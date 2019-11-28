Rüyasında gören kişiyi neler bekliyor?

Elinde bir kılıç veya silah olması, rüya sahibinin yapacağı bir işten dolayı şöhret bulacağını ifade eder.Bazen de bu rüya, dinde salaha işarettir. Rüyayı gören korkuyorsa ve hasta ise Allah u Teâlâ Hazretleri (C.C.) şifa verir. Rüyada silah kuşanmak, elinde bir kılıç veya silah olması, ok, kalkan, kılıç, süngü gibi harp aletleri görmenin ne anlama geldiğini sizin için araştırdık…

RÜYADA SİLAH GÖRMEK

Rüyada silah görmek; kuvvet, büyüklük, şeref, zenginlikle yorulur. Rüyada görülen silahın anlamı ihsan, yöneticilik, memuriyet, emniyettir. İtibar ve saygınlık kazanmaktır. Bu Rüya hayırla yorumlanır. Şerefe nail olmaya, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya ve mutluluğa çıkar. Rüyada silah, düşmana galip gelip zafer bulmaya, kuvvete ve hastalıktan def etmeye işarettir.

Bir kimse üzerinde silah olduğunu görse, kendisi de silahı olmayan bir kavim arasında bulunsa o kimse o kavmin reisi olur. Rüyada silah görmek gören bir yere Başkan olmak demektir. Üzerinde bütün silahları taşıdığını gören hastaysa iyileşir. Bir şeyden çekiniyor ve korkuyorsa bu korkusundan kurtulur. Yolcuysa emniyetle yoluna gider ve selametle geri döner.

Bir kimse silahlı olduğu halde halkın kendisine baktıklarını görse, halk, o kimsenin dedikodu ve gıybetini Yapar. Eğer bakan halk, ihtiyar kimseler ise, onlar o kimsenin dost ve ahbabıdırlar. Bakanlar genç iseler, o kimsenin kötülüğünü isteyen düşmanlarına işarettir.

Rüyada üzerinde silah olduğunu ve o silahları kullanmaya kudreti olduğunu gören kimsenin, kemal sahibi birisi olduğuna tabir olunur. Bu Rüyayı gören kimsenin, arzu ve isteğine ulaşacağına tabir edilir. Ellinde bir kılıç veya silah olması, rüya sahibinin yapacağı bir işten dolayı şöhret bulacağını ifade eder. Silah ilme, doğru habere ve din hayatının güzelliğine tabir olunur.

Bazen de bu rüya, dinde salaha işarettir. Rüyayı gören korkuyorsa ve hasta ise Allah u Teâlâ Hazretleri (C.C.) şifa verir. Eğer yolcu ise, ailesine sağ salim olarak döner.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada silah, kuvvete ve düşmanları alt etmeye ve zafer kazanmaya belirtir. Rüyada silahı olduğu halde kullanamıyorsa onun olgunluğuna ve muradına erişmesine yorumlanır. Bir kimse soyularak silahının elinden alındığını görse, devlet ve saltanatının ve kavminin kuvvetsiz, zayıf olmasına yorulur.

Rüyada silah kuşanmak, ilme, kişiyi fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve düşmanı kovup kahretmeye, korktuğu kimseye galip gelmeye işarettir. Silah kuşandığını görmek, ilaca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza etmeye işarettir. Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza eden zevceye, keder ve üzüntüden kurtulacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada silah görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya, kuvvete, izzete ve hastalıklardan şifaya delâlet eder.

Rüyada ok, kalkan, kılıç, süngü gibi harp aletleri görmek, izzete, şerefe, yüksek rütbeye, zafere ve müjdeye işaret eder.