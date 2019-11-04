Sabah bulantılarının etkili çözümü: Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizi suyu, vücudunuzdaki kaybedilen suların yenilemesinde yardımcı olan enerji verici, tatlı ve berrak bir izotonik içecektir. Hindistan cevizi suyu sağlıklı olsa da, hamile kadınlar bunu makul miktarlarda tüketmelidirler.Hindistan cevizi suyunun vücuda en yararlı olduğu saat dilimi sabah saatleridir.Mide boşken elektrolitler ve besinler kolayca emilebileceğinden daha sağlıklıdır. Bu sayede sabah bulantısı nedeniyle ortaya çıkan dehidratasyonu engeller.Hindistan cevizi içindeki şeker içeriği de sağlıklı düzeydedir.

ANNE SÜTÜ

Bazı kaynaklar, hindistan cevizi suyunun süt üretiminde de çok yardımcı olabileceğini söylüyor,aynı zamanda hamile annelerde de sağlıklı anne sütü oluşumunu olumlu etkilemektedir.

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Düşük elektrolit seviyesi, kan basıncını arttırır. Hindistan cevizi suyu içilmesi, kan basıncını düzenlemede yardımcı olan potasyum, magnezyum ve laurik asit seviyelerini geliştirir. İyi kolesterolü geliştirir ve kötükolesterol ile savaşır. Hindistan cevizi suyundaki vitaminler, esansiyel proteinler ve elektrolitler, şeker seviyelerini, kan basıncını ve dolaşımını kontrol altına alır.

SABAH BULANTILARI

Hindistan cevizi içmek veya hindistan cevizi ürünlerini tüketmek, sabah bulantılarının belirtileriyle başa çıkmada yardımcı olabilir.

DOĞAL DİÜRETİK

Hamilelik sırasında vücut sisteminizde bulunan ürik asit belirli seviyelerde bulunmalıdır. Hindistan cevizi suyu diüretiktir ve potasyum, magnezyum ve mineral varlığı nedeniyle idrar yapma isteğini arttırır. Toksinleri temizlemede ve idrar yolunu temizlemede yardımcı olurlar. Bu nedenle böbrek fonksiyonlarını iyileştirir ve böbrek taşları ve enfeksiyonları önler. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur, bu nedenle erken doğum şansını azaltır.

DÜŞÜK ŞEKER İÇERİĞİ

Aşırı şeker alımı genel kan şekeri seviyelerinde artışa neden olabilir. Hindistan cevizi suyunun diğer enerji ve spor içeceklerinden daha az şeker vardır.Herhangi bir hamilelik ağırlığına eklenmez ve basit şekerlerdeki düşük diyet, gestasyonel diyabet alma riskini azaltacaktır.

Hindistan cevizi suyunun hamilelik üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kanıtlayan herhangi bir kanıt yoktur. Diğer herhangi bir meyve veya sebze suları gibi, aynı zamanda güvenlidir.Ancak aklınızda bulundurmanız gereken iki şey vardır: Hindistan cevizi sütü, preeklampsi hastalığından muzdarip hamile kadınlar için doğru seçim olmayabilir, çünkü sodyum içerir. Olgun Hindistan cevizi suyu seçimi de kabızlığa neden olabilir. Bu iki koşula dikkat etmeniz önerilir.