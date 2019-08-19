Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!

“Saç serumu nedir? Saç serumunun faydaları nelerdir?” sorularının cevapları özellikle hanımlar tarafından çok merak ediliyor. Saç serumu kullanmak isteyen kişilerin bazı detaylara dikkat etmesi gerekmektedir. Kullanılacak olan saç serumunun doğru seçilmesi bu noktada çok önemlidir. Elbette ki saç serumları doğru kullanıldığı takdirde birçok etkiye sahiptir. Saç serumları saça derinlemesine bakım başta olmak üzere birçok fayda sağlar.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!

Saç serumları saçın üzerini kaplayan, saça derinlemesine nüfuz eden silikon bazlı ürünlerdir. Mat ve kuru saçları anında pürüzsüz, ipeksi ve çarpıcı saçlara dönüştürebilen birçok saç serumu mevcut. Saçlarınızın yumuşamasını ve bakım yapmasını sağlayan bu ürünler özellikle sıcak yaz günlerinde saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden de koruyor. Saçın güzelliğini, kalitesini arttırmak için doğru ürün seçimi çok önemli. İşte 2019’da gözde olan saç serumları…

SAÇ SERUMLARI SAÇA NASIL YARDIMCI OLUR?

  • Saç serumları saça işlem uygulamadan önce (fön, düzleştirme, herhangi bir ısıya maruz bırakma) saçları güçlendirmek ve işleme hazırlamak için kullanılır.
  • Saçların kırılmasını engellemeye yardımcı olur.
  • Saç tellerini kaplayarak dıştan gelen etkilere karşı saçı korur.
  • Güneş ışınları ve şehir hayatından kaynaklanan tozun saça direkt temasını önler.

SAÇ SERUMU NASIL UYGULANIR?                       

Saç serumu uygulanmadan önce saçlar temiz olmalıdır. Saçlar iyice şampuanlanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Saç serumu satılırken bu detaya gerekli önem verilmemektedir. Saç serumları, saç köpüğü ve spreylerinden farklı olarak saçları tozdan kirden koruma amacı taşıdığından, saç temizken uygulanmalıdır. Aksi takdirde her ne kadar iyi ve popüler bir marka da olsa, istenen sonuç tam anlamıyla alınmayabilir. Saç uzunluğuna ve gürlüğüne göre serum miktarı 2-6 pompa yeterli olacaktır. Saç serumu avuçta ısıtılıp öyle uygulanmalıdır. Saç serumunu uygulama şekli de oldukça önemlidir.

1. Saçının arkasına uygula:

Saç serumu avuçta ısıtıldıktan sonra saçın ön kısmına uygulamada önce saçın arka kısmına iyice uygulanmalıdır.

2. İhtiyacın varsa daha fazla uygula:

Özellikle ilk defa saç serumu uygulayan kişiler miktar konusunda dikkatli olmalıdır. Az bir miktar alıp saça uyguladıktan sonra yeterli gelmediği, hala kuru olduğu düşünülüyorsa bir miktar daha uygulanabilir.

3. En son ön kısma uygula:

Saç serumlarının ilk önce arka kısma uygulanmasının önerilmesinin sebebi ise arka tarafta çok serum uygulansa bile ön kısımda aynı hatanın yapılmayacak olmasıdır. Eğer arka tarafa uygulanan miktar çok geldiyse ön tarafta bu miktar azaltılarak denge sağlanmış olur.

SERUM UYGULAMASINDAN SONRA SAÇ BAKIMI

Serumu uygulamadan önce ve uygularken dikkat edildikten sonra saç serumu uyguladıktan sonra da dikkat edilmesi gerekenler vardır.

İşte saç serumu uyguladıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler;

  • Serum saça uygulandıktan sonra aşağı yukarı fırçalanmalıdır. Bu işlem saçın daha sonra kolayca taranmasına ve serumun saçınıza işlemesine yardımcı olur.
  • Serum uygulandıktan sonra saç tamamen kuruyana kadar hava aldırılmalıdır.
  • Sık sık saç düzleştiricisi kullanılıyorsa düzleştirme işleminden önce düzleştirmenin saça vereceği zararı önlemek amacıyla serum kullanılmalıdır.
  • Saç serumunu kullandıktan sonra eğer saç normalde kuruduğundan daha hızlı kuruyorsa saç serumu değiştirilmelidir.
ilgili yazılar
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Mısır gevreğine alternatif: Granola!
Mısır gevreğine alternatif: Granola!
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Evde pratik sandviç tarifi
Evde pratik sandviç tarifi
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
En Yeniler
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Ev yapımı hamburger köftesinin püf noktaları
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Evde pratik sandviç tarifi
Evde pratik sandviç tarifi
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
İştah kabartan piravu mantısı tarifi
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin