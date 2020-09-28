Saç dökülmesine karşı hangi şampuanlar kullanılmalı?

Saç dökülmesine karşı şampuan ve saç bakımı önerileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saç dökülmesi ve yıpranması hem erkekler hem de kadınlar tarafından önemli cilt problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesine karşı keratin öneren uzmanlar, şampuan ve saç bakımını anlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte şapka kullanımının yanı sıra sülfat, paraben, silikon içeren şampuan ve şekillendiriciler de saç sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu dönemlerde saçı rahatlatarak daha dolgun ve canlı görünmesini sağlamak için ise uzmanlar keratin bakımını öneriyor. Saçın pH dengesini korumak için kullanılan şampuan ve şekillendiricilere dikkat edilmesi gerekirken, düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımı da önemli ölçüde fayda sağlıyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Eskişehir’de kadın erkek kuaför salonu sahibi Hasan Yılmaz, keratin bakımının saçın sağlığı ve görünümü açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



“KERATİN BAKIMI SAÇIN PH ORANINI DENGEDE TUTAN BİR BAKIMDIR”



3 aylık periyodlarla bu bakımın yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, önerilerini şöyle sıraladı:

“Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır. 3 aylık aralıklarla yapılması gerekir. Her sağlıklı saçta yüzde 83 protein olması gerekir ve biz de protein ve nem eksikliğini saça kalıcı olarak sağlıyoruz bu işlemle. Misafirimiz de üç ay boyunca kalıcı olarak bunu kullanıyor. İnsanlar mevsim geçişlerinde şapka taktıklarından dolayı saçları kuruyor ve yıpranıyor. Ayrıca sülfatlı ve parabenli şampuanlar tercih ettikleri için de saçlar kuruyup yıpranıyor. Biz de saça protein ve nem yükleyerek 3 ay boyunca kalıcı, sağlıklı, daha dolgun ve daha canlı bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.”

“KADINA DA ERKEĞE DE ÖNERİYORUZ”



Saçın cinsiyeti olmadığını ifade eden Yılmaz keratin bakımının hem erkekler için hem de kadınlar için eşit düzeyde faydası olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı: