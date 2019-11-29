Rüyada uçtuğunu görenler gerçekte neyle karşılaşıyor?

Rüyada uçmak olumlu yorumlansa da birçok farklı anlamda yorumlanabilmektedir. Uçmak özgürlük simgesidir ve refaha işaret ettiği bilinir. Rüyada uçmak birçok farklı anlamda yorumlanabilmektedir. Uyku halinde görülen rüyaların ne anlama geldiği araştırılıyor. İşte rüyada uçmak hakkında merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…

RÜYADA UÇMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada uçmak huzur, ferahlama, sorunların üstesinden gelme, terfi alma gibi bir çok olayın gerçekleşeceğine delalet eder. Bir muradına erecek kişinin sevinçten havalara uçmasını temsil ettiği gibi, hayatında yeni bir dönemin başladığını ve yeni sürecin kişiye katkısının güçlü olacağına delalet eder.

Kişinin rüyada uçtuğunu görmesi, sorunlarını çözeceğine, sıkıntılı zamanların geride kaldığına, maddi ve manevi bir yükselişte olduğuna, göstermiş olduğu çabalarının karşılığını alacağına, talihin kendinden yana döndüğüne işaret eder.

Bütün bunlar ile birlikte kişinin nasıl bir ortam da uçtuğu, rüya içindeki diğer semboller ile birlikte yorumlanması gerekir.

RÜYADA BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE UÇMAK

Rüya sahibinin bulunduğu yerden başka bir yere uçtuğunu görmesi, hayatında sürpriz gelişmelerin yaşanacağına, iş değişikliğine veya görev değişikliği ile birlikte, şehir hatta ülke değiştirmeye yorumlanır.

Rüyada uçmak veya uçarak gidilen yerin durumu rüya yorumunu etkiler ama genelde kişinin zaten hayatında bir değişiklik istediğine ve bunun gerçekleşme sürecinde olduğuna yorumlanır. Belirlenen hedefe ulaşmaya, başarı ve sevince delalet eder.

RÜYADA KANATSIZ UÇMAK

Rüyada kanatsız uçtuğunu görmek, kişinin özgürleşme isteğini temsil etmekle birlikte, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulup, kaybettiği huzuru yeniden elde edeceğine delalet eder. Kanatsız uçtuğunu gören bir kişi, ruhsal açıdan bir aydınlanma sürecine girdiğine, kişisel yetenekleri ile ilgili farkındalığının arttığına, olumsuz düşünce ve davranışlarını bıraktığına delalet eder.

RÜYADA KANATLARI İLE UÇTUĞUNU GÖRMEK

Kişinin rüyada kanatları olup, uçtuğunu görmesi, yaşam içinde elde ettiği maddi ve manevi başarıyı, başkalarına yardım için kullanıp, bundan duyacağı mutluluk ve huzura işaret eder. Çevresi tarafından, hayatı boyunca başkalarına yaptığı iyilikleri konuşulan, saygı gören, şifa dağıtan biri olacağına yorumlanır.

Ayrıca rüyada uçmak sağlıklı ve uzun bir ömrün habercisidir. Bazen de maddi hırsları olmayan, ihtiyaç duyduğu her şeyin kendisine geleceğini öngören bir düşünceye sahip olmaya ve bundan duyulan içsel huzura ve ruhen yükselmeye tabir olunur.

RÜYADA GÖK YÜZÜNDE UÇTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada aydınlık bir gök yüzünde uçtuğunu görmek, kişinin hayatında, aydınlık, sağlıklı, başarı dolu günler içinde olacağı bir döneme, sevinç, neşe, mutluluk ve huzura delalet eder. Dua ve dileklerinin gerçekleşmesi anlamına gelir. Kişi, iş ve özel hayatında beklediği güzelliklerden de fazlası ile karşılaşır.

Karanlık bir gecede gök yüzünde uçmak, kişinin istediği konularda başarıya ulaşması için kısa bir süre daha beklemesi gerektiğine delalet eder. Bu rüya bazen de, kişinin kendini bir belirsizliğin içinde gördüğüne işaret eder. Rüyada gece uçtuğunu görmek gelecek güzel zamanın olgunlaşmak üzere olduğunun habercisidir.

RÜYADA KUŞLARLA BİRLİKTE UÇMAK

Rüyada kuşlar ile birlikte uçtuğunu görmek, kişinin kendini engelleyen, duygu ve düşüncelerden özgürleşmesine veya özgürleşme isteğine yorumlanır. Rüyada kuşlarla uçmak, sosyalleşmek, farklı ülkeleri gezmek, yeni insanlarla tanışmak, sıkıntılardan kurtulmak gibi güzel olayların gerçekleşeceği anlamına gelir.

RÜYADA HASTA BİRİNİN UÇTUĞUNU GÖRMESİ

Rüyada hasta birinin uçtuğunu görmesi, şifa bulup iyileşmesi anlamına gelir. Yaşadığı acıların bitmesi, bedenen ve ruhen huzura kavuşması, yeni bir başlangıç yapacağına delalet eder.

Bazı rüya tabirlerine göre bu rüya ölüm ile ilişkilendirilmiş olsa da, yaşam sürekli kendini yeniliyor ve kişi neye dair korku yaşıyorsa, rüyasında onu görür.