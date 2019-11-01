Saç dökülmelerinde bilinmeyen detay: Gün aşırı iki kez yıkarsanız...

Aksam.com.tr

Aksam.com.tr’ den Ferit Ömeroğlu’na konuşan Dr. Sevgi Ekiyor stres, hızlı yaşam şartları gibi faktörlerin insanlarda bakım ihtiyacını arttırdığını söyledi. Aksam.com.tr’ ye özel açıklamalarda bulunan Ekiyor, ameliyatsız yanak inceltmeye talebin çok yüksek olduğunu, kök hücre tedavilerinde saç ve yüz için çok sık gelen hastalar olduğunu anlattı.

“AMELİYATSIZ YANAK İNCELTMEYE TALEP ÇOK YÜKSEK”

Hastalarınız son dönemlerde ağırlıklı olarak hangi taleplerle sizlere ulaşıyor?

En sık botoks dolgusu, ışık dolgusu, elmacık, çene, dudak, burun özellikle agassi yani ameliyatsız yanak inceltme, gıdı eritme, kök hücre tedavileri saç ve yüz için en sık işlemlerle ulaştığını söyleyebilirim.

“HER GÜN KAPATICILAR SÜRÜLMESİ CİLTTE SİYAH NOKTALARA NEDEN OLUR”

Çok sık makyaj yapan ve sonrası için her zaman önlem almayan kadınları bekleyen problemler nelerdir? Bu durumun bir sakıncası var mı?

Tabi ki… İyi temizlik, cildin doğru ürünlerle kremlenip daha az saatlerde makyajlı olması ve de mümkünse her gün kapatıcılar sürülmemesi oldukça önemlidir. Cilde kuruluk, matlaşma gözenek büyümesi siyah nokta, akne, lekelenme gibi problemler doğuracaktır.

Bakımlı kadın kimdir size göre?

Herkesin bakım ihtiyacı değişkenlik gösterse de cilt canlılığı kalitesi, el, ayak, tırnak bakımı saç, kaş, kirpik bakımı ve diğer vücut tüylerinden kurtulma ve de diş bakımı olarak bütün vücudu kapsayan alışkanlıklar edinilmeli rutinimizde. Temizlik birinci sırada yer alacak şekilde olmalıdır. Sonrasında kişiye uygun bakım ürünleri kullanmak keza takviye gıdalar kullanmak; well aging için ve güzel bir cilt için profesyonel cilt bakımı ve ihtiyaca göre yine medikal estetik işlemler yapmak önemlidir. Tabi ki benim de bu saydıklarımın hepsi konusunda rutinlerim var. Makyajsız sık dolaşan biri olarak da bunu sergiliyorum.

“AİLE FAKTÖRÜ SAÇ DÖKÜLMESİNDE YÜZDE 30-35 ETKİLİ”

Saç dökümünün doğal yollarla engellenmesi mümkün müdür?

Saç dökülmesi; genetik faktörler, iç etkenler ve dış etkenlere bağımlıdır. Aile faktörü bir dökülmede yüzde 30-35 etkili olsa da esasında vitamin, mineral, hormon problemlerine ve şampuanlama boya fön spreyler ve bir sürü dış etkenin aşırı kullanımına da keza bağlıdır. Gün aşırı iki kez şampuanlama diğer zamanlarda ihtiyaç halinde duru su ile yıkama önemli. Besleyici serumlar yine kişinin saçlı derisinin yapısına ve saç karakterine göre değişir. Yine keza saç dökülmesi olan hastaları kan tahlillerine yönlendirip ona göre de kullanımı sağlamak gerekli… Takviyeler önemli lakin açıklık yapacak ileri dökülmelerde saç karakterinin zayıfladığı zamanlarda saç tedavileri de mutlaka gerekir.

Estetik sizce ihtiyaç mıdır, öncelik midir?

İyilik, sağlık ve güzellik bir arada kavramlar. Kendinizi daha iyi hissetmenin olumlu etkilerinin yaşamak için evet hem ihtiyaç hem öncelik gerektirir. Tabi bu tek başına yeterli değildir. Sağlıklı olmak ve bunun sürdürebilirliği de önemlidir. Dolayısıyla değişen hayat koşulları artan stres gıda verimliliğinin düşmesi doğanın kalitesinin bozulması da daha erken yaşlılık tehdidi altında bırakıyor. Bu da ihtiyacı arttırıyor. Öteki türlü de hastalıklar, travmalar, doğuştan gelen problemler gibi yine gereklilik olan durumları da unutmamak lazım.

“YÜZ MİMARİSİ PATENTİM VAR”

Hiç kendinizi mimar gibi hissettiğiniz oldu mu?

Yüz mimarisi patentim var. Dolayısıyla tam da yüzün tüm yapı taşlarını düşünüp kemik, kas, yağ dokusu, damarlar, cildin katmanları hepsinin hesaba katıp orantılamak gerekmesi ve farklı malzemelere ihtiyaç duyulması ve artı işlemler planlanırken temelden sonucun inşa edilmesi bana bu tabiri tescillettiren sebep oldu.

“İNSANLARIN BAKIM İHTİYACI ARTTI”

Eski zamana göre insanlarda yağlar, kıvrımlar, çıkıntılar daha çok rahatsızlık oluşturuyor. Sporun önemini geçte olsa fark ettik mi? Bu rahatsızlıklar neden oluşmaya başladı?

Stres, hızlı yaşam şartları ve doğanın kayıpları… Dediğim gibi her şey hızlandı ve bakım ihtiyacı arttı. Bir de tıbbın da keza hızlı ilerlemesi artık bu konuda daha iyi olmanın kolaylaşması da bir etken bu farkındalıklarda. Sporcularda da hızlı kilo verenlerde de yağ kaybı aynı zamanda kollajen kaybı yine yüzde çökme sarkıklık yaratabiliyor. Doğru spor yapmak, sağlıklı yaşam için dolaşım, metabolizma, kas ve eklem açısından keza stresle mücadele için önemli olduğu fark edildi.

“100.000 TL BİLE VERSEN MESLEKİ ANLAYIŞIMI DEĞİŞTİREMEM”

Hiç hastanızın talep etmesine rağmen onda yakışmayacağını düşündüğünüz için gelen talebi reddettiğiniz oldu mu?

Bu konuda çok netimdir. Hastama soru cevap yapıp önerilerimi ve onların detaylarını mutlaka açıklıyorum. Yüksek bilinçle yapılması, karşılıklı memnuniyeti artıracaktır. Kendisine uygun olmayan bir işlem konusunda ısrarlı olduğunda da 100.000 TL bile versen mesleki anlayışımı değiştiremem diyorum.

Türk doktorlarının estetik alanında dünyada hatırı sayılır markaya sahip olmasının nedeni nedir sizce?

Tıp eğitiminin Türkiye’de çok yüksek kalitede olması, azimli ve hırslı hizmet anlayışı yüksek doktorlar olmamız, tüm dünya teknolojilerini çok iyi biliyor ve farklı yüz ve vücut çeşitliliklerine göre ayarlamaları iyi yapabiliyor olmamız diyebilirim. Tabi bir de maddi tarafı da hem bu kadar iyi olup hem de daha makul fiyatlarla işlem yapılması da markalaşma ve sağlık turizmi açısından en önemli faktörler.