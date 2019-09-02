Dengeli ve taze bir cilt için tüketilmeli

Salatalığın anavatanı Kuzey Hindistan olarak bilinmektedir. Çok eski dönemlerden beri tüketilen bu sebzenin suyu düzenli olarak tüketildiğinde kemikler, kaslar, kıkırdaklar, bağlar ve tendonlar gibi vücudunuzda bulunan bağ dokuların doğru şekilde oluşmasına yardımcı olur ve vücut için mükemmel bir silika kaynağıdır. Salatalık suyunun idrar söktürücü özelliği de vardır. Böbreklerin temizlenmesine ve böbrek taşlarının çözünmesine yardımcı olur. Salatalığın içinde fazlaca bulunan C vitaminleri cilt sorunlarının çözümünde büyük rol oynar. Ciltteki kızarıklıklar ve egzama gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

SALATALIK SUYUNUN FAYDALARI

Salatalık suyu, sağlıklı, besleyici ve çok yönlü bir içecektir. Yüksek besin içeriği nedeniyle, sebze yemenin genel avantajlarının ötesine de geçen birçok başka faydayı bünyesinde barındırır.

Vücudumuza yaptığı katkılardan bazıları ise şunlardır: vücudun yaşamsal faaliyetlerini iyileştirir, böbrek kalsifikasyonlarının ortadan kaldırılmasını sağlar ve obezite riskini azaltır.

Salatalık, dünyada en yaygın şekilde bulabileceğiniz tropikal sebzelerden birisidir. Genellikle turşu yapmak için kullanılır ancak bunun sonucu olarak besin değerinin çoğu bu süreçte ortadan kaybolur.

Salatalığın sadece suyunu tüketmek, bütün olarak yemekten daha az faydaya sahip olabilir. Bunun nedeni, salatalığın suyunu çıkardığınızda geriye kalan liflerinden yararlanamamanız olarak açılanabilir.

Sağlam ve bütün bir salatalığın içinde karbonhidratlar bulunmaktadır. Bu nedenle günlük olarak salatalık suyu içiyorsanız eğer, bu esnada kaybolan lifleri telafi edebilmek için başka sebzeleri de tüketmenizi önemle tavsiye ediyoruz.

Salatalığın suyunu çıkardıktan sonra geriye kalan lifleri kullanmanız hala mümkündür. Bu artık maddeleri mikserinizden toplayın ve ardından dondurun. Sonrasından dilediğiniz zaman patates püresine, çorbalara ve çeşitli soslara bu lifli gıdayı kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

SALATALIĞIN BESİN DEĞERİ

Salatalık, etkileyici miktarda doğal saf suyu bünyesinde barındırır (yaklaşık olarak % 96), bu su miktarı normal içme suyundan çok daha faydalı ve önemlidir. Salatalığın kabuğunda ise önemli miktarda A vitamini bulunmaktadır, bu nedenle bu sebzeyi soymadan tüketmenizi öneriyoruz.

Ayrıca bu gıda maddesi, alkali oluşturan mineralleri de içermektedir; bakterilere ve birçok hastalığa karşı savaşmanıza yardımcı olan, alkali bir ortamın yaratılmasına yardımcı olur.

Salatalık, A ve C vitaminleri bakımından (her ikisi de antioksidan bileşenlerdir) mükemmel bir kaynaktır; içerisinde bol miktarda manganez, molibden, potasyum, silis ve kükürt; az miktarlarda da B vitamini kompleksi, sodyum, kalsiyum ve fosfor bulunur.

Dahası, göze ve cilde temas ettiğinde işinize yarayacak güzellik hilelerini de size sağlar. Bunun nedeni ise içerdiği kafeik asitten kaynaklanır; bu sebze, sıvı tutulmasını önlemenize de yardımcı olur ve topikal olarak uygulandığında gözlerde meydana gelen şişliği azaltır.

SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI

Çoğu insan, salatalığın vücuda sağladığı muazzam faydalardan habersizdir ve hatta bu yiyeceği yemekten kaçınılanlar bile bulunmaktadır. Bu sebze, bazı insanlar için “sıkıcı” olsa da gerçek şu ki, her açıdan oldukça yenileyici ve faydalıdır. Taze salatalık suyunu tüketmenin faydalarının bir listesi aşağıdadır:

ASİDİTE

Salatalık suyunda bulunan minerallerin alkali olması, kanınızın pH’ını düzenler ve bu sayede asitlilik durumunu nötr hale getirmenize yardımcı olur. Bu yiyecek, gastrit ve on iki bağırsakta meydana gelen ülserin tedavisinde de önerilmektedir.

KAN BASINCI

Tıpkı kereviz gibi bu renksiz içecek de, içinde bulunan mineraller ve sodyum izleri nedeniyle kan basıncınızı düzenlemenize yardımcı olabilir.

BAĞ DOKULAR

Salatalık suyu, kemikler, kaslar, kıkırdaklar, bağlar ve tendonlar gibi vücudunuzda bulunan bağ dokuların doğru şekilde oluşmasına yardımcı olur ve vücut için mükemmel bir silika kaynağıdır.

SOĞUTUCU ETKİYE SAHİPTİR

Kuru ve sıcak havalarda, kereviz suyu ile karıştırılmış bir bardak salatalık suyunu içmeniz, vücut ısınızı normale döndürmenize yardımcı olur.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Salatalık suyu, idrar yoluyla atık maddeleri vücudunuzdan uzaklaştırır. Ayrıca böbrek taşlarının çözünmesine de yardımcı olur.

ATEŞ

Salatalık suyu, vücut sıcaklığını düzenleyen birtakım özelliklere sahiptir ve ateşiniz olduğunda vücut sıcaklığınızı düşürmek için kullanabileceğiniz bir içeceğe dönüşür.

İLTİHAP

Bu içecek, eklemlerde iltihaplanmaya neden olan ürik asitle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmel bir ilaçtır. Günlük olarak tükettiğiniz zaman, eklemleri iltihaptan temizlemenize yardımcı olur.

Böylece ürik asitten kurtulduğunuz için ağrılarınız da azalır. Aynı zamanda artrit, astım ve gut gibi diğer hastalıkların tedavisine de yardımcı olur.

SAÇLARIN UZAMASI İÇİN

Salatalıkta bulunan silikon ve kükürt, özellikle saç tellerinizin daha hızlı uzamasını istiyorsanız bu konuda size yardımcı olabilir. Salatalık suyunu, havuç, marul veya ıspanak suyu ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

CİLT SORUNLARI

Salatalıkta fazlaca bulunan C vitamini ve antioksidanlar, birçok güzellik kreminde bulunur ve egzama, sedef hastalığı, akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkili olarak kullanılır.

SIVI TUTULMASI

Salatalık, vücuda gerekli olan elektrolitleri sağlar ve hücrelerin hidrasyonunu yeniler, böylece sıvı tutulmasını da azaltmış olur.

K VİTAMİNİ

Salatalık suyu, K vitamininin eksikliğinde ortaya çıkan burun kanaması, morarma ve diş eti kanaması gibi problemleri önler, bu olumsuz etkilerle savaşır.