Saç ekimi öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler
Saç ekimi yaptıranların sayısı son yıllarda arttı. Peki, saç ekimi düşünenler nelere dikkat etmeli? Saç ekimi ne kadar sürüyor? Saç ekimiyle ilgili merak edilenler haberimizde.
Saç ekimi operasyonlarında son yıllarda gelişen teknoloji ile başarılı sonuçların elde edilmesi Türkiye'de saç ekimine olan talebi artırdı. Peki, kimlere saç ekimi yapılır? İşte saç ekimi önce ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler...
İHA'ya açıklamalarda bulunan bir saç ekim merkezinin kurucusu Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
SAÇ EKİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Saçlara uygulanan losyon veya jöle gibi kimyasalların operasyondan 15 gün öncesinde kullanımının bırakılması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Erdoğan ile Dr. Gökay Bilgin, şu şekilde konuştu:
“Bunun yanında aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların da kullanılmaması gerekmektedir. Eğer hasta sigara kullanıyorsa en az 1 hafta önceden kullanmayı bırakmalıdır. Sigara kullanımı saç ekimi operasyonu sonrasında oluşan yaraların iyileşme sürecini uzatmaktadır. Operasyonu gerçekleştirecek hekime eğer düzenli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlıklarınız varsa mutlaka bildirilmelidir.”
SAÇ EKİM OPERASYONU NE KADAR SÜRÜYOR?
Saç ekim operasyonu sürecini ve dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, şu şekilde konuştu:
“Doktoru tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak, operasyona hazır olan danışanlar bekletilmeden operasyona alınır. Saç ekimi operasyonu yaklaşık olarak 6-8 saat sürmektedir. Operasyon sonrasında özellikle ilk 10 gün doktor tarafından verilen talimatlara dikkat edilmesi önemlidir. Bu talimatlara uyulması daha hızlı iyileşme ve başarılı sonuç elde edilmesini sağlayacaktır. Hekiminiz tarafından reçete edilen ilaçların düzenli kullanımı da iyileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu 10 günlük süreyi dinlenerek geçirmek ve vücudu zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekir. Danışan kişisel bakımlarını yaparken yine hekiminin uyarılarına dikkat etmelidir. Operasyondan sonra ilk 10 günün, özellikle koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde evde dinlenerek geçirilmesini tavsiye ediyoruz.”