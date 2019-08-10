Yıkamakla bitmiyor... Temiz saçlar neden yağlanıyor?

Saçın yağlanmasının birçok nedeni olabilir. Günlük bakımını ihmal etmeden düzenli olarak saçını yıkayan insanlar da görülebilen saç yağlanmasıyla karşı karşıya kalabilir. Saç yağlanmasını önlerken saçı tamamen yağsız bırakmakta doğru bir yöntem değildir. Saçların yeteri kadar yağa ihtiyacı vardır fakat sürekli olarak yağlanan saçlar insanları psikolojik yönden etkileyebilir. Saç yağlanmasının nedenleri hakkında araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz…

SAÇ YAĞLANMASININ NEDENLERİ

Saç yağlanması aslında saç derisinin yağlanmasıdır. Yani saç derisinden çıkan yağ saç tellerine ulaşır, bu da saç yağlanmasına sebep olur. Yağlanmanın düz saçlarda daha sık görülmesinin sebebi de saç tellerine daha kolay ulaşabilmesidir. Bu yüzden kıvırcık saçlarda yağlanma çok az görülür.

Diğer bir neden de beslenme alışkanlıklarıdır. Yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, yetersiz ve dengesiz beslenilmesi saç yağlanmasına sebep olur.

Saçlara sık sık dokunulması da bir diğer sebeptir.

Saçların çok sıcak suyla yıkanması da saç yağlanmasına sebep olur.

Gün içerisinde yaşanılan stres, saç yağlanmasına neden olan faktörlerdendir.

Doğru şampuan seçiminin yapılmaması, saç kremi, sprey gibi kimyasal maddelerin kullanılması da bir diğer nedendir.

SAÇ YAĞLANMASI NASIL ENGELLENİR?

İlk olarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir. Bu nedenle derinin ısınmasına sebep olan saç şekillendiricilerini kullanmayın.

Saç derisini çok fazla kuruttuğu için duş alırken aşırı sıcak su kullanımından kaçının. Sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

Eğer saçlarınızın yağlanması oldukça fazlaysa ve bu durumdan çok rahatsızsanız öncelikle market şampuanlarını kullanmayı bırakın. Saçınıza uygun, bitkisel şampuan kullanmaya özen gösterin. Şampuanınızı ve saç kreminizi seçerken yağlı saçlar için özel olarak üretildiklerinden emin olun.

Saçlara dokunmak yağlanmayı hızlandırdığı için gün içerisinde saçlarınızla oynamamaya dikkat edin.

Saç taramak, derideki yağın saçlara ulaşmasını hızlandırır. Bu nedenle saçlarınızı sık sık taramayın.

Saç kremini kesinlikle saç diplerine sürmeyin.

Güç içerisinde dahi yağlanan saçlara sahipseniz kuru şampuan kullanmalısınız. Kuru şampuanı saç diplerine sıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı tarayın.

Saç şekillendirmek için kullandığınız saç köpüğü, jöle veya saç spreyi gibi ürünleri saç derinizden ve köklerinizden uzan tutun. Eğer bu ürünlerden saçınızı arındırmak istiyorsanız sirkeli sudan faydalanabilirsiniz. Bunun için; öncelikle saçlarınızı şampuanlayıp durulayın. Ardından 1 ölçek sirkeyle 5 ölçek suyu karıştırarak, bu karışımla saçlarınızı yeniden durulayın. Duştan çıkınca saçlarınızı havlu ile kurulayın, kurulamak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Saçlarınız ıslakken sirke kokusu duyabilirsiniz fakat saçlarınız kuruduğu zaman bu koku gidecektir.

DOĞAL YÖNTEMLER

Saç yağlanmasına kesin çözüm:

Aloe Vera: Saçınıza aloe vera bitkisini uygulayın ve on beş dakika bekledikten sonra durulayın. İçeriğindeki antioksidanlar saç yağlanmasını giderir.

Limon: Su ile seyreltilmiş limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde saçı yağdan ve kepekten temizler

Güvercin Ağacı Yağı: İki çorba kaşığı suya dört damla güvercin ağacı yağı damlatın. Bu karışımı saçlı deriye pamukla pansuman yapın. Bu uygulamayı haftada üç kere tekrarlayın.

Elma Sirkesi: Bir bardak suya üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek saça uygulayın. Harika bir temizleyicidir, haftada üç kez tekrarlayabilirsiniz.

Yumurta Sarısı: Yumurta sarısında bulunan sağlıklı kolesterol ve diğer içerikler saçı besler. Ayrıca sağlıklı yağlarla buluşan saçlı deri, aşırı yağ üretmeyi durdurur. Saçınıza uygulayabilirsiniz.