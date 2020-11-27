Rüyada düşmek tabiri ne anlama geliyor? Rüyada (yüksek bir yerden) düştüğünü görmek nedir?

Rüyaların, bir çok kişi tarafından gerçek hayata dair işaretler verdiğine inanılır. Örneğin rüyanızda yüksek bir yerden düşmenin bir çok değişik tabiri vardır. Rüyalar yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir. Peki Rüyada (yüksek bir yerden) düştüğünü görmek nedir? Rüyada düşmek tabiri ne anlama geliyor?

Rüyada yüksekten düşmek, düşülen yer ile düştüğün yerin konumu, yüksekliği ve şekline göre iyi yada kötü anlama gelebilmektedir. Yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye işarettir. Yeşillik, sulak ve güzel bir yere düşmek sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye işaret eder. Rüyada düşmek, zengin için onun cimriliğine yorulur. Rüyada dam, balkon yahut çatı gibi yerlerden yüksekten düşmek; bir yeri incinir yahut kırılırsa kendine, dostuna yahut malına gelecek zarara yorumlanır. Bazen düşmek yönetim tarafından hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya delalet eder.

RÜYADA DÜŞMEK

Rüyada düşmek genelde rüya sahibi için ferah bir yaşama işarettir. Rüya sahibinin yaşadığı bazı sıkıntı ve üzüntü ile beraber kederden kurtulacağına delalet eder. Borçlarını ödeyeceğine, maddi sıkıntıların son bulacağına ve mutlu bir yaşam süreceği üzerine işaret eder. Özellikle rüyasında düştüğünü gören kişilerin bazı zorluklardan kurtulacağına yorulur. Bu zorlukların ardından düze çıkacağı ve maddi manevi tüm problemlerin üstesinden geleceğine delalet eder.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK



Rüyada yüksekten düşmek farklı şekillerde yorumlanır. Eğer kişi rüyasında ıssız bir ortama ya da bir harabe gibi bir yere düşüyor ise iyi durumdan kötü duruma geleceği üzerine rivayete edilir. Yeşil ve sulak, aynı zamanda güzel bir yere kişi düşüyor ise o zaman mutlu bir yaşam süreceği üzerine işaret eder. Aynı zamanda eğer kişi rüyada yüksekten düştüğünde ölmüyor ise, o zaman göstereceğim mücadelelerin sonucunu en iyi şekilde alacağına delalet etmektedir.

RÜYADA AYAĞI TAKILIP DÜŞMEK

Rüyada ayağa takılıp düşmek rüya sahibinin iyi bir makama yükseleceği ve bu makamı garanti altına alacağına delalet eder. Ayrıca hayallerinin yerine geleceğine, hedeflediklerini bir bir gerçeğe dönüştüreceği üzerine yorumlanır. İyi bir maddi ve manevi kazanç elde edeceğine, ailesiyle beraber mutlu bir yaşam süreceğine delalete eder. Özellikle maddi açıdan hayatı boyunca sorun yaşamayacağına, önemli bir mücadele ile ciddi başarılar elde edeceğine işarettir.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK AMA ÖLMEMEK

Rüyada yüksekten düşmek ama ölmemek rüya sahibinin gerçekleştirmek istediği bazı hayallerini hayata dönüştürücüye üzerine yorulur. Ancak bunların çok hızlı şekilde gerçekleşebileceği, kolay kolay adapte olamayacağına rivayet eder. Örneğin hiç umulmadık bir anda iş hayatında bir değişiklik yaşanabilir. Yeni bir yere taşınabilir ya da kişinin karşısına bazı fırsatlar çıkabilir. Bunlar rüya sahibinin sevineceği durumlardır ancak çok dikkatli şekilde düşünerek ona göre karar vermesi gerekir.

RÜYADA YÜZÜSTÜ DÜŞMEK

Rüyada yüzüstü düşmek rüya sahibinin dini ibadetlerini yerine getireceği üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda böylece inancının yükseleceğine de delalet eder. Özellikle rüyada yüzüstü düşmek oldukça hayırlı rüyalar arasında yer alır. Maddi manevi kazanç elde edeceğine, ailesiyle mutlu yaşam süreceğine ve sıkıntı yaşamayacağını delalet eder. Rüya sahibinin Allah yolunda ilerleyeceği üzerine yorulan bir rüyadır. Yaşamına çeki düzen vereceğine ve maddi açıdan zorluk yaşamayacağına dair yorumlanır.

RÜYADA SIRT ÜSTÜ DÜŞMEK

Rüyada sırt üstü düşmek rüya sahibinin güvendiği birinden zarar göreceği ve ihanete uğrayacağı üzerine rivayet edilir. Ayrıca çok naz yapılması sebebiyle güzel bir iş kaybı yaşanabileceğine delalet etmektedir. Böyle durumlara karşı çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir uyarı niteliği taşır. Farklı rüya alimlerine göre ise rüya sahibinin dert ve sorunlarını anlattığı gerçek dostlara işaret etmektedir. Bu dostların rüya sahibini dinleyeceği onlarla güzel bir zaman geçireceği üzerine delalet etmektedir. Ayrıca etrafındaki iyi ve kötü insanları dikkat etmesi, ona zarar verecek insanları ayırması gerektiğine dair de bu uyarı niteliği taşıdığını söylemek gerekir.