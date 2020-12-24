Sadakatsiz'de Volkan Yay erkeği, Asya Akrep kadını

Sadakatsiz dizisinde Volkan Yay burcunu, Asya ise Akrep burcun temsil ediyor. Bir yan da aklına eseni yapan Yay erkeği Volkan, diğer yan da mücadeleci ruhundan taviz vermeyen Akrep kadını Asya... Ekranda Sadakatsiz dizisini izleyen birçok insan bu ikilinin burç özelliklerini merak ediyor. Dizideki karakterlerden yola çıkarak Volkan ve Asya'nın burç özelliklerini bir araya getirdik... İşte Yay burcu erkeği ve Akrep burcu kadını özellikleri...



YAY BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Bilgili ve beyefendi kişiliği ile çevresi tarafından sevilen bir erkek olan Yay burcu, entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Renkli, sevecen ve ılımlıdırlar.

YAY BURCU ERKEĞİ OLUMLU ÖZELLİKLERİ



Arkadaş ortamında sevilen bir erkek olan Yay burcu, ortamları idare etmesini bilir ve anlayışlı olmaya çalışır. Hayallerinin peşinden koşan, ön yargıyla hareket etmeyen ve herkese saygı duyan bir yapıları vardır.

YAY BURCU ERKEĞİ OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ



Yay burcu erkeğinin en fazla bilinen olumsuz özelliği, aklına her eseni yapmak istemesidir. Kendisini beğenen yapısı vardır ve kararları genellikle acelecidir. Dikkatsiz davranışları olsa da kimi zaman aşırı iyi birine dönüşür. Bazen de ne yaptığına anlam veremez.

YAY BURCU AŞK HAYATI



Aşk hayatında kararsızlık yaşayan Yay burcu erkeği, aşk hayatında duygusal olmayı sevmez. Kolay kolay ciddi ilişkiye yelken açmaz. Onun ciddi düşünebilmesi için aradığı kadının karşısına çıkması gerekir. Hoşgörülü olmayan kadınlara karşı ilgisiz davranmaya çalışırlar. Değer verir ama bunu da mutlaka anlamlandırır.

AKREP BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Gizemli olduğu kadar güçlü yapısından taviz vermeyen Akrep kadını hassastır. Aklı ve hırsı ile ön plana çıkan Akrep kadını, mücadeleci ruhunu kolay kolay yitirmez.

Akrep burcu kadınının en fazla bilinen özelliği, sezgi gücünün çok yüksek olmasıdır.

Akrep burcu kadını için aile önemli olduğu kadar, arkadaşlık da ön plandadır. Hobileri fazla olduğundan çok yönlü olmayı tercih ederler. İlgi duydukları her şeyi denemek isterler.

AKREP BURCU KADINI OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ



Kin tutmayı da seven Akrep kadını gizli kalması gerekenleri açığa çıkarabilir. Bu onların olayların iç yüzünü önceden sezmesiyle de ilgilidir. Anın tadını çıkarmayı severler ama hatalarını kolay kabul etmezler.

AKREP BURCU KADINI AŞK HAYATI



Hislerine güvenen Akrep kadını tutkulu aşk yaşamayı sever. Onlar için göz göze gelmek her şeyden kıymetlidir. İlgili erkeklerden hoşlanırlar ve duygularını belli etmekten kaçınmazlar. Akrep kadını kolay affedip barışmaz. Onun duygularını iyi biliyor olsanız bile, size döneceğinden emin olmayın. Akrep kadınını ikna etmenin tek yolu dürüstlüğü ispat etmektir.