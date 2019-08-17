Rüyada oyunca bebek görenleri tehlike bekliyor...

Rüyada oyuncak bebek görmenin anlamları bebeğin nasıl görüldüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Rüyada oyuncak bebek görmek bireyi etkilemese de kötü anlamlar taşıyabilir. Ancak bu kişinin durumuna göre farklı yorumlanmaya açıktır…

RÜYADA OYUNCAK BEBEK GÖRMEK

Rüyada oyuncak bebek görmek, rüyayı gören kişinin hayatını serseri bir şekilde yaşadığını pek fazla ciddiye almadığını anlatmaktadır. Yani kişi hayatında yaşadığı acıların olumsuzlukların kendisi üzüp yıpratmasına, kırmasına asla izin vermez, savrulmaya müsaade etmez demektir. Kişi üzüntüsünü yaşasa da her şeye hazırlıklı bir, hayatın tadını çıkarmanın yollarını arar demektir.

Başka bir yorumu ise kimseyi önemsemeyen rüya sahibinin aşk hayatında ya da sosyal hayatında ilişkilerine gereken değeri vermemesi yüzünden sorunlar yaşayacağını anlatır. Sonra kendisini böyle kabul eden bir kişi ile karşılaşacak ve çok mutlu olacak diye de yorulmaktadır.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK HEDİYE ALMAK

Rüyada oyuncak bebek hediye almak, kişinin bir anda sinirlenip öfke ile alacağı kararları ya da adımları anlatmaktadır. Sonrasında rüya sahibinin öfkeyle kalkıp zararla oturduğunu görecek ve kendisine çok kızacak demektir.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK BULMAK

Bu rüyayı gören kişi yakın bir zamanda bir davet alacak demektir ve bu davette çok eğleneceği bir ortam olacak anlamına gelir. Rüyada oyuncak bebek emzirmek asla başaramayacağını düşündüğü, ulaşamayacağını düşündüğü hayallerini gerçekleştireceğini, dileklerinin yerine geleceğini anlatır.

Oyuncak bebek kafası görmek ise rüya sahibinin hayatında bir olay nedeniyle hayal kırıklığı yaşayacağın anlatır çok büyük Ümitler beslediği bir olayın işin gerçekleşmediğini delalet eder.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK ÇALMAK

Rüyada oyuncak bebek çalmak, pek hayra yorumlanmaz. Kişinin kötü yollara saptığını, dinden uzaklaştığını, suç işlediğini, günahkar olduğunu anlatır.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK SATIN ALMAK

Rüyada oyuncak bebek satın almak veya kendinize hediye edildiğini görmek; uzun süre pişmanlık duyacağınız bir suç işleyeceğinize delalet eder. Aynı zaman da rüyanızda oyuncak bebek satın almak yakında çok sevinçli bir habere; çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek için oyuncak almaya, yardımsever bir kişi olduğunuza ve çevrenizdekileri mutlu etmeyi istediğinize yorumlanır.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK KAFASI GÖRMEK

Hayal kırıklığı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin büyük ümitler bağladığı ve kesin gözüyle baktığı bir işinin gerçekleşmeyeceğine, kişinin tüm hayallerinin yıkılacağına tabir edilir. Oyuncak bebek kafası, son anda gerçekleşmesi engellenen bir iştir şeklinde yorumlanmaktadır.