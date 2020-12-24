Saçlarınızı her gün yıkamayın! İşte saç bakımının püf noktaları

Saç bakımı konusunda yapılan hatalar saç dökülmesine ve saçlarda kepeğe neden oluyor. Saçların her gün yıkanmaktan olumsuz etkilendiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, sık yıkanma sonucu saçlarda cansızlık, matlaşma, kırılma, dökülme, kepeklenme ve kaşıntı görülebildiğini ifade etti. Peki, saçlar nasıl yıkanmalı? İşte saç bakımının püf noktaları...

DHA'da yer alan habere göre Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, saçların her gün yıkanmasının saç derisinde bulunan ve saçı besleyen doğal yağ salgısına (sebum) zarar verdiğini belirterek şu şekilde uyardı:

“Bu salgının azalması saçların kurumasına ve matlaşmasına yol açar. Bir müddet sonra saçlardaki bu kuruluğu azaltmak için saç diplerinde daha çok sebum üretilir ve saçlar yağlanmaya başlar. Saçlı deride yağ dengesi bozulur ve aşırı yağ üretimi saç derisinde kepek ve pullanma şikayetine yol açar. Bu nedenle saçları her gün yıkanmaktan kaçınmalıyız."

Kış döneminde havaların soğumasıyla duş suyu sıcaklığının artmasının da saçların kurumasına yol açtığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, sıcak suyun saç diplerindeki sebumun parçalanmasına neden olarak saç tellerini kuruttuğunu, beslenmesinin bozulduğunu ve saçların matlaşarak dökülmelerin başladığını söyledi.

SAÇ YIKAMANIN KURALLARI

Saçların sağlıklı olması için yıkama sıklığına dikkat edilmesi, her gün şampuanlamak yerine iki günde bir şampuan yapılması, çok sıcak su kullanılmaması, saç tellerine nem verecek, doğal içerikli, sülfat ve paraben gibi kimyasallar içermeyen ürünlerin kullanılması, yağlı saç derisine sahip kişilerin şampuanlama sırasında saç derisine hafif masaj uygulamasının yararlı olacağını belirten Dr. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saçlar çok kuru olsa bile 5 günden fazla yıkamamazlık da yapılmamalı. Saç diplerinde biriken sebum, gözeneklerini tıkayarak saç derisinde kalıntı oluşturabilir ve saçın sağlıklı uzamasını bozup dökülmelere yol açabilir. Yanlış beslenmekten kaçınmak gerekir. Vücudun ve özellikle saç köklerinin beslenmesi için gerekli olan B, C, D ve E vitaminlerini ve bazı mineralleri yeteri kadar almayan kişilerin saçları zayıflar, dökülür. Aşırı yorgunluk ve stres, saç köklerinin kan akımı ve yağ dengesini bozarak, saçlarda incelme ve dökülmelere yol açar."

YANLIŞ BAKIM ÜRÜNLERİ SAÇA ZARAR VERİR

Sağlıklı saçlar için şampuan seçiminin çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, kalitesiz şampuanların saçı bozduğunu, matlaştırdığını, kuruttuğunu ve kırılmalarına neden olduğunu belirtti.

Saç derisine uygun olmayan şampuan ve saç kremi kullanımının saç kökü ve saçlı deriyi bozarak dökülme, kepeklenme ve pullanmaya yol açtığını söyleyen Dr. Erdoğan, Ph değeri 5.5 olan biotin içerikli şampuanlar kullanılmasının doğru olacağını ifade etti.

FÖN VE MAŞAYA DİKKAT

Sık sık fön çektirmenin, maşa veya düzleştirici kullanmanın da saçları yıprattığına dikkati çeken Dr. Erdoğan, “Ayrıca saçları kuruturken fön ayarını en sıcakta kullanmayalım saç diplerine 15 cm uzaktan kurutalım." dedi.

EVDE DOĞAL SAÇ MASKELERİ YAPILABİLİR

Salgın döneminde sık yıkamaktan zarar gören saçları canlandırmak için doğal maskeleri de öneren Dr. Erdoğan, şunları söyledi: