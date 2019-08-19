Rüyanıza konarsa kapılar sizin için açılır

Rüyada kuşlar görmek; havada uçuşan kuşlar, bereketin, bolluğun ve mutluluğun sembolüdür. Başınızın üzerinden birçok kuşun uçtuğunu görmeniz yöneticilik anlamına gelmektedir. Peki, rüyada kuş yumurtası, kuş tüyü, kuş öldürdüğünü, kuş pisliği, göçmen kuş, kuşyemi veya kuş gagası görmek ne anlama gelmektedir?

RÜYADA KUŞ GÖRMEK

Rüyada kuş görmek rüya sahibinin iyi işler yapacağına; sıkıntılarının son bulacağına ve aydınlık günlerin yakın olduğuna işaret eder.

Rüyada kuş görmek; daha önce gerçek hayatta hiç görmediğiniz cinste bir kuş gördüyseniz kazanç ve güzel işlere sahip olunacağı anlamına gelir. Bolluk, bereket ve rızk ile tabir edilir. Kısa bir zaman içerisinde bol kazançlı bir işe başlayacağınıza ve mal, mülke yorulur. Rüyada Kuş Görmek; eğer görülen kuş sevimli ise yakın bir zaman içerisinde alacağınız müjdeli habere; sevimsiz ise kötü bir habere delalet eder.

Rüyada kuşlar görmek; havada uçuşan kuşlar, bereketin, bolluğun ve mutluluğun sembolüdür. Başınızın üzerinden birçok kuşun uçtuğunu görmeniz yöneticilik anlamına gelir.

Rüyada kuş yuvası görmek; kişinin kısa bir zaman içerisinde ev sahibi olacağına, eğer çocukları olmayan bir çift ise çocuk sahibi olunacağına işaret eder.

Rüyada kuş yumurtası görmek; serçe, güvercin gibi küçük kuşların yumurtasını görmek iş hayatında başarı, güzel aile hayatı, huzur ve mutluluğa delalet eder. Şahin gibi büyük, vahşi kuşların yumurtasını görmek ise iş hayatında yükseli ve başarının habercisidir.

Rüyada kuş tüyü görmek; rüya sahibinin çok çalışmasına, kendi emeği ile bir noktaya gelmesine ve bol kazançlar elde etmesine delalet eder.

Rüyada kuş öldürdüğünü görmek; maddi anlamda kayıp olarak tabir edilir. Rüyada kuş öldürdüğünü görmek ayrıca rüya sahibinin bazı kötü davranışlar ve sözlerinden dolayı saygınlığını yitireceği anlamını taşır. Kaybedilecek paraya, mal ve iş hayatında olumsuzluklar şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada kuş pisliği görmek; üzerinize kuşun pislediğini görmeniz yakında alışverişe çıkacağınıza işaret eder. Kişinin dış görünüşüne özen gösterdiği anlamına gelir.

Rüyada göçmen kuş görmek; yeni başlangıçlara yorulur. Güzel bir işe başlayacağınız veya yeni hayırlı bir kısmet olarak tabir edilir. Bekar kimseler için ise evlik anlamına gelir.

Rüyada kuşyemi görmek; kişinin kendi çabası ile çok çalışarak para kazandığına işaret eder.

Rüyada kuş gagası görmek; çok konuşan ve biraz da yalancı bir kimseye işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise kuş gagası şöhret olarak tabir edilir. Rüyada kuşun ötmesi ise; hayırlı değildir, sıkıntılı bir döneme işaret eder.