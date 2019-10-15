Rüyada yemek yemek ne demek? Rüyada yemek görmenin anlamı nedir?
Rüyada yemek yemenin anlamı sorgulanıyor. Rüyasında yemek yediğini görenler uyanınca yemekten önce rüya tabirlerine başvuruyor. Rüyada yemek görmenin birden çok anlamı bulunuyor. Haberimizin devamında rüyada yemek görmenin anlamını bulabilirsiniz.
Rüyada yemek görmek, para, kısmet, müjdeli haber, evlilik gibi manalara gelmektedir. Gerçekte olduğu gibi rüyada yenilen yemek de haz verici anlamlara gelmektedir. Özellikle hafif ve sindirilmesi kolay yemekler yeniyorsa hızla gelen bol kazanca ve berekete işarettir. Rüyada et yemek, kimi yorumcular için iyi yorumlanırken kimilerince geçici hastalıkları işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Aynı zamanda bazı rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada yemek görmek, kişinin rahat ve huzur dolu bir hayata kavuşacağına, iş hayatında her şeyin yolunda gideceğine, fakat çok dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelmektedir.
Rüyada yenilen yemekler tatlarına göre çok farklı anlamlara gelmektedirler; ekşi yemek hastalık ve sıkıntıya, tatlı yemek malın artacağına, acı yemek kötü sözler işitmeye, lezzetsiz ve tatsız yemek üzüntüye, kokmuş ve kötü yemek haram mala, çok sıcak yemek belaya, insan eti yemek kötü söze ve dedikoduya işarettir.
Rüyada yemek yemek, rüya tabirlerinde başka şu şekilde yorumlanmıştır:
Rüyada Yemek Yemek
Yemek yemek eğer lezzetliyse para, mal, huzur, müjde gibi güzel anlamlara; lezzetsiz ise hayırlı olmayan manalara gelir.
RÜYADA ALTIN VEYA GÜMÜŞ KAPLARDA YEMEK
Haram lokmaya dalalettir.
RÜYADA BİR KİMSEYLE YEMEK YEMEK
O kimseden kazancınız olacağına işarettir.
RÜYADA KALABALIK KARŞISINDA YEMEK YEMEK
Şöhret ve ün kazanma manasına gelir.
RÜYADA SAĞ ELLE YEMEK
Peygamberin sünnetine uyulduğuna işarettir.
RÜYADA SOL ELLE YEMEK YEMEK
Düşman tarafından kandırıldığına ve dostuna zarar vereceğine işarettir.
RÜYADA ZİYAFET YEMEĞİ GÖRMEK
Sıkıntı ve üzüntü getirecek gelişmeye işarettir.
RÜYADA ÇOK SICAK YEMEK
Aşırı sıcak olan yemekler yemesi güç olduğu için bereketsizlik olarak yorumlanır. Aynı şekilde çok sert ve çok acı yiyecekler de benzer yoruma sahiptir.
RÜYADA YEMEK PİŞİRMEK
Zengin olmaya işarettir.
RÜYADA KENDİ ETİNİ YEMEK
Birikimin elden çıkacağına ve zarara işarettir.
RÜYADA ÇOK ÇEŞİTLİ YEMEKLER OLAN SOFRAYA DAVET EDİLMEK
Asker kişi için şehit olunacağına işarettir.
RÜYADA DÜĞÜN YEMEĞİNE DAVET EDİLMEK
Pişman olunacak bir duruma işarettir.