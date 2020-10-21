Saçı olmayanlar Keloğlan Mağarasına şifa için geliyor

Denizli'ye yolu düşenler Keloğlan Mağarası'nı duymuştur. Özellikle saçı dökülen ve saçı olmayanlar tarafından araştırılan Keloğlan Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış. Hikâyenin devamı haberimizde.

DHA'da yer alan habere göre Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı’nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.



1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı.

Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor.. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.

MAĞARANIN SIRRI

Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, mağaranın saç ile ilgili hikâyesini şöyle anlattı:

‘’Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar."

SAÇ İÇİN ŞİFA NİYETİNE GELİYORLAR

Mağaranın efsanesini duyduğu için ziyaret ettiğini söyleyen Ozan Süllü, “Saçım dökülmeye başladı. Kellik başladı, buranın efsanesini duydum. Saçımın dökülmesini durdurup, tekrar çıkmasını sağladığını söylediler. Ben de geldim, birkaç gün ziyaret edip, içinde dolaşacağım. Bakalım saçım tekrar çıkacak mı, bakacağız’’ diye konuştu.

Öğretmen Bünyamin Şahin ise, mağaranın efsanesini komşusunun anlattığını ifade ederek, buraya şifa aramaya geldiğini söyledi.



KEL ÇOBAN EFSANESİ

Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır.