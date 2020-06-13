Sağlıklı beslenme derken kalbinizden olmayın! Glütensiz beslenmenin zararı nedir?

Glütensiz beslenme nedir? Glütensiz beslenmenin zararı nedir? gibi soruların cevabı özellikle sağlıklı beslenme konusunda dikkatli olan kişiler tarafından merak ediliyor. Son dönemde trend olan glütensiz beslenmenin sağlık sorunlarına davetiye çıkardığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları bu konuda uyardı.



İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, "Glütensiz beslenme aslında sadece çölyak hastaları için geçerlidir. Ancak bu tür beslenme son yıllarda sağlıklı insanlar arasında da giderek yaygınlaşıyor. Glütensiz diyet modasına ayak uyduranlar sağlığını nasıl bir riske attığından habersiz. Bilimsel araştırmalar glütensiz diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu." dedi.

GLÜTEN HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR



Glüten hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu şekilde açıkladı:

"Glüten, buğday (bulgur da dahil), arpa ve çavdar gibi diğer tahıllarda bulunan bir protein. Glütensiz beslenme aslında sadece çölyak hastaları için geçerlidir. Ancak bu tür beslenme son yıllarda sağlıklı insanlar arasında da giderek yaygınlaşıyor. Özellikle kilo vermek ya da formda kalmak isteyenler karbonhidratı kesmek yerine glütensiz beslenme yolunu tercih ediyor. Ancak glütensiz diyet modasına ayak uyduranlar sağlığını nasıl bir riske attığından habersiz Bilimsel araştırmalar glütensiz diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. Glütensiz beslenme yoluna gidenler, bu diyetle daha kolay kilo verdiklerini, kendilerini daha dinç hissettirdiklerini söylüyorlar. Oysa bu bir yanılsama çünkü kilo verme ve daha dinç hissetme gibi semptomların glütenle ilgisi olmayabilir. Bunlar işlenmiş gıda tüketimine veya fazla kalori alımına son verildiğinde ortaya çıkabilir."

GLÜTENSİZ DİYET KALP-DAMAR HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR



Glütensiz beslenmenin kalp damar sağlığını riske attığına vurgu yapan Yılmaz, "Harvard Üniversitesi’nde araştırmacılar, 26 yıl boyunca çölyak hastası olmayan 100 bin kişi ile glutensiz beslenmenin etkilerini araştırdılar. Çalışma sonucunda, en az glüten tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 15 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Çalışmada, kişilerin lif alımları belirgin şekilde düştüğünde, kalp hastalığı oranı artıyordu. British Medical Journal’da yayınlanan başka bir araştırmada da benzer sonuçlar çıktı. Çölyak hastalığı olmadığı halde glütensiz beslenen kişilerde kalp-damar sağlığı risk altına girdi. Araştırmacılar ortaya çıkan risk ile tahıl tüketiminin azalması arasındaki bağlantıya dikkat çektiler" dedi.

"UYGUN KİLOYA BÜTÜN BESİN GRUPLARINDAN DOĞRU MİKTARLARDA TÜKETEREK ULAŞABİLİRSİNİZ"



Elma, muz, erik, kuru meyveler, tam tahıllı ürünler, kinoa, yulaf ezmesi, bulgur, yeşil yapraklı sebzeler, enginar, bezelye, brokoli, pancar, avokado, keten tohumu, ceviz, badem, fındık gibi besinlerin lif içerdiğini bildiren Yılmaz, "Sağlıklı bir hayata ve uygun kiloya belli bir besin grubunu hayatınızdan çıkartarak değil, tam tersine bütün besin gruplarından doğru miktarlarda tüketerek ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.