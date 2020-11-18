Sac tavanın püf noktası nedir? İşte sac tava tarifi

"Sac tava nasıl yapılır?" sorusunun cevabı akşam yemeğine hazırlık yapanlar tarafından araştırılıyor. Peki, sac tava nasıl yapılır? Sac tavanın püf noktası kuyruk yağının kullanılması ve kuşbaşı etinin iyi olmasıdır. İşte kolay sac tava tarifi ve malzemeleri...



SAC TAVA İÇİN MALZEMELER

Kuşbaşı et

Arpacık soğanı

Sivri biber

Domates

3 diş sarımsak

Kuyruk yağı

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe göre kekik

SAC TAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?



Sac tava için önce kuyruk yağını eritin ve sıvı yağı ekleyin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve her yeri kahverengi olana dek harlı ateşte mühürleme işlemini yapın. Sonrasında etler suyunu verip çekene kadar pişirin. Gerekirse 1 çay bardağı su ekleyebilirsiniz.

Arpacık soğanları doğrayın ve kavurun. İnce doğradığınız biberleri ekleyip dibinin tutmaması için ara ara karıştırarak pişirin. Küp küp doğranan domatesleri ilave edin. Domateslerin iyice piştiğinden emin olduktan sonra baharatları ekleyip ocaktan alın. Sac tavanız hazır. Afiyet olsun...

SAC TAVA YANINA NE GİDER?

Sac tava yanına bulgur veya pirinç pilavı güzel gider. Salata ile servis yapabilirsiniz.