Rüyada yarasa görmenin anlamı nedir? Rüyada yarasa görmek nasıl tabir edilir?

Rüyasında yarasa görenler bunun ne anlama geldiğini merak ediyor. Rüya tabirlerince yarasa görmenin olumsuz olarak değerlendirilmiş olsa da bu durumun gerçeği yansıtmadığı da bilinmektedir. Peki rüyada yarasa görmek nasıl tabir edilir? Rüyada yarasa görmenin anlamı nedir?

Rüyada yarasa görmek, gizlice söz dinlemeye, hırsızlıktan dolayı gizlenmeye; alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin elden gitmesine işarettir. Salih bir kimsenin yarasa görmesi bu kuş İsa Aleyhisselamın mucizelerinden olduğu için sünneti yaşamaya ve yaşatmaya, gerçeği bildiren delileri açıklamaya delalet eder.

1- Rüyada Yarasa Görmenin Anlamı ve Yorumu

Yarasa ibadet ehli kimseye, işsizlik ve tembelliğin gitmesine yorumlanır. Bir yere yarasanın girmesi oranın harap olması demektir. Rüyada Yarasa bazen ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama yahut sihirbaz kadınlara delalet eder. Rüyanda yarasa görmek, aslında kötü şansa, hastalığa yakalanmaya ve tehlikeye yorumlanır.

2- Rüyada Yarasa Yavrusu Görmek

Ancak yarasa görmek amacınıza ulaşmak için çok emek harcamanız gerekir şeklinde de yorumlanabilir. Rüyanda yarasa yavrusu görmek, kötü işlere atılmaya ve yaşamda kötü değişiklikler yapmaya yorumlanır. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışsanız da, sonunda istediklerinizi elde edeceğinizi gösterir. Aynı zamanda tehlikeye işaret eder. Güçlük, sıkıntı, tatsız haberdir.

3- Rüyada Yarasa Öldürmek

Bir başka rivayete göre de: Rüyada yarasa öldürmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye işarettir. Yahut hırsızlık gibi kötü durumlardan güvende olmaya işaret eder. Bazen de, yarasa öldürmek elden giden nimetlerin geri gelmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya delalet eder.

4- Rüyada Yarasa Yakaladığını Görmek

Yarasa kötü islerin gizlice işlenmesi sebebiyle, o kötülüklerin duyulmasına da yorumlanır. Bazı kere de Sünnet-i Saniyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya işarettir. Rüyada görülen yarasa, ibadet sahibi bir kimsedir. Rüyada Yarasa yakalamak, işsizlik tembellik ve korkunun gitmesine işarettir.

5- Rüyada Yarasa Isırması

Rüyada yarasa görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi değildir. Yarasa girdiği görülen yerin harap olmasına işarettir. Yarasa, ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama işarettir.

Yarasayı ne şekilde gördüğünüz, rüyadaki eylemler, şekiller, renkler de yorumlarda etkilidir. Yarasa görülmesinin genellikle insanların üzerindeki pası atarak eski performansına dönmesini sağlar.

RÜYADA YARASA GÖRMEK

Rüyada yarasa görmek; gizlice söz dinlenmeye, hırsızlık olayından dolayı gizlenmeye, alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin elden gitmesine işaret etmektedir. Salih bir kimsenin yarasa görmesi, bu kuş türü Hz. İsa ( A.S.) peygamberin mucizelerinden biri yarasadır. Çamurdan yaptığı mahlukat üflemesi ile yarasaya dönüşmüş ve uçmuştur. Bu sebeple rüyada yarasa görmek, olumlu gelişmelere de işaret sayılmaktadır.

Rüyada yarasa görmek, ibadet ehli kimsenin tembelliğinin gitmesi, işsizlikten kurtulması anlamına da gelir. Bir yere yarasanın girmesi, oranın harap olması olarak da yorumlanır. Rüya tabirlerinde yarasa görmek, bazen zalim bir adam veya sihirbaz bir kadının varlığına yorumlanır. Yarasa görmek, kötü şans, hastalığa yakalanma veya tehlikeli bir durumun vuku bulması şeklinde tabir edilir.

Rüyada yarasa görmenin İslami anlamı ise; kişinin hedefine ulaşma yolunda çeşitli problemlerle karşılaşmasıdır. İslami anlamında sıkıntılı ve zor geçecek günlerin habercisi olarak tabir edilir. Bazı tabirlerde ise huzur ve hayır yönünde tabir edildiğine de rastlanmaktadır.

RÜYADA YARASA ÖLDÜRMEK

Rivayete göre rüyada yarasa öldürmek hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmek ya da bu tarz haberleri duymaktır. Bazı yorumcular da hırsızlık gibi kötü durumlardan korunmaya, güvende olmaya yorarlar. Yarasa öldürmek, elden giden nimetlerin geri gelmesine ve alışılagelmiş şeylerden uzaklaşmaya delalettir.

RÜYADA YARASA KOVMAK

Rüyada yarasa kovalamak, genellikle maddi olarak iyi anlamlara gelir. Yarasa kovalayan kimsenin maddi anlamda yükseleceği, miras almasının söz konusu olacağı, kişinin sahip olduğu mal mülkün iki katına çıkacağına yorumlanır. Yarasa kovalamak; hayra, olumlu gelişmelere, kişinin maddi manevi olarak huzura kavuşmasına, düşmanlarının uzaklaşmasına, mutluluk verici güzel gelişmeler yaşanmasına tabir edilir. Ayrıca birbirini kovalayan başarılara da yorulmaktadır.

RÜYADA YARASA TUTMAK

Yarasa, kötü işlerin gizlice işlenmesi sebebi ile o kötülüklerin duyulmasına yorumlanır. Rüyada yarasa yakalamak ayrıca tembellik, işsizlik ve korkunun gitmesine işarettir. Sünnet-i saniyeyi icra etmeye delilleri açıklama anlamını da taşır.

RÜYADA YARASA YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada yarasa yavrusu görmek, amaca ulaşmak için çok fazla emek harcanması şeklinde yorumlanmaktadır. Bazı rüya tabircileri ise yarasa yavrusu görmeyi, yaşamda kötü değişiklikler yapmak ve kötü işlere atılmak şeklinde yorumlarlar. En çok kabul gören yorum, hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve sonunda kişinin istediklerini elde etmesi, başarılı olacağı şeklinde olandır. Bazı yorumcular ise yarasa yavrusunun tatsız haber, güçlük, sıkıntı ve tehlikeyi simgelediği yönünde fikir birliği içindedir.

RÜYADA YARASA ISIRMASI

Rüyada yarasa ısırdığını görmek, gebe kadınlar için hayır olarak tabir edilir. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi yorumlanmamaktadır. Zalim bir adam veya girilen yerin harap olması şeklinde de tabir edilir.

RÜYADA YARASA BESLEMEK

Genellikle düşmanın alt edilmesine, düşmanın rüyayı gören kişiye muhtaç olacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda beslenen yarasa da yine düşmanın rüyayı gören tarafından beslenmesi ve düşmanın rüyayı görene muhtaçlığına işaret olarak tabir edilir. Rüyasında yarasa besleyen kişilerin, düşmanlarına karşı büyük zaferler elde ederek başarılarının önündeki engelleri ortadan kaldıracakları düşünülür. Bu düşünce paralelinde rüya tabircileri tarafından rüyada yarasa beslemek yorumlanmaktadır.