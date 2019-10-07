Rüyada köpek görenler bunu dikkate alıyor!

Rüyada köpek görmek yanınızda zannettiğiniz insanların aslında karşınızda olduğuna işaret eder. Çoğu rüya tabircisine göre bu rüyayı bir düşmana sahip olduğunuza yorar. Bir de bu köpek sizi kovalıyorsa ne yazık ki çevrenizde size problem yaratacak birtakım insanlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer ki gördüğünüz köpek havlıyorsa, rüya sahibinin soğukkanlı ve somurtkan olduğuna ve maalesef ki bu sebeple çevresindeki insanların ona yaklaşmadığını söylüyor. O kişi için bu bir uyarıdır ve güler yüz göstermesi gerektiği mesajını verir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK

Bazı kere de köpekler, perişan bir kavme delâlet eder. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir. Köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişan, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olmaya işarettir. Bütün köpekler dünya ehline işarettir. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır. Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir. Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine alâmettir.

RÜYADA KÖPEK YAVRUSU

Sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.

RÜYADA ÇOBAN KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada çoban köpeği görmek ve ona o köpeğe mâlik olmak, mülk, mal ve menfaate delâlet eder. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir. Âdi ev köpeği, zalim düşmana delâlet eder. Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder. Rüyada tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.

RÜYADA KÖPEK ÖLDÜRMEK

Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

RÜYADA HAVLAMAK

Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Rüyada köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.

RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI

Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze işarettir. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alâmettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder. Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir. Kirmani ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

RÜYADA AV KÖPEĞİ GÖRMEK

Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır. Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir. Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka, Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder.