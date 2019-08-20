Saç dökülmesine dur demenin vakti geldi

Kadınların girdikleri ortamlarda güzelliklerini sergileyebilecekleri en önemli parçaları olan saçları farklı nedenlerden dolayı dökülmekle birlikte bu bayanlar için büyük bir sorun haline gelebilir.

Saç dökülmesinin nedenleri arasında en sık rastlananlarından biri kadınlarda saçın gelişimini tamamladıktan androjen hormonuna karşı hassasiyetlerini kaybetmeleri ile birlikte erkek cinsel hormonlarının baskın çıkmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Bu ilerleyen yaşlarda karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte gelişen tıp farklı hormon ilaçları ile bu sorunu ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri arasında hamilelik döneminde gürleşen saçların doğumdan sonra dökülmesi şeklinde karşımıza çıkması ile birlikte bu uzun süreli bir sorun olmayacaktır. Vitamin ve mineral eksikliği de bu sorunu yaşamanıza neden olmakla birlikte sağlıklı beslenme veya tabletler saç dökülmesini önlemeye yetecektir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI NE YAPILMALI

Sağlıksız saç kökü ve derisi saç kaybına sebep olan olumsuzluklar arasında yer almakla birlikte son yıllarda satışa sunulan kepeğe karşı etkili markalaşmış bir firmanın şampuanını kullanmak sorunu yok etmenizde size yardımcı olacaktır. Saç dökülmesine neden olan çok farklı sebeplerden biri de çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen stres olmakla birlikte genel sağlığınız için stresten uzak durmaya çalışmanız çok yerinde bir karar olacaktır. Erkeklerde daha sık görülen bu saç sorunu mevsim değişikliklerinde normalden çok daha fazla dökülme şeklinde kendini gösterecek olmakla birlikte maalesef bu konuda yapılacak bir şey olmamakla birlikte sezon bitiminde bu problem ortadan kalkacaktır.

Saç uzatmak dökülmeyi tetikleyen bir neden olarak görülmekle birlikte uzmanlar bunun herhangi bir sorun teşkil etmediğini çünkü dökülmenin hormonlar ve saç kökleri ile alakalı olduğunu savunmaktadırlar. Saç dökülmesi konusunda yapılan araştırmalar bu sorunun genetik bir miras olduğunu ortaya çıkarmakla birlikte kansızlık ve demir eksikliği de tetikleyici olabilir. Şeker hastalarında da sıklıkla rastlanılan bu sorun karşısında sebze ve meyve yönünden zengin bir diyet saçlarınızda olumlu bir etki yaratacaktır. Saçları sıkı toplamak kıl köklerine zarar verdiğinden dökülmeye neden olabilir bu yüzden kısa kullanım veya salaş tarz uzmanlar tarafından önerilmektedir.