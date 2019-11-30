Rüyanızda gördüyseniz çeyiz alışverişlerine başlayın

Rüyasında yüzük gören kişi bekar ise evleneceği, evli ise yeni bir ev veya arsa alacağı ya da yeni bir araba sahibi olacağı anlamlarına yorumlanır. Rüyasında yüzük gören kişinin yeni iş bulacağı veya yeni iş anlaşması yaparak başarılı olacağı da söylenmektedir.

RÜYADA YÜZÜK GÖRMEK

Rüyada yüzük görmek, kişinin uzun bir aradan sonra tekrardan rahata kavuşacağına, çektiği sıkıntıların üstesinden gelebilecek bir güce sahip olacağına delalet eder. Aynı zamanda rüyada yüzük görmek, rüya sahibinin ailesi ile birlikte uzun bir tatile çıkacağına yorumlanır.

Kimi yorumculara göre ise rüyada yüzük görmenin anlamı, yeni bir iş bulmak ve çok zengin olmak şeklinde açıklanmıştır. Rüyasında yüzük gören, yeni iş bulur yahut yeni iş anlaşması yaparak başarılı olur. Aynı şekilde bu rüyayı gören kimse zengin olacaktır denir.

Rüya tabirlerinde rüyada yüzük görmek ayrıca şu anlamlara gelmektedir:

RÜYADA YÜZÜK GÖRMEK

Evlilik, mülk edinme ve yeni bir iş manalarına gelir.

RÜYADA ALYANS GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında alyans görmesi, kişinin aile hayatında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalacağına, fakat kişinin güçlü ve sağlam duruşu sayesinde tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelebileceğine delalet eder. Rüyada alyans görmek, aynı zamanda kimi rüya sözlüğü yorumcularına göre mutlu ve huzur dolu evlilik hayatı anlamına da gelir.

RÜYADA GÜMÜŞ YÜZÜK TAKMAK

Bilhassa erkek kimseler için bu mülk elde etmeye ve itibar kazanmaya işarettir.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK TAKMAK

Haram mal ve para manasına gelir.

RÜYADA YÜZÜK BULMAK

Bekar için evlilik, evli kimse için çocuk sahibi olmaya işarettir.

RÜYADA YÜZÜK TAŞININ DÜŞMESİ

Yüzük taşını düşürmek hastalık ya da çocuğun ölmesine rivayet olunur. Bazı yorumcular ise bu durumu itibar kaybı ve zarar etme şeklinde açıklamaktadır.

RÜYADA YÜZÜK KAYBETMEK

Rüyasında yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse için bu zorluk çekmek manasına gelir. İş hayatında işlerin ters gideceğine yorumlanır.

RÜYADA YÜZÜK HEDİYE ETMEK

Mal ve mülklerden bazılarının satılacağına işarettir. Eğer yüzük size hediye ediliyorsa ve hediye eden kişi ilim konusunda yüksek kimse ise müjde demektir. Eğitim ya da iş hayatında başarı getirir diye yorumlanır.

RÜYADA YENİ YÜZÜK ALMAK

Yeni yüzük çocuk manasına gelir. Bekar kimse için evlilik işaretidir.

RÜYADA AHŞAP YÜZÜK GÖRMEK

Hayırsız eş demektir.

RÜYADA İRİ TAŞLI YÜZÜK GÖRMEK

Değerli ve güzel taş anlamına gelmektedir.