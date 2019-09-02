Safra kesesi kanseri hakkında bilmeniz gerekenler

Safra kesesi kanseri ileri seviyelere gelmeden kendini belli edemez bu sebeple erken teşhis ihtimali düşük olan bir türdür. Yine de safra kesesi kanserinin belirtilerinden bazıları; karın ve göbek ağrısı, bulantı, kusma, cilt ve gözlerde sararma, göbek bölgesinde ele gelen kitledir. Safra kesesi risk faktörleri ise; obezite, ileri yaş ve kadın cinsiyet, koyu renkli idrar, beyaz renkte dışkıdır.

İŞTE SAFRA KESESİ KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Safra kesesi kastan yapılmış armut biçimimde bir torbadır ve karaciğerin altında bulunur. Karaciğerin yaptığı safra küçük kanalcıklarda toplanır ve ana safra kanalına dökülür. Safra kanalı aşağıya onikiparmak bağırsağına varmadan yan tarafa bir kol verir ve bu kol safra kesesine gider. Böylece az ve devamlı olarak karaciğer tarafından yapılan safra bu kese veya torba içinde birikir. Safra kesesinin görevi karaciğerin çıkardığı safrayı geçici olarak depolamaktır.

Risk Faktörleri

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Safra kesesi kanserinin esas olarak nedeni bilinmemektedir. Bilinen risk faktörleri ise şunlardır;

Uzun süre safra kesesinde taş bulunması uzun süreli tahriş nedeniyle kese iç zarında kanser öncüsü lezyona neden olabilmektedir.

İleri yaş ve kadın cinsiyet

Obezite

Belirtiler

Safra kesesi kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

Karın ve göbek ağrısı

Bulantı, kusma

Cilt ve gözlerde sararma

Göbek bölgesinde ele gelen kitle

Tanı

Safra kesesi kanseri tanısında kullanılan yöntemler ve tetkikler şunlardır;

Laboratuvar tetkiklerde bilirubin seviyesi ve alkali fosfataz yükselmiştir. Fakat bu bulgular iyi huylu hastalıktan ayırt edilmesi için yeterli değildir.

MR, Ultrasonografi ve/veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tetkikleri

Safra yollarını görüntülemek için kullanılan “kolanjiografi”

Anjiografi, ERCP( Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi ) gibi özelleşmiş teknikler ile damarları ve safra yollarını görüntüleme.

Tedavi

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.