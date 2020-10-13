Salepli damla çikolatalı kurabiye hiç denediniz mi? Pratik kurabiye tarifi

Salepli kurabiye tarifi merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Çay yanına pratik ve farklı kurabiye tarifleri araştıranlar için salepli ve damla çikolatalı kurabiye tarifi hazırladık. Evde bulunan malzemelerden yapılan salepli kurabiye popüler tarifleriniz arasında yer alacak.



SALEPLİ KURABİYE MALZEMELERİ



2 su bardağı un

7 tatlı kaşığı salep tozu

230 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

70 gram pudra şekeri

1 limon kabuğu rendesi

1 çay bardağı damla çikolata(süslemek için)

1 adet yumurta ve 1 adet yumurta sarısı

SALEPLİ KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Tereyağını mikserde krema kıvamına gelene kadar çırpın ve ardından pudra şekerini ilave ederek çırpmaya devam edin. Çırpılan karışıma 1 adet yumurta sarısını, salep tozunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek yavaş devirde çırptıktan sonra unu ilave edin. Ardından yoğurmaya başlayın.

Hamuru ikiye bölüp streç filme sararak buzdolabında 1 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkarttığınız hamura minik şekiller verin.

Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine salepli kurabiyelerinizi dizin. Fırça yardımı ile yumurta sarısını sürün. Ardından üzerlerine birer damla çikolata koyun. İsteyenler üzerine toz şeker de gezdirebilir. Bu sırada fırını da 180 derecede ısınmak üzere açın.

Kurabiyeleri 15 dakika pişirip fırından çıkartın. Afiyet olsun.