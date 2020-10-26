Safran neye iyi gelir? Safranın faydaları nelerdir?

Safranın kilosunun 30 ile 70 bin TL arasında değiştiğini duyanlar safranın faydalarını araştırıyor. Safran çok eskiden beri yetiştirilen gıda, tekstil ve ilaç sanayinde kullanılan bir bitkidir. Peki, safran neden bu kadar pahalı? Safranın pahalı olmasının nedenlerinin başında nadir bulunması, çeşitli endüstri alanlarında kullanılması ve üretimin zorluğu geliyor.



SAFRANIN FAYDALARI



Strese iyi gelir.

Adet söktürücü etkisi vardır.

Yaşa bağlı zihinsel bozukluğu tedavi eder.

Hafıza kaybına iyi gelir.

İltihap tedavisinde kullanılan bir baharattır.

Safranın antioksidana ek olarak antikanserojen özelliği de vardır. Bu da kanserli tümörlerin küçülmesini ve tümörlerin yayılmasını engeller.

Safran baharatı erkeklerde de kadınlarda cinselliğe faydalıdır.

Safran, uzun yıllardır astım gibi bazı solunum sorunlarını tedavi etmekte kullanılmaktadır.

Sindirim bozukluklarını tedavi eder.

Sindirimi destekler.

Ülseratif kolit ve peptik ülserleri tedavi eder.

İştah açıcıdır.

Kokusu kişiyi yatıştırır ve rahatlatır.

Diş etlerini güçlendirerek ağrılarını bastırır.

SAFRAN NERELERDE KULLANILIR?

Gıda, tekstil ve ilaç sanayinde kullanılan safran, Avrupa ülkelerinde pasta ve böreklerde, Türkiye’de lokumlarda kullanılmaktadır.

SAFRANIN DÜNYADA YETİŞTİRİLDİĞİ ÜLKELER



Asya'da; İran, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, ve Çin. Avrupa'da; Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya. Kuzey Afrika'da; Fas ve Mısır. Orta Doğu'da; İsrail'de yetiştirilmektedir.

TÜRKİYE'DE SAFRAN NEREDE YETİŞİR?

Safran ülkemizde Safranbolu’nun Davutobası, Yörükköyü, Geren ve Aşağıgüney Köyü'nde yetiştirilmektedir.