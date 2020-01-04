Saç dökülmesinde uzmanından etkili çözüm! İşte o yöntem

Öncelikle saç dökülmesi sorunu yaşayan çoğu insanın ilk karşısına çıkan seçenekler kozmetik sektörünün mucize vaat eden, her türlü saç probleminin tek bir karışımla veya vitamin grubuyla düzeltilebileceğini iddia eden muhtelif ürünleri olmaktadır. Bu tip ürünlere toptancı bir karşı çıkışında haksızlık olacağını düşünüyorum, ancak bir hekim sorumluluğuyla konuyu ele aldığımızda saç dökülmelerin birçok nedeni olabilir. Hastaların bu anlamda aile ve soy geçmişleri, kişisel sağlık sorunları, kan demir düzeyleri, tiroit hastalıkları, vitamin yetersizlikleri, beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanım oranları, stres hatta yaşadıkları bölgede kullandıkları suların özellikleri iyice sorgulanmalı, gerekli tetkikleri yapılarak saç dökülmesinin ana ve yan faktörleri belirlenmelidir.

TAMAMLAYICI TEDAVİ OLABİLİR

Bu analizlerin akabinde öncelikle geri dönüşümlü bir dökülme kanaati oluştuğu durumlarda ülkemizde ve dünyaya da kabul görmüş medikal tedaviler hastalarda denenmelidir. Bu tedaviler sırasında kozmetik sektörünün de piyasaya sunduğu ciddi ürünler tamamlayıcı tedaviler olarak kullanılabilir. Kozmetik sektörünün de konuyu bu sorumlulukla ele alarak ürünlerinin şaşırtıcı sonuçlarıyla kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmesi ve daha bilimsel bir yol izlemesi gerek sağlık profesyonellerinin üzerinde gerekirse hastalar üzerinde daha güvenilir bir durum oluşturacaktır.

Geri dönüşümsüz saç dökülmelerinde ise şimdilik altın standart saç ekimi olarak karşımızda. Saç ekimi kararı alınan hastaların bu hizmetleri mutlaka, hekim kontrolünde çalışan, sağlık hizmetleri verme sorumluluğunda yasal izinli kurumlardan almasını öneriyorum. Hastalar bu kurumları seçerken sadece sosyal medyada bolca gezinen öncesi sonrası fotoğraflarla veya bir başka arkadaşının tavsiyesiyle değil, bizzat bu kurumları ziyaret ederek, tıbbi değerlendirmelerinin akabinde gerçekçi öngörüleri baz alarak seçmeleri gerekmektedir.

VAATLERİ GÖZDEN GEÇİRİN

Sadece kağıt üzerinde kalacak, kök sayıları ve maliyetleri dahi zor karşılayacak ücret teklifleri ve muazzam sonuçlara yönelik vaatleri bir kez daha gözden geçirmenizi öneririm. Özetle şunu belirtmek isterim ki her saç dökülmesi ve hasta aynı değildir. Saç ekim tedavisi için önerilen herhangi bir mevsim dönemi var mıdır? Kış mevsiminde olduğumuz için çok sık sorulan bu soruyu da yanıtlayalım… Saç ekimi tedavisi her mevsimde rahatlıkla uygulanabilir. Yeni ekilen saç köklerinin ilk iki haftada güneş ışınlarından korunması bu tedavide en önemli unsurdur. Bu nedenle saç ekim tedavisi olan birinin ekimin yapıldığı saç derisini bir süre güneş ışınlarından koruması gereklidir.

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN