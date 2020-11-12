Sağlıksız yerlerde yapılan botoks morarmaya sebep olur

Botoksun etkileri merak ediliyor. Botoksun tam donanımlı sağlık merkezleri tarafından yapılmasını tavsiye eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, botoks konusunda kadınların dikkatli olması gerektiğini belirterek, güzelleşmek adına farklı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, botoks ve uygulamalarına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Daha güzel görünmek adına yaptırılan botoks uygulamasının yanlış eller ve sağlıksız ortamlarda yapıldığında farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini belirten Uzm. Dr. Öcal, şu bilgileri verdi:

"Ciltte oluşan kırışıklık, sarkma gibi durumlarda cilt altına uygulanan ve bu gibi durumları geçici süreli olarak tedavi eden işleme botoks denilmektedir. Botoks, ‘Clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksinidir. Halk arasında yılan zehri olarak bilinse de aslında değildir. ‘Clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksinini saflaştırarak ilaç olarak tedavide kullanıyoruz. Dermatolojide botoksu kullanım alanımız yüzün üst kısmında bulunan kırışıklıkların giderilmesi ve terlemeyi önlemek içindir. Botoks yaptırmanın yaş sınırı yoktur. Kişinin ihtiyacına göre uygulama yapılmaktadır.”

SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT



Bu uygulamada istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere değinen Öcal, botoksun etkileri hakkında şunları söyledi: