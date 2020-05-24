Salepli dondurma nasıl yapılır? Baklava yerine salepli dondurma tarifi

Ev yapımı dondurma tarifleri merak ediliyor. Bayramda şerbetli tatlılar yerine çikolatalısından saleplisine kadar evde birbirinden farklı dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Bayramda içinizi ferahlatacak salepli dondurma tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.





DHA'ya ev yapımı dondurma tarifi veren Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yaz mevsimine denk gelen Ramazan Bayramı'nda tatlı yapacak olan kişilere salepli dondurmayı önerdi. Sıcak havalarda ağır bir tatlı olan baklava yerine ev yapımı salepli dondurmanın çok daha faydalı olacağını belirten Zünbülcan, "Salep, oldukça faydalı bir besin. Öksürüğe, hazımsızlığa son derece iyi geliyor. Tatlı yapmak isteyenler hem sıcak havada dondurmayla ferahlayacaktır hem de daha sağlıklı bir bayram geçireceklerdir. Burada önemli olan salebin güvenilir bir yerden alınması gerekiyor. Dondurma içerisine katkısız, gerçek salebin kullanılması sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır." dedi.

MEYVELİ DE YAPILABİLİR

Meyveli dondurma tercih eden kişilerin evlerinde yapacakları salepli dondurmayı da meyveyle çeşitlendirebileceklerini söyleyen Zünbülcan, şu şekilde anlattı: