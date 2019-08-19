Saç serumunun saçlara iyi gelen 4 etkisi!

Saç serumları saçın üzerini kaplayan, saça derinlemesine nüfuz eden silikon bazlı ürünlerdir. Mat ve kuru saçları anında pürüzsüz, ipeksi ve çarpıcı saçlara dönüştürebilen birçok saç serumu mevcut. Saçlarınızın yumuşamasını ve bakım yapmasını sağlayan bu ürünler özellikle sıcak yaz günlerinde saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden de koruyor. Saçın güzelliğini, kalitesini arttırmak için doğru ürün seçimi çok önemli. İşte 2019’da gözde olan saç serumları…

SAÇ SERUMLARI SAÇA NASIL YARDIMCI OLUR?

Saç serumları saça işlem uygulamadan önce (fön, düzleştirme, herhangi bir ısıya maruz bırakma) saçları güçlendirmek ve işleme hazırlamak için kullanılır.

Saçların kırılmasını engellemeye yardımcı olur.

Saç tellerini kaplayarak dıştan gelen etkilere karşı saçı korur.

Güneş ışınları ve şehir hayatından kaynaklanan tozun saça direkt temasını önler.

SAÇ SERUMU NASIL UYGULANIR?

Saç serumu uygulanmadan önce saçlar temiz olmalıdır. Saçlar iyice şampuanlanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Saç serumu satılırken bu detaya gerekli önem verilmemektedir. Saç serumları, saç köpüğü ve spreylerinden farklı olarak saçları tozdan kirden koruma amacı taşıdığından, saç temizken uygulanmalıdır. Aksi takdirde her ne kadar iyi ve popüler bir marka da olsa, istenen sonuç tam anlamıyla alınmayabilir. Saç uzunluğuna ve gürlüğüne göre serum miktarı 2-6 pompa yeterli olacaktır. Saç serumu avuçta ısıtılıp öyle uygulanmalıdır. Saç serumunu uygulama şekli de oldukça önemlidir.

1. Saçının arkasına uygula:

Saç serumu avuçta ısıtıldıktan sonra saçın ön kısmına uygulamada önce saçın arka kısmına iyice uygulanmalıdır.

2. İhtiyacın varsa daha fazla uygula:

Özellikle ilk defa saç serumu uygulayan kişiler miktar konusunda dikkatli olmalıdır. Az bir miktar alıp saça uyguladıktan sonra yeterli gelmediği, hala kuru olduğu düşünülüyorsa bir miktar daha uygulanabilir.

3. En son ön kısma uygula:

Saç serumlarının ilk önce arka kısma uygulanmasının önerilmesinin sebebi ise arka tarafta çok serum uygulansa bile ön kısımda aynı hatanın yapılmayacak olmasıdır. Eğer arka tarafa uygulanan miktar çok geldiyse ön tarafta bu miktar azaltılarak denge sağlanmış olur.

SERUM UYGULAMASINDAN SONRA SAÇ BAKIMI

Serumu uygulamadan önce ve uygularken dikkat edildikten sonra saç serumu uyguladıktan sonra da dikkat edilmesi gerekenler vardır.

İşte saç serumu uyguladıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler;