Rüyanızda saçınız kesildiyse tedbirli olun...

Saç kestirmek kadınların korkulu rüyasıdır. Rüyada saç kestirmenin neye delalet ettiği merak edilenler arasında yer alıyor. Rüyada saç kestirmek birçok farklı şekilde yorumlanabiliyor. Gün içinde yaşanılan olaylar rüya olarak görülebilmektedir. Rüyalarda görülen durumlar ise ne anlama gelir merak edilmektedir.

RÜYADA SAÇ KESTİRMEK

Rüyada saç kestirmek genç kişiler için hayatın uzunluğuna işaret eder. Rüyada erkek kendisini, saçları uzun olarak görürse sıkıntıya, üzüntüye ve zorluğa işaret eder. Kadın görürse güzel ahlaka, terbiyeye, ağız tadına delalet eder. Rüyada saçın aşırıya kaçmadan uzaması bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüyada kadının saçının kısacık kesilmesi ya da ucundan kesilmesi fark etmeksizin eşiyle arasına nifak girip huzurunun kaçması anlamına gelir. Rüyada saçlarının döküldüğünü gören kişi aile büyükleri nedeni ile kedere ve üzüntüye neden olacak şeyler yaşar. Rüyasında saçının darmadağınık olduğunu gören kişi müsrif kişidir ve malını gereksiz yere savurur. Rüyasında saçının seyrekleştiğini gören kişi darlığa düşer ve zor günler geçirir.

RÜYADA SAÇ KESTİRMEK

Rüyada saç kestirmek ağır başlılığa, olgunluğa, tedbirli olmaya ve tedbirli davranmaya, emin adımlar atmaya ve hayatın uzunluğuna işaret eder.

RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ

Rüyada saçların dökülmesi ya da seyrelmesi rüya sahibi için pek de iyi şeylere işaret etmez. Rüya sahibinin mal varlığını kaybetmesine, saygınlığını ve itibarını yitirmesine delalet eder. Eğer rüya sahibi rüyasında, saçının tamamen dökülüp kafasının göründüğü bir kadın görürse bir iftira tehlikesi ortaya çıkabilir.

RÜYADA SAÇ BEYAZLAMASI

Rüyada saçın ağarması ölüm yatağındaki ağır hasta için, ömrün tamam olduğuna delalet eder. Evli bir kadın rüyasında saçının ağardığını görürse eşinin yanlış bir iş yapacağına ve bu nedenle mahcup olacağı anlamına gelir.

RÜYADA UZUN SAÇ GÖRMEK

Rüyada uzun saç görmek güzeldir ve rüyasında uzun saçları olduğu için mutlu olduğunu gören kişi için güzel gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Rüyada uzun saç hayırlı işlere delalet eder.

RÜYADA KEL BİR KADIN GÖRMEK

Rüyada görülen kel kadın, rüya sahibinin bulunduğu toplumda bir fitne durumunun ortaya çıkacağına ve toplum huzurunun bozulacağına işarettir. Bazen de bu rüya gören kişi için bir musibete veya atlatılacak bir belaya işarettir.

RÜYADA SAÇINIZI TARAYAN BİR KADIN GÖRMEK

Rüyada saçlarınızı tarayan kadın, oldukça varlıklı, zengin ve ahlaklı bir kadındır. Bekârlar için bu rüya zengin bir bayanla evlenmeye; evliler içinse bahsi edilen şekilde bir kadınla karşılaşarak ondan yardım görmeye işarettir.

RÜYADA SAÇLARINIZIN UZADIĞINI GÖRMEK

Rüyanızda saçlarınızın birden uzamaya başlaması, artık sıkıntılı günlerin bitiminin ve daha ferah, güzel bir ömrün habercisidir. Bazı âlimlere göre ise bu rüya genellikle uzun ömürle tabir olunur. Rüyada saçları uzayan kimsenin kısmeti çıkar; talihi ve şansı döner.

RÜYADA SAÇ KAZIMAK

Rüyada saç kazıdığını gören, söylediği bir söz, yaptığı bir hareket sonucunda insanların içinde kötü bir şöhretle anılır ve onların yanında küçük duruma düşer. Bu rüya genellikle rezillikle veya kötü eylemlerin sonucunda kınanmaya yorulur. Rüyasında saçını kazıtan kimse gerçek hayatta günahtan kaçınmaz ve bazı hatalar yapar.