meydana gelir.