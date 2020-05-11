Sağlıklı beslenmede ilk şart kan değerlerini bilmek

Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri merak ediliyor. beslenme düzenimizi belirlemek için yapılması gereken ilk basamaklar hakkında bilgi veren uzmanlar, kan değerlerine dikkat çekti. Kan değeri sonuçlarının hem tedavi, hem de beslenme planı için yol gösterdiğini belirten uzmanlar meyveleri çok ufak doğramadan mümkünse kesmeden ısırarak ve bekletmeden tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, ramazan da ve normal hayatımızda beslenme düzenimizi belirlemek için yapılması gereken ilk basamaklar hakkında bilgi verdi.

“KOLESTEROL PROBLEMİ OLANLAR DİKKAT”



Dyt. Aksoylu, “Kan değerine göre beslenme düzenini şekillendirmek doğrudur. Hatta kan değerlerine hiç bakmadan beslenme düzeni belirlemek sağlıksız ve yanlıştır.

Beslenme düzenini belirlemede önerilen kan tahlileri; demir, demir bağlama, ferritin, hgb, hct gibi tam kan testleri, vitamin ve mineral değerleri (özellikle kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini, magnezyum), şeker değerleri (açlık kan şekeri, insülin direnci, 3 aylık şeker ortalaması), kolesterol değerleri en önemlileridir. Kan değeri sonuçları hem tedavi, hem de beslenme planı için yol gösterir. Örneğin; kansızlık problemi olan anemik kişiler risk grubudur, şeker ve tiroid hastaları risk grubudur.” dedi.

Aksoylu, normal bir bireyle şeker hastası bireyin beslenme planının aynı olmadığını vurgulayarak, “Vitamin ve mineral değerleri düşük olan kişilerin yaşam kaliteleri düşmektedir. Kolesterol problemi olanlar ilerleyen dönemde kalp-damar problemleri yaşayabilir. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak beslenme düzeni şekillendirilmelidir.” diye konuştu.

“MEYVE TÜKETMENİN EN İYİ SAATİ KAHVALTI VE İKİNCİ”



Meyve yemenin hiç bir zaman zararı bulunmamaktadır. (bazı hastalık grupları istisnadır) Mühim olan bir öğün içinde neler tükettiğinizdir. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu “Normal zamanlarda meyve tüketmenin en iyi saati kahvaltı ve ikindi, gerekirse akşam yemeğinden 1-2 saat sonrasıdır. Ramazan ayında da iftardan 1-2 saat sonra veya sahurda meyve tüketebilirsiniz. Burada önemli olan porsiyonlamadır.” dedi.

“MEYVELERİ KESMEDEN ISIRARAK TÜKETİN”



Dyt. Aksoylu, “Yüksek miktarda tüketilen her şey fayda sağlamayacağı gibi zarar ve yağ deposu olarak geri dönecektir. Mevsim meyvelerini tercih ediniz. Meyve tüketmeyi sevmeyenler şekersiz komposto olarak tüketim yapabilirler fakat hazırlık ve pişme aşamalarında ki vitamin-mineral kayıplarını unutmayalım. Meyveleri çok ufak doğramadan mümkünse kesmeden ısırarak ve bekletmeden tüketilmelidir.” ifadelerini kullandı.