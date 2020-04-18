Sakız yutmak zararlı mı? Sakız bağırsaklara yapışır mı?

Yutulan sakız bağırsaklara yapışır mı? Sakız yutmak zararlı mı? gibi soruların cevabı yıllardır merak edilir. Sakız sindirilemediği için bu tür zararlı etkilerinin olabileceğine inanılır. BBC’de yer alan habere göre sindirim sisteminin asit ve enzimleri sakızın temel maddesi olan elastik polimeri parçalayamaz. Ama tüm yabancı maddeler gibi o da sonunda vücuttan atılır. Eğer 2 cm’den küçükse sakız yutma sonucu bazı ciddi kabızlık vakalarına rastlanmıştır. Bu daha çok günde birkaç kez sakız yutan veya yanı sıra bozuk para yutan çocuklarda görülür. Ama arada sırada sakız yutmanın ciddi sorunlara yol açtığı görülmemiştir.