Rüyada karşınıza çıktıysa mükemmel kadın sizsiniz!

Rüyada tavuk civcivi görmek; kişinin mesleğinde gelişeceğine, yükseleceğine ve işlerinin daha iyi olup, yolunda gideceğine delalet eder.Rüyada tavuk eti görmek; bolluk bereket, zenginlik ve helal kazanç anlamına gelir. Rüyada tavuk eti görmek hayırlı rüyalardan biridir.Rüyada tavuk sürüsü görmek, kümesin içini tavukla dolu görmek, tavuk kesmek, tavuk yumurtası görmenin ne anlama geliyor sorularının yanıtı haberimizde…

RÜYADA TAVUK GÖRMEK

Rüyada tavuk görmek hayat dolu, yaşamayı seven, neşeli ve güler yüzlü kadına delalet eder.

Rüyada tavuk görmek; güzel bir kadın ve hayır yolunda sadık bir arkadaş olarak yorumlanır. Kafesin içerisinde tavuk görmek ise ev sahibi olmak anlamını taşır. Bazı rüya tabircilerine görede Rüyada Tavuk Görmek; ayrıca evin hanımını temsil eder. Kadının güzel fakat aynı zamanda biraz saf olduğunu anlatır.

Rüyada tavuk eti görmek; bolluk bereket, zenginlik ve helal kazanç anlamına gelir. Rüyada tavuk eti görmek hayırlı rüyalardan biridir.

Rüyada tavuk civcivi görmek; kişinin mesleğinde gelişeceğine, yükseleceğine ve işlerinin daha iyi olup, yolunda gideceğine delalet eder.

Rüyada tavuk sürüsü görmek; Değer verdiğiniz dostunuzun tavsiyesi ile bir yola çıkacağınıza ve uzun zamandır beklediğiniz hayırlı bir haber alacağınıza işaret eder. Çok fazla tavuğu olduğunu ve onları bir yere topladığını görmek hayra ve nimete yorulur. Tavuk sürüsü görmek, şanssızlığın, kısmetsizliğin geride kalacağına delalet eder. Kişinin hayatında bolluk ve bereketin artacağını anlatır.

Rüyada kümesin içini tavukla dolu görmek; bereket, sevinç ve ferahlık şeklinde yorumlanır.

Rüyada tavuk kesmek; nikah anlamını taşır. Rüyasında tavuk kestiğini gören kişi genç biriyle evlenir, rüyada piliç görmek ise çocuk manasına gelir. Ayrıca rüyada tavuk kesen kişinin kısa bir zaman içerisinde bir mirasa konacağına ve kişi bekarsa hayırlı bir kısmetinin çıkacağına ve kısa zamanda evleneceğine delalet eder.

Rüyada tavuk yemek; rüyada tavuk yediğini görmek egoist, kendini beğenmiş, kendisinden başkasını düşünmeyen ve burnu havada bir kişiye yorulur.

Rüyada tavuk yumurtası görmek; sevdiğiniz bir kişi ile yaşadığınız tartışmanın geride kalacağına ve tatlıya bağlanacağına, iş hayatında attığınız adımlar sayesinde büyük başarılar elde edeceğinize delalet eder. Rüyada tavuk yumurtası yemek aile bireyleri ile birlikte büyük bir işe girişileceği anlamına gelir.

Rüyada beyaz tavuk görmek; güzel huylu, güzel, ahlaklı, iyi ve güzel sözlü bir kadına işaret eder. Rüyada beyaz tavuk görmek hayırlı ve güzel bir kısmete yorulur.

Rüyada tavuk ayağı görmek; kısmetsizliklerin son bulacağına ve şansın açılacağına ya da evlilik yolunda bir adım atılacağına işaret eder. Rüyada cebinizde tavuk ayağı görmek; maddi olarak iyi bir duruma geleceğinize, kendinize ait bir evinizin olacağına, mutlu ve rahat bir hayatın sizi beklediğine işaret eder.