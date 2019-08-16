Saç rengini açmanın 4 doğal yolu!

Saç rengini açmanın doğal yolları özellikle kadınlar için çok merak edilen konular arasında geliyor.Kadınlar için saçı yıpratmadan açmak çok önemlidir.Kimyasal yollarla açılan saçın yanma ve yıpranma riski vardır.Bu yüzden kadınlar saçlarını yıpratmadan saç rengini açmanın doğal yollarını arar.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:49
16 Ağustos 2019 Cuma 10:49
Saç rengini açmanın 4 doğal yolu!

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kadınlar açık renk saçları tercih ediyor.Havaların sıcaklamasıyla koyu saçlarınızı açmak ve ışıltı katmak isteyebilirsiniz.Saç renginizi açmak için kimyasal yolları denemek yerine saçınıza zarar vermeden ve  az bir maliyetle doğal yöntemlerle saç renginizi açabilirsiniz. Saç rengi açmanın doğal yollarını sizler için araştırdık.

DOĞAL YOLLARLA SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

Bilinen en eski ve etkili yöntemlerden biri papatya suyudur. Çok eski zamanlardan beri doğal saç açıcı olarak kullanılan papatya suyu, saçları besler ve doğal bir parlaklık kazanmasını sağlar. Saçlara altın sarısı parlaklığı kazandıran papatya suyu, aynı zamanda saçları baştan uca besler.

1 avuç kuru papatyayı 1 bardak suya ekleyin ve yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynama sırasında papatya suyunun turuncu renk almamasına dikkat ediniz. Kaynadıktan sonra ılımasını bekleyin ve süzgeç yardımıyla süzün. Elde ettiğiniz papatya suyunu 3 farklı yöntemle saçınıza uygulayabilirsiniz. Papatya suyunu saçınıza eşit miktarda doğrudan dökebileceğiniz gibi at kuyruğu topladığınız saçınızın uç kısımlarına dökerek ombre etkisi yaratabilirsiniz. Ayrıca papatya suyunu boş ve temiz bir sprey kutusuna dökerek bu sprey yardımıyla da saçınıza uygulayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ İLE SAÇ RENGİ AÇMA

Elma sirkesinin faydaları hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Doğal saç açıcılardan bir diğeri olan elma sirkesi, saç bakımında oldukça önemli bir yere sahiptir. Saç renginin açılmasını sağladığı gibi kepek problemini giderir ve saçların daha yumuşak olmasını sağlar. Bu nedenle elma sirkesini duşta durulanma suyuna ekleyerek kepek, kaşıntı ve kuruluk gibi çeşitli saç problemlerinin ortadan kalkması sağlayabilirsiniz.

Her duşta durulanma suyuna sirke ekleyerek saç renginizin doğal bir şekilde açılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak sirkenin kokusundan rahatsız oluyorsanız sirkeli su karışımına birkaç damla lavanta yağı damlatabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızın daha yumuşak, parlak, kepeksiz, canlı ve güçlü olduğunu göreceksiniz. En önemlisi ise saçlarınız artık istediğiniz renge kavuşacaktır.

BAL VE ZEYTİNYAĞI İLE SAÇ RENGİ AÇMA

Bal ve zeytinyağı ayrı ayrı şifa kaynağı olup, mutfaklardan alternatif tıpa kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Doğal saç açıcı denilince akla ilk gelen yöntemlerden bir diğeri ise bal ve zeytinyağı karışımıdır. Yarım bardak zeytinyağına yarım bardak bal ekleyerek elde edeceğiniz bu karışım hem saç renginizin açılmasını sağlayacak hem de daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

Yarım bardak zeytinyağı ve yarım bardak balı karıştırdıktan sonra nemli olan saçınıza eşit miktarda sürünüz. Ayrıca elde ettiğiniz karışımı saçınızın uç bölgelerine sürerek ombre etkisi yaratabilirsiniz. Ancak bal ve zeytinyağı saçınıza iyice işlemeli. Yarım saat bekledikten sonra saçınızı durulayabilirsiniz. Bu işlemi birkaç gün aralıklarla tekrarlayabilirsiniz.

LİMON İLE SAÇ RENGİ AÇMA

Limonun saçlar üzerindeki renç açıcı etkisi hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Yüzyıllardır kadınlar tarafından doğal saç açıcı olarak kullanılmaktadır. Bir bardak limon suyunu bir litre su ile karıştırınız. İster sprey yardımıyla isterseniz de doğrudan saçınıza uygulayabilirsiniz. Limonlu su karışımını saçınıza uyguladıktan sonra 20-30 dakika güneşte bekleyin. Tıpkı papatya suyunda olduğu gibi limonlu su yönteminde de saçın güneşte beklemesi gerekir. Bu nedenle bol güneş alan bir balkonda veya tatilde bu işlemi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

KARBONAT İLE SAÇ RENGİ AÇMA

Basit ve doğal saç açma yöntemlerinden bir diğeri ise karbonattır. Duşta ıslak saçınıza bir yemek kaşığı karbonatı dökün ve iyice yedirin. 10-15 dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz. Duştan sonra saçınızı kurutma makinesi ile kurutmak yerine güneşte kurutarak karbonatın etkisini arttırabilirsiniz.

Bu sayede saç renginizin daha kolay açılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda saç derinizin derinlemesine temizlendiğini göreceksiniz. Karbonat yağı saç derisine karşı oldukça etkilidir. Ancak bu uygulamayı ayda 1 kere yapmanızı öneririz.

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