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  3. Sade poğaçayı böyle yemediniz! İşte tarifi

Sade poğaçayı böyle yemediniz! İşte tarifi

Sade poğaçayı böyle yemediniz! İşte tarifi

Sade poğaçanın tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sade poğaça yapmanın püf noktaları merak ediliyor. Vatandaşlar sade poğaçayı yapmak için özel tarifleri öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında sade poğaçanın tarifini bulabilirsiniz.

Sade pofuduk poğaça tarifi merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Vatandaşlar sabah kahvaltıları ve gün içerisinde ağırlayacağı misafirler için sade pofuduk poğaça tarifini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında sade pofuduk poğaça tarifini bulabilirsiniz.

SADE POFUDUK POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 paket instant kuru maya
2 tatlı kaşığı tuz
4 yemek kaşığı şeker
6-7 su bardağı un

SADE POFUDUK POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık süt ve su ( el yakmayacak sıcaklıkta olacak ) yumurta, sıvı yağ, şeker, tuz, maya alınır ve karıştırılır.

Üzerine yavaş yavaş un ilave edilir güzelce yoğurulur.
Hamurun üzeri örtülür ve yaklaşık 45 dk 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Hamur kabarınca yani iki katına çıktığında hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparılır ve yuvarlanır.

Yağlı kağıt serili tepsiye alınır üzerine yumurta sarısı sürülür, susam atılır.

Tekrar 20 dk dinlenlendirilir.

Daha sonra 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.


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