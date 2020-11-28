Rüyada köpek ısırması nedir? Rüyada köpek görmek ne anlama geliyor?

Rüyada köpek gören kimseler, rüyanın neye işaret ettiğini merak ediyor. Rüya alimleri, rüyada görülen köpeğin rengine göre yorumların değişebileceğini aktarıyor. Rüyada köpek görmek genellikle düşmanlarınızın olduğuna yorulur.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE DEMEK?

Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir. Köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişan, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olmaya işarettir. Bütün köpekler dünya ehline işarettir. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna yorumlanır. Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Siyah rengin rüyada; karanlığı, kötülüğü simgelediği yorumlanır. İslam’da da siyah renginin ilmine yönelik pek de olumlu anlamlar bulunmaz. Rüyada görülen köpeklerin cinsi ve rengi önem arz eder. Rüyada görülen siyah köpekse; yabancı kişilerin bir şekilde hayatınıza müdahale edeceğine(yakın çevre olsa da kısa zaman öncesinde yabancı olan kişiler de dahildir.), kendisine kötü niyetler besleyen kişilerle dost olması ve o kişilerin kötülüklerine maruz kalacağı anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI NE DEMEK?

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.