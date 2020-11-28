Rüyada okula gitmek neye delalettir? Rüyada okula geç kaldığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada okula gittiğini yada geç kaldığını görmek içine düştüğü yokluktan ve sıkıntıdan kurtulacağına, kişinin işinden atılacağı ya da kovulacağına, sıkıntıların yakın zaman içinde biteceğine, elinde bulunan imkânlar sayesinde sıkıntılarının ve sorunlarının çok yakın bir zaman içinde sona ereceğine, atılacak adım sayesinde çok daha profesyonel bir ortama gireceğine, kendisini çok iyi yerlere götürecek bazı adımlar atacağına ve işlerini gün geçtikçe daha da büyüteceğine işaret ettiğine inanılır. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar



Rüyada okula geç kalmak, kişinin stres ve sıkıntılı giden hayatı yüzünden kendisine gereken değeri vermeyerek kısa süreli sağlık sorunları yaşayacağına yorumlanır. Evli olmayan kimselerin, yeni tanıştıkları kişiler hakkında çok çabuk önyargıya kapılmaları sonucunda doğru seçenekleri gözden kaçıracaklarına ve sonrasında o kişilerle yeniden görüşmek isteseler de fırsatı çoktan kaçırmış olduklarından dolayı pişmanlık içinde kalacaklarına alamet eder.



Genç kişiler için geleceklerine yönelik seçimlerde bocalama yaşayacaklarını ve pek çok seçenek içinde kendileri için hangisinin iyi olacağı konusunda bir karara varmakta geç kalmaları yüzünden daha sonra da hayatlarına yön vermekte zorlanacaklarını tabir eder.

RÜYADA UYANAMADIĞI İÇİN OKULA GEÇ KALMAK

Gerçeklere gözlerini kapayan kişinin gerekli yüzleşmeleri yapmaması halinde sorumluluklarını yerine getirememekle alakalı ciddi problemler yaşayacağını, iş konusunda da hoşa gitmeyen sözler işiteceğini bildirir. Disipline gereken önemi vermek suretiyle yaşamı düzene sokmanın doğru olacağını vurgulayan rüya, kişinin kazanmak kadar kaybetmenin de normal olduğunu kabullenmesi gerektiğini öğütler. Geçici zaferlerin kişiyi istediği yere götüremeyeceğini de alamet eder.

RÜYADA OKULA GEÇ KALIP AZAR İŞİTMEK

Okula geç kaldığı için öğretmeninden azar işiten kişi ailesiyle arasında yaşanacak tatsızlık sonrasında içine kapanır ve büyük üzüntü duyar. Ailesinden gelecek eleştirilere hazır olmayan rüya sahibinin her fırsatta onların gözüne girmek için çaba göstereceğine, elinden geleni yapsa dahi aksilikler yaşadığı için istediği sonuçları alamayacağı anlamına gelir.

RÜYADA OKULA GEÇ KALMANIN PSİKOLOJİK YORUMU

Öğrenim sürecinde olan gençlerin okula geç kalma korkularının, yani gün içinde yaşadıkları telaşın rüyada ortaya çıkmış halidir. Kişi kendisini sabah erken kalkmak için şartladıysa ve ertesi sabah çok önemli bir işi varsa, üzerinde oluşan baskıdan dolayı bu şekilde rüyalar görebilir.

Rüya alimlerinin yorumlarına göre rüyada okuldan geç çıkmak maddi darlık çekmeden ama çok da zengin olmadan bir hayat sürdürüleceğine, babanın ya da amcanın çok ağır bir hastalığa yakalanacağına, eline geçen iş fırsatlarını çok daha rahat bir şekilde değerlendireceğine, sağlık sorunları yaşanacağına ve huzur kaçıracak olaylar yaşanacağına rivayet eder Rüyada Yarış Kazanmak Kişinin iş hayatında ve aile hayatında çok hayırlı ve güzel olayların başgöstereceğine, elinden geliyorsa ona borç vereceğine, bunun kendisine ilaç gibi geleceğine ve büyük bir sürpriz olacağına işarettir.

Rüya alimlerinin tabirlerine göre rüyada okula geç kalmak hane halkı arasında tartışma yaşanmasına sebep olan bir kişinin aileden uzaklaştırılacağına, ancak daha sonra ortaya çıkacak ve rüyayı gören kişinin zor zamanlar geçirmesine ve aile hayatı içinde çok sıkıntılı ve zor durumlar ile karşılaşmasına sebep olacak olaylar yaşayacağına, parasal sıkıntılarının çok büyük olacağına ve eğer önlem almazsa çok daha kötü durumlara düşeceğine, hayatına keyif ve yeni bir anlam katmak isteyeceğine, parasal ve ruhsal sorunlar ile boğuşacağına, umutsuzluğundan ve üzerindeki ağırlığından kurtulmayı başaracağına yorulur.