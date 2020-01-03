2020'de bu besinlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz! İşte mucize liste

Yeni yıl kısa süre önce başladı. Bu, Yılbaşı Gecesi'ni çevreleyen hedonizmin kaybolmasına ve herkesin 2020'de kendisini daha iyi kılacak şeyler aramaya başlamasına yalnızca saatler kaldığı anlamına geliyor.

Bir öğleden sonra beş kıymalı turta yemek ya da dünden kalma hindiden yaptığınız sandviçi yiyip şarapla mideye gönderdiğiniz saatler geçirmek Ocak ayıyla birlikte artık kabul edilemez.

Ancak kısıtlayıcı diyet planlarına veya radikal egzersiz rejimlerine başlamadan önce, bu kadar yorucu hissetmeyecek ve hatta daha ödüllendirici olabilecek daha basit düzenlemeleri de bir düşünün.

The Independent'a konuşan BNF sözcüsü "İnsanların birden fazla çeşit meyve ve sebze yemesini istiyoruz, yine de besleyicilik açısından zengin olup çok pahalı veya niş olmayan spesifik yiyecekler önererek bir denge kurmayı denedik" diye konuştu.

Kombu çayınızı bir kenara bırakın, işte 2020'de yemeniz gereken 10 gıda;

1- SOMON

Somon, Omega 3'ler, protein, D vitamini, selenyum ve iyot gibi çeşitli vitamin ve mineraller içerir.

BNF, biri somon gibi yağlı bir tür olmak üzere haftada iki porsiyon balık tüketmenizi öneriyor.

"Çıplak Diyetisyen" diye de bilinen tescilli beslenme uzmanı Daniel O'Shaughnessy Omega 3 içeriği bakımından daha zengin ve genellikle daha pembe olduğu için, yani daha fazla antioksidan ve cilt sağlığına yardımcı olduğu belirlenen astaksantin içerdiği için mümkün olduğu sürece yabani somon tercih etmenizi öneriyor.

2- YULAF

BNF yulafın muhteşem bir lif kaynağı olduğunu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek beta glukan adlı spesifik bir lifi içerdiğini söylüyor.

Vakıf mümkünse yulafı lapa halinde ya da akşamdan hazırlayarak kahvaltınıza dahil etmenizi öneriyor.

3- MERCİMEK

BNF mercimek ve fasulye gibi bitki bazlı proteinlerin zengin bir lif kaynağı olduğunu belirtiyor. Ayrıca enerji seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabilecek demir ve folat içeriyor.

Yazar ve beslenme uzmanı Jo Travers, mercimeklerle ek besin olarak bol miktarda sebze ekleyebileceğiniz "dhal" (bir Hint mercimek yemeği -ç.n.) yapmanızı öneriyor.

Zerdeçal da eklerseniz yavaş sindirilen bir karbonhidrat yemeğinin tadını çıkarırken iltihap sökücü etkiden de yararlanabilirsiniz.

4- SERT KABUKLU YEMİŞLER

Sert kabuklu yemişler barındırdığı lif, protein, doymamış yağ nedeniyle sıklıkla sağlık uzmanlarının övgüsünü alır. BNF ayrıca enerji verdiklerini ve bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek tiyamin (B1 vitamini) ve demir gibi bir dizi temel besin maddesi sağladıklarını belirtiyor.

BNF tuzsuz çeşitleri tercih etmenizi ve kalorileri yüksek olduğu için porsiyonları bir avuç miktarında tutmanızı öneriyor.

O'Shaughnessy en zengin antioksidan formlarından biri olan selenyum içeren brezilya fıstığını veya Omega 3 açısından zengin olan cevizi tavsiye ediyor. O'Shaughnessy "Bu aynı zamanda tiroid sağlığı için önemli bir besindir. Eğer yetersiz çalışan bir tiroidden muzdaripseniz, günde en az iki brezilya cevizi yediğinizden emin olun" diye ekliyor.