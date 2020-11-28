Rüyada biriyle öpüşmenin tabiri nedir? Rüyada öpüştüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada öpüşmek genel manada içinde bulunulan ortama göre yorumlanmaktadır. Rüyada sevgili ile öpüşmek ya da eski sevgili ile öpüşmek farklı anlamlarıda taşıdığı belirtilir. Rüyada öpüşmenin ne anlama geldiğini öğrenerek günlük yaşantınızda gerçekleşen olayların yorumunu yapabilirsiniz. Sizin için rüyada öpüşmek ne demek? sorusunu araştırdık. İşte detaylar...



"Rüyada öpüşmek; güç, kuvvet, saygınlık ve zenginlik demektir. Rüyayı gören kişinin para ve mal sahibi olarak zengin hale gelmesi, çevresindeki kişi sayısının artması, herkesin saygı duyacağı ve takdir toplayacağı biri olması anlamına gelmektedir. Rüyada öpüşmek; samimiyet şeklinde açıklanabilir. Rüyayı gören, kimi öperse, kısa vakitte o bireyle bir araya gelerek özlem giderecek ve daha çok yakınlık kuracaktır. Bireyin rüyasında sevdiği biriyle öpüştüğünü görmesi, onunla zaman geçireceğine işaret eder. Eğer, bir erkek rüyasında daha önceden hiç bilmediği ve görmediği birini öperse, o erkeğin kendisinin ve herkesin hiç beklemediği bir zamanda, ansızın nikah yapacağını belirtir."

RÜYADA BİRİYLE ÖPÜŞMEK NE ANLAMA GELİYOR?



Rüyada biriyle öpüşmenin anlamı; bekar bireyler adına oldukça zengin ve yaş bakımından büyük biri ile evlenmek anlamına gelir. Rüyayı gören birey, bekar bir erkekse; çok güzel bir kadını eş olarak alır. Rüyayı gören kişi, bekar bir kadınsa; kuvvetli, merhametli ve şefkatli bir erkekle evlenir. Rüya içerisinde çok şımarık ve süslü bir kadını öptüğünü gören erkek; evlenen ve ayrılan bir kadınla evlilik yapar. Rüya içerisinde ölen biriyle öpüştüğünü gören bir kişi beklemediği bir yerden para alarak mal sahibi olur. Miras şeklinde de yorumlanan bu rüya bereketin temsilcisidir. Rüyada yaşlı birini yanaklarından öpmek; yakın zamanda kalabalık konuk ağırlanması demektir.

RÜYADA SEVGİLİ İLE ÖPÜŞMEK TABİRİ NEDİR?



Rüyada sevgili ile öpüşmek; rüyayı gören kişinin sevgilisinden gelecek olan iyiliğe, mutluluğa ve hayra rivayettir. Rüyayı gören kişi bekar ise ve sevgilisi bulunuyorsa, onunla mutlu olacağına, her zaman yanında olacağına ve zor günlerde sevgilisinden destek alacağına yorulur. Rüyayı gören birey bekar değil ve evliyse, bu rüya, rüya sahibinin eşi ile huzurlu ve mutlu günler geçireceğine işarettir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİ İLE ÖPÜŞMEK NASIL YORUMLANIYOR?



Rüyayı gören kimsenin, eski sevgilisiyle ilgili olarak kulağına bir haber geleceğine veya onunla alakalı bir söz duyacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin eski sevgilisiyle hiç beklenmedik bir anda, bir mekanda karşılaşma imkanının da olduğu manasını taşır.

RÜYADA TANINMAYAN BİRİ İLE ÖPÜŞMEK NEYE İŞARETTİR?



Rüyada tanınmayan biriyle öpüşmek; rüyayı gören kişi eğer erkekse, tez zamanda oldukça büyük aşk evliliği yapacağına işarettir. Tanımadığı biri ile öpüştüğünü gören birey, oldukça uzak bir akrabadan haber alarak, aynı zamanda seyahate çıkar. Rüyada tanımadığı birini öpen kadın ise, bu vaziyette etrafında güzel kalpli ve iyi huylu dostlara sahip olacağına delalet eder.

RÜYADA DUDAKTAN ÖPÜŞMEK ANLAMI NEDİR?



Rüyada dudaktan öpüşmek; zinanın ve şehvetin, kimi zaman da gönül ilişkisinin bir göstergesi olarak açıklanır. Tanımadığı bir kadın ile ya da adamla dudaktan öpüştüğünü gören birey, dünya yaşamına meyleder. Kendini ahiretten ve ahiretin gerekliliklerinden tamamıyla uzaklaştırır. Bu rüyanın kimi zaman da yuva kurmaya ya da evlenmeye işaret ettiği söylenebilir. Bilhassa evlenmeyi isteyen bir kadın adına bu rüya, yakın zamanda çok seveceği ve karşılıklı sevileceği bir adam ile tanışarak onunla evlenmesine, beraber uzun bir yaşam geçirmeye yorumlanır.

RÜYADA ÜNLÜ BİRİ İLE ÖPÜŞMEK NEYİ İFADE EDİYOR?



Rüyada ünlü biri ile öpüşmek; rüyayı gören bireyin yakın zamanda eline geçeceği fırsata, şöhret ve şanlı olmaya, bireyin yaşayacağı sürpriz bir duruma işaret eder. Rüyada ünlü birini yanaktan öpmek; güçlü ve kudretli adamın saltanatından faydalanmaya, bu sayede menfaat sağlamaya; dudağından öpmek yakın zamanda çok dikkat çeken bir bireyle yaşanacak bir gönül ilişkisine işaret eder. Rüyası içerisinde ünlü biriyle beraber olmak, dünya zevklerinden en üst seviyede faydalanmaya ve onlarla meşgul olmaya işaret eder.