Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesi, saçların yavaş uzaması ve yıpranması gibi sorunlar pandemi döneminde en çok şikâyet edilen sağlık problemleri arasında yer aldı. Stresin bu duruma sebep olabileceğini belirten uzmanlar, saç bakımı için beslenme önerilerinde bulundu. İşte saça iyi gelen besinler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Saç Ekim Direktörü Yasemin Gülgör, "Salgın döneminde saç dökülmesi, saçlarda güçsüzlük şikayetiyle çok sayıda kişi saç sağlığı merkezlerine başvuruyor." dedi.

HANGİ BESİNLER SAÇA İYİ GELİYOR?

Saç sağlığını korumada besinlerin önemli olduğunu belirten Gülgör, saça iyi gelen besinleri şöyle sıraladı:

"Ispanak, brokoli gibi sebzeler A ve C vitamini zenginidir. Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, vücuda kalsiyum ve demir sağlar. Sebum salgılanmasına yardımcı olur.

Havuç; A vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Evinizde salatalarınıza bol bol ilave ederek zengin salatalar yaparak saçlarınızın bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Tam tahıllı ekmekler, çinko ve demir açısından oldukça zenginlerdir. İçeriğindeki B vitamini sayesinde saçların gereksinim duyduğu vitaminleri vermiş olursunuz.

Yumurtayı ister kırın, ister haşlayın nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz yeter ki tüketin; çünkü saçlarınız açısından oldukça zengin bir protein kaynağıdır.

Ceviz ve fındık omega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir.

Ara öğünlerde ceviz, fındık ve badem tüketebilirsiniz.

Tavuk içeriğindeki protein sayesinde saçlarınızı sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur.

Süt ürünleri düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir.

Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketilmelidir. Balık B6 açısından zengindir.

Patates B4 vitamini bakımından zengindir ve saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir.

Baklagiller; çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır.

Saçlarınızı her gün yıkamak yerine 3 günde bir yıkamakta önemlidir."