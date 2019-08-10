Sabah erken kalkmakta zorlananlar için çözüm önerileri

“Sabah erken kalkmak için ne yapmalı?” uyku problemi olan kişiler tarafından merak ediliyor. Sabah erken kalkmak çoğu insana zor gelir. Erken uyuyan insanlar bile sabah uyanmakta zorlanıyor. Sabah uykusunun uykular arasında en tatlı olduğu söyleniyor. Güne erken başlamak isteyenler sabah erken kalkmak için ne yapmalı konusunu araştırıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:00
10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:00
Sabah erken kalkmakta zorlananlar için çözüm önerileri

Sabah uykusu, uykular arasında en tatlı uykulardandır. Gece erken uyumuş olsanız bile sabah erken kalkmak zor gelebilir. Güne zinde ve erken başlamak isteyenler sabah erken kalkmak için ne yapmalı merak ediyor. Birçok kişi sabah uyanmakta zorlanıyor. Sabah erken kalkmak, güne erken başlamak enerjinizi yükseltir. Sabah erken kalkmak için ne yapmalı hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

 
"ÖĞLE UYKUSUNU DENEYİN"

ABD’nin Seattle kentinde emlakçılık yapan Ardell Della Loggia, çalışma saatleri 9-5 ofis saatleri dışına da taştığı için hem sabah erken kalkması hem de gece geç saatlere kadar kalması gerektiğini belirtiyor. Bunu ise şu şekilde başardığını söylüyor:
“Benim açımdan hem erkenci hem de gece kuşu olmanın sırrı öğleden sonra 2-4 arası kestirmek. Sabahları hafif işler yapmayı tercih ediyorum. E-postama gelen soruları cevaplamak gibi.”
“Sabahları verimli olmak, ama akşam da geç saatlere kadar aktif olmak istiyorsanız ve benim gibi esnek bir çalışma programınız varsa öğleden sonra biraz kestirmeyi deneyin.”

'KARANLIĞI SEVİN'

Andy Ooi ise erken kalkmanın yolunun gece iyi uyumaktan geçtiğini söylüyor. Bunun için şu önerilerde bulunuyor:
Karanlığı sevmeyi öğrenin. Normal uyku saatinizde 10-30 dakika önce telefonu, televizyonu, bilgisayarı kapatın. Koltuğa oturup dinlenin. Yattığınız odanın mümkün olduğunca karanlık olmasına ve odada yapay ışık bulunmamasına dikkat edin. Yatak odanıza teknolojik aletleri sokmayın. Yani yatakta Facebook ya da Whatsapp’ta gezintilere son verin.
Uyumadan önce pozitif bir ruh haline bürünmeye çalışın. Ne kadar yorgun olduğunuz ya da uyku için sadece birkaç saatiniz kaldığı gibi düşüncelerden arının.
“Şikayet ve olumsuzluklar yerine pozitif enerjiyle koyun başınızı yastığa. Ertesi günkü zorlukları değil, bunları nasıl alt etmiş olacağınızı düşünün” diye tamamlıyor Ooi.
 
GÜDÜLERİNİZDEN ARININ

Bazıları ise işe başlarken bazı alışkanlıkları terk etmek gerektiğine inanıyor. Örneğin Andreas Blixt arada bir kafein tüketimine ara verdiğini söylüyor. “Bunu her yaptığımda sabahları kendimi daha iyi hissediyorum” diyor.
Kahve içtiğinde sabahları 10’da bile zor kalkarken, içmediğinde 8’de kendiliğinden uyandığını ve çok daha dinç kalktığını söylüyor. Bu arınma dönemlerinde Blixt diğer enerji içeceklerini, çay, yeşil çay ve gereksiz şekeri de kestiğini anlatıyor.
Sable de Oliveira ise erken kalkmak için uyumadan önce büyük bir bardak içecek içtiğini ve çalar saati odanın diğer köşesine koyduğunu söylüyor. “Yataktan çıkıp saati kapatma ve acilen tuvalete gitme ihtiyacı nedeniyle hemen kalkabiliyorsunuz” diyor.
Kalkar kalkmaz vücutta morfin benzeri etki gösteren endorfin hormonunun salgılanmasını sağlamak önemlidir. Bunun için Bruno Valle’nin önerdiği yöntem şu:
"Çalar saatinizi kalkmak istediğiniz saate kurun ve çaldığında hemen gözlerinizi açıp telefonunuzu elinize alarak iş adresinize gelen e-postaları okuyun. Bu sizi uyandıracaktır."

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