Rüyada yağmur yağması bir müjde olabilir! İşte yorumu

Rüyada yağmur yağmasının yorumları merak ediliyor. Uykusunda gördüğü rüyalardan etkilenenler uyandıktan sonra bunun anlamını sorguluyor. Uykuda rüya görmeninde bir anlamı bulunuyor. Rüya tabirleri sık başvurulan rehberlerden biri olarak kabul ediliyor. Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RÜYADA YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yağmur yağdığını görmek bütün afetlerden, musibelerden korunacağınızı gösteren bir anlam taşır. Yağmur yağdığını görmek elinize yakın zamanda para geçeceğini gösterir şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI VE ISLANMAK

Rüyada yağan yağmurda ıslanmak, iş hayatında uzun zamandan beri devam eden kısmetsizliğin sona ereceğine, yaşanan para sıkıntılarının son bulacağına ve rüya sahibinin evine ve iş yerine bereket yağacağına işaret eder. Belirtileri epey bir zamandır görüldüğü halde doktorların yeni fark ettiği bir hastalığın iyileşeceğine de yorumlanır.

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI VE YILDIRIM DÜŞMESİ

Rüyada yağmur yağması ve yıldırım düşmesi, güzel gelişmeler yaşanacağına, iyi işler yapılacağına, ferahlığa çıkılacağına ancak bu iyi durumu çekemeyen kişilerin kötü sözlerine ve iftiralarına maruz kalınacağına işaret eder.

RÜYADA HER YERE YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada her yere yağmur yağıp bir yerin bile boş kalmadığını görmeniz, o beldeye Allah tarafından verilecek ve herkese ulaşacak rahmete, berekete ve mağfirete işarettir. Bu rüya kişinin yaşadığı toplumda bulunan iyi insanlara ve onların yüzü suyu hürmetine herkese ulaşacak iyiliklere yorulabilmektedir.

Rüyada Sağanak Yağmur Yağması

Rüyada yağan sağanak yağmur o senenin bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya, gören kişi ve ailesi için büyük bir kısmete ve o sene için yaşayacakları mutluluk ve rahatlığa; rüya sahibinin her çalışmasında başarılı olmasına ve o yıl için her girişiminde kar elde etmesine yorulmaktadır.

RÜYADA YAĞMURUN SADECE BİR YERE YAĞMASI

Rüyada yağmurun tüm her yere değil de sadece bir bölgeye yağdığını görmek, o yere bir kişinin gelip zulmetmesine ve orada bulunan kişilere kötülük düşünmesine işarettir. Eğer yağmur yapan bölge tanınıyorsa bazen de bu rüya o yörede yaşanacak güzel hadiselere, insanların bolluk ve bereket içinde bir dönem geçirmelerine veya o yerden çıkacak büyük bir zata da yorulabilmektedir.

RÜYADA RÜZGARLA BİRLİKTE YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada rüzgarla birlikte yağmur yağdığını gören kişi, geçimini helal yollardan ve güzel bir şekilde sağlar. Bu rüya, sizin için oldukça hayırlı ve güzeldir. Hayatınız boyunca sıkıntı çekmeden yaşayacağınıza, yaşadığınız problemlerden kurtulup ferah ve iyi bir yaşam süreceğinize, özellikle maddi konularda rahatlayacağınıza delalet eder.

RÜYADA YAĞMUR ALTINDA KALMAK

Rüyasında yağmur altında kalan kimsenin başına oldukça güzel, talihli ve bereketli olaylar gelir. Bu rüya, sizin için güzel ve hayırlı bir şekilde yorumlanabilecek bir rüyadır. Gönül ferahlığına, mutluluğa, sıkıntılardan kurtulmaya ve her anlamda rahatlamaya yorulmaktadır.

RÜYADA YAĞMURUN SADECE KENDİ EVİNE YAĞDIĞINI GÖRMEK

Bu rüya o ev halkının çok hayırlı, talihli ve güzel bir sene geçireceğine ve her anlamda rahmetin ve bereketin kendilerini kuşatacağına işarettir. Böyle bir rüya gören kimse, ailesi ile birlikte güzel bir yaşam geçirir. Bazen de bu rüya o ev içinde yaşayanların hayırlı ve iyi insanlar olduğuna, Allah katında sevilen kişiler olup hem dünya hem de ahiret yaşamında birçok nimete kavuşacaklarına işarettir.

RÜYADA YAĞMURUN ÇİSELEMESİ

Rüyada yağmurun yavaş yavaş, çiseleyerek yağması, hastalıktan şifa bulmaya, sıkıntıların gitmesine işarettir. Bu rüya genellikle rahatsızlığı bulunan, çeşitli problemlerle yüzleşmek zorunda kalan insanlar için her türlü sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya ve rahata ermeye işarettir. Eğer yağmur kendi mahallesinde veya kendi evi üzerinde çiseliyorsa, o evde yaşayan veya o mahallede bulunan herkese toptan bir hayır ulaşır.

RÜYADA YAĞMURUN YAVAŞ YAĞMASI

Rüyada yağmurun yavaş yağması, hızlı ve şiddetli bir şekilde yağmasından daha iyidir. Bu rüya kişinin ahlakının iyi olduğunun ve insanlar arasında sevilen sayılan bir kişiliği olduğunun göstergesidir. Bu rüya tüm sıkıntılardan kurtuluştur. Bu sıkıntılar hastalık, maddiyat gibi dünyevi işler olduğu gibi; gönül sıkıntısı gibi manevi yönlerden de olabilmektedir.

RÜYADA YAĞMURLU HAVADA YÜRÜMEK

Rüyada yağmurlu havada yürümek; dert ve sıkıntılarınızın geride kalıp endişe dolu günlerinizin geride kalacağına Allah tarafından gelecek olan kısmetler ile hayatınızın bollaşacağı na, uzun zamandır çektiğiniz maddi ve manevi sıkıntılarınızın son bulup refaha ereceğinize, hayatınızın bir anda değişip yüzünüzün güleceğine yorumlanır.

Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması

Rüyada evin içinde yağmur yağması; hane içinde bolluğun bereketin hiç eksik olmayıp rahmetin ve bereketin haneyi kuşatacağına, yakın zaman da müjdeli bir haber alıp çok sevdiğiniz değer verdiğiniz bir yakınınızla bir araya gelmeye, özlemini duyduğunuz işleri gerçekleştirip bu alanda başarıyı elde edeceğinize delalet edilir.

RÜYADA ÇAMURLU YAĞMUR SUYU GÖRMEK

Rüyada çamurlu yağmur suyu görmek; görülen çamurlu yağmur hastalıklara ve sıkıntılara işaret eder. Bu rüyayı gören kimseler geçirdiği rahatsızlık yüzünden iş hayatında bir süre uzak durarak kendi köşesine çekilip hayatın sıkıntı ve stresinden belli bir süre uzak kalır.

RÜYADA YAĞMUR YAĞARKEN ŞEMSİ’YE AÇMAK

Rüyada yağmur yağarken şemsiye açmak; çok dikkat edilmesi gereken kişiye mesaj içerikli olarak gösterilen rüya sembolü olup kişinin yaptığı her işte temkinli davranmasına, duygularını bir kenara bırakıp aklı ve mantığıyla hareket etmesine, dost gibi görülüp hanesine sürekli girip çıkan kişilere karşı duyarlı olmasına işaret edilir.

RÜYADA DENİZDE YÜZERKEN YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması, kişi için çok hayırlı olan bu rüya gören kişinin ticari anlamda büyümesine vesile olacak önemli adımlara imza atarak kısa sürede birçok mal varlığına sahip olacağına yorumlanır. Rüyada denizde yüzerken yağmur yağması bazen de bol nasibe, iş hayatınızda büyümeye, kurulan ortaklıklara tabir edilir.

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI VE ŞİMŞEK ÇAKMASI

Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması, rüya sahibinin hayatını mutsuz kılacak kimselerin varlığına işaret eden bu rüya kişinin mutsuz olmasına sebep verecek olayların içine düşerek hayatını renksiz hale getireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur yağması ve şimşek çakması bazen de yapılan uzun vadeli yatırımlara, kazançların doğru yönde değerli kılınmasına ifade edilir.

RÜYADA BULANIK YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada bulanık yağmur yağması bela, musibet gibi sıkıntılı işlere veya kişiye ulaşacak bir üzüntü haline işarettir. Bulanık yağmur bazen de bir toplumda çıkacak fitnelere, kötü niyetli insanların halk arasında çeşitli söylentiler çıkarıp insanları birbirlerine düşürmelerine bazen de günah işlemeye ve insanlara sıkıntı vermeye işarettir.

RÜYADA YAĞMURUN ALTINDA ŞARKI SÖYLEMEK

Rüyada yağmur yağarken şarkı söyleyen kişi şan ve şöhret kazanır. Bu şöhret kişiye hayırlı kapılar açar ve insanların tanıdığı meşhur birisi haline gelir. Yağmur altında şarkı söylemek bazen de doğru yolda bulunmaya ve hareketleri ile insanların ilgisini çekmeye de yorulabilmektedir.

RÜYADA YAĞMUR VE SEL GÖRMEK

Rüyada yağmur ve sel görmek, bu rüya kişinin başına gelecek olan üzücü olaylardan dolayı son derece rahatsızlık duyarak kazançlarını kaybedecek zorluklar içine gireceğine yorumlanır. Rüyada yağmur suyu ve sel görmek, elinizdeki mal varlığını kaybetmeye, sıfırı tüketmeye, yaşayacağınız üzücü olaylara tabir edilir.

RÜYADA YAĞMUR SUYU İÇMEK

Rüyada yağmur suyu içmek, yağmur suyu içmek her ne kadar hayra işaret olsa da bu rüya yağmur suyunun temizliğine ya da kirli oluşuna göre farklı anlamlar da ifade edilir. Rüyada bulanık yağmur suyu içmek, yaşanacak sağlık sorunlarına, kazanç kapılarından uzak durmaya, temiz berrak yağmur suyu içmek, ise nasip ve kısmete, hoş sohbetlere, kurulacak güzel dostluklara işaret eder.