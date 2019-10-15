Rüyada yavru kedi görenler dikkat! Bir işaret olabilir

Rüyada görülen yavru kedi, rüya sahibinin çevresindeki bir kimseyi veya yaşanan bir olayı işaret edebilir ve o kimseye veya o olaya karşı mesafeli olunması gerektiği şeklinde konuşulur. Rüyada yavru kedi görmek, genel olarak olumlu bir takım gelişmeler beklendiğine yorulur. Bu rüya, rüyayı gören kişi için eğer işinde terfi bekliyorsa o terfiyi alacağına, evlilik planları yapıyorsa o planların sıkıntısız bir şekilde tamamlanacağına veya buna benzer olumlu gelişmeler yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Fakat bazı durumlarda, rüyada gördüğümüz yavru kedinin cinsiyetine bağlı olarak gördüğümüz rüya kötü yorumlanabilir.

RÜYADA DİŞİ YAVRU KEDİ GÖRMEK

Dişi kedi görmek, direkt olarak rüyayı gören kimsenin çevresindeki bir kişiyi işaret eder. Bu kişi, rüya sahibine hem faydası hem zararı dokunan biridir ve dişi kedi genelde bir kadın anlamına gelir.

RÜYADA YAVRU KEDİ ÖLDÜRMEK

Rüyada yavru kedi öldürmek, rüyayı görenin malına bir veya birkaç kişinin çökmeye çalışacağına işaret edebilir ve görülen bu rüya, bir süre uğraştıktan sonra rüyayı gören kişinin, o kişileri hayatından çıkarıp rahata ereceğine yorulur.

YAVRU KEDİYİ ISIRMAK

Rüyada eğer yavru kediyi ısırıp zarar veriyorsanız bu olay hastalığınızın belli bir süre daha devam edeceğine işaret eder.

RÜYADA YAVRU KEDİ SEVMEK

Rüyada yavru kedi sevmek daha çok kişinin kendi kişilik yapısına işaret eder. Kişinin kendisiyle barışık ve özgüven dolu olduğuna dair bir işarettir. Hayata umutla bakan bir kimse olduğuna yorulur.

RÜYADA YAVRU KEDİ EMZİRMEK

Rüyada yavru kedi emzirmek, rüyayı gören kişinin yanında bulunan ve her daim yardımcı olan birisine zor zamanında yardım eli açacağına dair bir işaret anlamı taşır.

RÜYADA YAVRU KEDİ BESLEMEK

Rüyada yavru kedi beslemek, rüyayı gören kişinin iş hayatındaki arkadaşlarına maddi anlamda ciddi yardımlar yapacağına ve yardım yaptığı kişilerle arasının her zaman iyi olacağına yorulur.

RÜYADA YAVRU KEDİ ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada yavru kedi ölüsü görmek, rüyayı gören kişinin iş çevresindeki veya ailevi çevresindeki bir kişinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi sonucu işten çıkarılacağını işaret eder.