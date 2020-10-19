Sahte vitamin ve gıda takviyesi nasıl anlaşılır?

Koronavirüs nedeniyle uzmanların bağışıklık sistemini güçlü tutma çağrıları vitaminlere ve gıda takviyelerine olan talebi artırdı. Fakat bu durumun internetten vitamin ve gıda takviyesi satışlarına yönlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, sahte vitaminlere karşı uyardı. Peki, internetten alınan ürünlerin sahte olup olmadığını anlamak mümkün mü?

DHA'ya açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, internet üzerinden satın alınan takviyeler konusunda uyararak, “İnternetten aldığınız ürünler sahte olabilir. Bunu kimse ambalajına bakarak anlayamaz.” dedi.



“KARACİĞER VE BÖBREK HASTALARINDA RİSK BÜYÜK”

Vitaminlerin OTC sınıfına giren, yani reçetesiz olarak banko önünde satılabilen ürünler olduğunu ancak bunun kontrolsüz kullanılabileceği anlamına gelmediğini belirten Dr. Gaye Hafez, bu konuda vatandaşları uyardı.

Doktora ve eczacıya danışılmadan alınan her üründe istenmeyen etki görülme riskinin bulunduğunu ifade eden Dr. Hafez, özellikle karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda bu riskin daha da büyük olduğunu vurguladı.

“Pandemi döneminde gerekmedikçe eczanelere gidilmemesi bir gerçek, ancak eczaneler de içerideki hasta sayısını azaltarak, halkı koruma yoluna gidiyorlar. Bu yüzden pandemi döneminde de vitaminlerinizi eczaneden almanızı öneriyorum” diyen Dr.Gaye Hafez, şu bilgileri verdi:

“Bu çağda 'internetten ürün almayın' demek çok gerçekçi değil, ancak vitaminler de herhangi ürünler değil. Eczaneler, doğrudan üreticiler ve ecza depolarıyla iletişim halindedir. Bu sebeple ürün kalitesinden ve saklama koşullarının doğruluğundan şüphe edilmez. Ancak internetten aldığınız ürünler sahte olabilir. Bunu kimse ambalajına bakarak anlayamaz.”

“ÜRÜNÜN SAHTE OLUP OLMADIĞI İNTERNETTEN ANLAŞILAMAZ”

Vitamin kutularının üzerinde karekodların bulunduğunu ancak internetten alınan ürünlerde bu barkodların gerçek olup olmadığından yüzde 100 emin olunamayacağını ifade eden Dr.Gaye Hafez , şunları söyledi: