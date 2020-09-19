Saç ekimi öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Saç ekimi operasyonlarında son yıllarda gelişen teknoloji ile başarılı sonuçların elde edilmesi Türkiye'de saç ekimine olan talebi artırdı. Peki, kimlere saç ekimi yapılır? İşte saç ekimi önce ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan bir saç ekim merkezinin kurucusu Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

SAÇ EKİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Saçlara uygulanan losyon veya jöle gibi kimyasalların operasyondan 15 gün öncesinde kullanımının bırakılması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Erdoğan ile Dr. Gökay Bilgin, şu şekilde konuştu:

“Bunun yanında aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların da kullanılmaması gerekmektedir. Eğer hasta sigara kullanıyorsa en az 1 hafta önceden kullanmayı bırakmalıdır. Sigara kullanımı saç ekimi operasyonu sonrasında oluşan yaraların iyileşme sürecini uzatmaktadır. Operasyonu gerçekleştirecek hekime eğer düzenli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlıklarınız varsa mutlaka bildirilmelidir.”

SAÇ EKİM OPERASYONU NE KADAR SÜRÜYOR?

Saç ekim operasyonu sürecini ve dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, şu şekilde konuştu: