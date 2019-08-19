Rüyası öyle çıkanlar sağlık sorunları yaşıyor!

Rüyada birinin yandığını görmek; o kişinin malının azalacağına delalet etmektedir.Rüyada ateşe girmek ve hiçbir acı çekmediğini görmek kişinin yanlışlarından ve hatalarından döneceği ve artık doğru yolda olmak istediği şeklinde tabir edilir. Rüyada birinin evinin yandığını görmek; rüya sahibi için sıkıntılı geçecek olan günler şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK

Rüyada yangın görmek huzursuzluk ve sıkıntıya yorulsa da bazı durumlarda zenginliğe de işareteder.

Rüyada yangın görmek; huzursuzluğa yorulurken aynı zamanda yaşanacak sağlık sorunlarına da işaret eder. Yangın sırasında kişi vücudunun yandığı görürse o kişinin malı azalır, fakat yangından kurtulduğunu görürse o kişinin malı artar. Aslında rüyada yangın görmek siz yanmadığınız sürece zenginlik ile de tabir edilmektedir.

Rüyada birinin yandığını görmek; o kişinin malının azalacağına delalet etmektedir.

Rüyada yangın alevi görmek; rüya sahibinin bazı hastalıklar geçireceğine ve sorunlar yaşayacağına delalet eder.

Rüyada yangın çıktığını görmek ve söndürmek; iyi ve hayırlı olan rüyalardan biridir. Rüyada yangını söndürdüğünü görmek kişinin kısmetinin açılacağına ve şanslı bir döneme gireceğine işaret eder.

Rüyada elinde ateş tuttuğunu görmek; rüya sahibinin devlet işlerine gireceği veya devletten yardım göreceği anlamına gelir. Bazı rüya tabircilerine göre kişinin elinde ateş tuttuğunu görmesi güç ve kuvvetli bir kimse olmak şeklinde de tabir edilir.

Rüyada birinin evinin yandığını görmek; rüya sahibi için sıkıntılı geçecek olan günler şeklinde yorumlanır.

Rüyada ateşe girmek; ve hiçbir acı çekmediğini görmek kişinin yanlışlarından ve hatalarından döneceği ve artık doğru yolda olmak istediği şeklinde tabir edilir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada ateşe girmek çevrenizde kötülüğünüzü isteyen kişiler olduğuna fakat bu insanların size zarar veremeyeceğine delalet eder.

Rüyada yangının söndüğünü görmek; yangın görmek ve yangının sönmesi rüya sahibinin bazı hatalar yaptığı ancak bundan ders alarak aynı hataları tekrarlamayacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada yüksek bir yerde alev görmek; o bölgede savaşı çıkacağı şeklinde tabir edilir. Alev ne kadar yükselirse savaşın da o kadar şiddetli olacağına işaret eder.

Rüyada elbisesinin yandığını görmek; kişinin yakın çevresinden birileri ile arasının açılacağına ya da akrabaları ile bir tartışma yaşayacağına işaret eder.

Rüyada gökyüzünden ateş yağdığını görmek; savaş şeklinde tabir edilir; bela, azap ve sıkıntı anlamına da gelir.

Rüyada siyah duman görmek; sıkıntı ve problemlere işaret eder. Rüyada beyaz duman çıktığını görmek ise; sıkıntılardan kurtulmak şeklinde yorumlanır.