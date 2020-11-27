Rüyada kovalanmak, kaçmak ne anlama geliyor? Rüyada kovalandığını görmek neyi simgeler?

Rüyada gördüklerimizi sabah uyanır uyanmaz arama motorları üzerinden sıkça araştırdığımız konular arasında yer alan; "Rüyada kovalandığını görmek neyi simgeler? Rüyada kovalanmak, kaçmak ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtını bu haberimiz üzerinde derledik. Rüya tabircileri, rüyadaki ayrıntıları göz önüne alarak bu rüyanın ne gibi anlamlar taşıdığını tespit edebiliyor. İşte Rüyada kovalandığını, kaçtığını görmek ile ilgili yapılan açıklamalar…

Rüyada Kovalanmak: Rüyada birileri tarafından kovalandığınızı görmek, acı, korku ve bazı kişisel duygulardan kaçtığınıza yorumlanır. Rüyada kovalanmak rüyası rüyayı görenin günlük yaşam tarzından ve içindeki endişe duygularından kaynaklanıyor olabilir

Günlük hayatta endişe ve baskılara tepki verme şeklimiz genellikle kovalanma rüyaları şeklinde meydana gelir.

Aslında rüyada kovalanmak güzeldir. Rüyada Kovalanmak bir şeyden kaçmak değil, rüyada size kovalayan kişiye bağlılığa ve size yardımcı olunacağına da işarettir.

Rüyada sizi kovalayan kişi tanıdık bir dost, akraba, arkadaş veya Aileden biriyse bu kişinin size yakınlaşacağına işarettir.

Rüyada kovalayan kişi tanıdık değilse, sizi tanıyan birinin sizinle yakınlaşmaya, tanışacağına yorumlanır.

Yine rüyada kovalanmak sevgiye de tabir edilir. Ayrıca rüyada kovalanmak temiz ve hayırlı bir hayata da işaret eder.

RÜYADA KORKU ŞEKLİNDE GÖRÜLEN KOVALANMAK KABUSU

Kovalanmak en çok görülen kabuslardan biridir. Bir hayvan, bir kişi yada bilmediğiniz bir şey tarafından kovalandığınızı görürsünüz. Rüyada normalde sizi kovalayan ne olursa olsun sizi yakalayamaz ve de neden kovaladığını bilemezsisiniz.

Rüyada kovalanmak türü kabuslar, hayatınızın kontrolünü elinize almanız gerektiğine işaret eder.

Rüyada Tanımadığı Biri Tarafından Kovalanmak, rüyayı sahibinin, geçmişte yaşadığı hala etkileri süregelen duygu ve düşüncelerini anlatamadığına tabir edilir. Kişinin içinde bulunduğu zorlukları anlatamamasından kaynaklı: şüphe içinde, huzursuz olmasına işaret eder. Rüya sahibinin istemediği, yakın olmak istemediği, sevmediği insanların varlığına yorumlanır. Rüyada Kovalandığını görmek, kaçmak olarak yorumlanmaz, Rüyada şayet kovalayan kişi yakınınız, veya tanıdık bir kişi ise: o kişinin sizi sevdiğine yorumlanır ancak bazende bu rüyalar; sır olarak içinizde sakladığınız konularla yüzleşmekte kaçınmak olarak da yorumlanır.

RÜYADA BIÇAKLA KOVALANMAK

Rüyada Bıçakla Kovalandığını gören kişinin; mesai arkadaşlarından bazılarından rahatsı olacağına, bu iş çevresindeki kişileri, düşmanı olarak görmeye işaret eder. Rüyada kovalandığınızı görmek hayatınızda beklenmedik olumusuzluklar, sorunların işaretçisidir.

Tövbeye, yanlışlardan ve günahlardan kurtulup Allah’ın emir ve ibadete yönelmeye, yapılmış hatalardan pişmanlığa rivayet eder..

Rüyada Birinden Kaçmaya çalıştığınızı ama başaramadığınızı görmek: sahtekar, dolandırıcı insanlardan dolayı yaşayacağınız sıkıntıya tabir edilir. Korkulan şeylerden kurtulmaya, akıllı davranışlarla yaşadığınız sıkıntılı durumdan kurtulmanıza,, korku duyulan işlerden ve kişilerde, olaylardan kurtulmaya tabir edilir.

RÜYADA KAPLAN TARAFINDAN KOVALANMAK

Rüyada kaplan tarafından kovalan kovalandığını gören, kişinin yaptığı bazı şeylerden zarara uğrayacağına işarettir. Güçlü bir insandan yardım göreceğine, kişiye iyilik ve doğrulukla yaklaşacağına tabir edilir. Edilecek tövbe ye, alınacak yardıma tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK TARAFINDAN KOVALANMAK

Rüyada Köpek Tarafından Kovalandığını gören kişinin, hayatında karşılaşacağı bütün olaylarda ve sorunlara, bilgisi doğrultusunda cesaretle yaklaşan, rahatına düşkün, cesur, cesaretli olacağına tabir edilir.

Kovalayan köpek dişi ise; iyi olmayan aileden gelen kötü kadına işarettir.

RÜYADA HIRSIZ TARAFINDAN KOVALANMAK

Rüyada Hırsız Tarafından Kovalandığını Gören kişi için, hastalığa, düşmanlarının olacağına, rahatsız bir ruh haline tabir edilir.