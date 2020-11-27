Rüyada köpek görmenin iyi mi kötü mü? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir?





Rüyada köpek görmenin, çeşitli yönleriyle ne anlam ifade ettiğini, sizi nelerin beklediğini, ne gibi kazanımları bulunduğunu sizler için bu sayfamızda derledik. Rüyasında köpek gören bir kimse için psikolojik anlamda rahatsızlıklar görülebilir. Köpeğin ne anlam ifade ettiği, gerçekte kötü olup, olmadığı, neye çıkacağı hususunda soru işaretleri rahatsız edici olabilir. Büyük rüya tabircisi İmam Nablusi'ye göre köpek görmenin bazı sorunlara yol açabileceği söylenir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NEDİR?

Rüyada köpek görmenin iyi mi kötü mü olduğuna net cevap vermek zordur, neticede doğru yorumlanması önemlidir. Farklı şekillerde rüyada köpek görülmesi sonucunda rüya tabiri daha net cevaplarıyla verilir.

Zevk ve sefa düşkünü iseniz, aynı kimselerle, dedikoduyla ara bozucu olan kimselerle yakın ilişki kurulacağına işarettir. Rüya tabirine göre rüyayı gören kimseye zarar verecek kimselerin bulunduğuna işaret edilir. Rüyada köpek görmenin sonucunda telaşla uyanıldığında uyanık kalınması gerekir. Telaşla uyanıldığı vakit uyarıcı anlamına gelir. Bu durumda bir bardak suyun ardından: “Allâhümme innâ neûzü bike min ameli’ş-şeytani ve seyyiâti’l-ahkâm.” duası okunulabilir.

Rüyada köpek görmek; bol rızk, bereketli yaşam, huzurlu aile hayatı ve başarılı iş hayatı demektir. Rüya tabircilerinin bir kısmı için bol rızk ve bereketi simgeleyen köpeğin, hangi durumlarda kötüye işaret ettiği de yazıda detaylandırılmıştır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Köpekler sadık olarak bilinir, ancak rüyada görünen köpeklerse tam aksine sadık olmayan, uzak olan anlama gelir. Bazen olumlu manada kapıda bekleyen ısrarcı köpeği simgelerken, bazen de dilenciye yorulur. Gerçekte sadık olarak tanımlanan köpekler bazen rüyada da sadık olan simgesiyle(rüya gören kişinin); malını ve canını koruduğunu gösterir. Rüya tabiri olarak ise nefsini ve tez canlılığını koruduğuna işarettir. Kimi zaman bu anlamları ifade ederek beliren köpek, farklı yönleriyle de görünebilir. Örneğin; Ağzı salyalı saldırmayan ama saldıracak hissi veren köpek vardır. Bu da çok yakınınızdan kötü sözler işitileceğine, kulak kızartan hakaretler duyulacağına yorulur. Sadece köpek görmekle kalmayıp, köpeğe nimet sunmak, yakınlaşmak için çabalamak ve sevmek için dokunmaya çalışmak bol rızka işarettir. Kişinin iş hayatında başarıyı yakalayacağına da yorulur.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada köpek görmek doğrudan düşman edinmeye işarettir. Ancak bazı durumlarda dolaylı olarak iş hayatında başarıya ulaşılacağına da işarettir. Belirsiz şekilde görünen köpeğin; yakın çevredeki herhangi birinin düşman olabileceğine işarettir. Direk kendini gösteren köpekse yakın zamanda düşman edileceğine işarettir. Köpeğin bizzat size yaklaşması da belirtildiği gibi iş hayatında başarıyı sağlayacak olmasına işaret eder. Bazen yaklaşan köpeğin niyetini anlamakta zorlanılabilir. Niyetsiz yaklaşan köpek için düşman edinilmesi kuvvetli muhtemel olurken, ısırma içgüdüsü bulunmayan köpeğin yaklaşması, iş hayatında başarılı olunacağını gösterir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK

Rüyada köpek görmek aslında çevrenizde size yakın hissettiğiniz insanların size karşı kötü hisler beslediğine işarettir. Genel itibari ile tabircilerin yorumladığı şeyse; Ya çevrenizdeki yakın bildiklerinizin düşman olması ya da yakın zamanda bir düşman edinilmesine yöneliktir. Bu düşman olan kimselerin rutin hayatınızı olumsuz manada etkileyecek değişiklikler gerçekleştireceği düşünülebilir. Gerek iş gerekse de aile hayatınıza müdahalede bulunmaktan kaçınmayacağını, sizi üzecek birtakım sorunlara yol açacağına yorumlanır. Şayet rüyada görünen köpek soğukkanlı ve sizden uzak duruyorsa, aynı şekilde çevrenizdekilerin de sizden uzaklaşacağına işarettir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI

Keder, sıkıntı ve hastalık olarak yorulan köpek ısırılması pek de olumlu olarak görülmez. Rüyada köpeğin ısırması; yakınınızın sizi zor duruma düşüreceğini, size sorun yaratacağına yorulur. Rüyada köpeğin kolu ısırması; keder ve hastalığa işaret edilir, kolun ısırılıp kanamaması kederin git gide artacağını, büyüyeceğini gösterir. Ancak ısırılan kolun kanaması durumunda keder ve hastalığın kısa süreceğine, yakın ilişkide olduğunuz kişilerin daha temkinli olacağına işarettir.

Rüyada köpeğin ısırdığını görmek; Allah yolundan şaşıldığına, paraya ve zevke düşkünlüğün bulunduğuna işaret eder. Uyarı olarak bulunan bu rüyanın ısırıp da acımaması durumunda; eski gülü dostlukların tekrar kazanılacağına yorulur.

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Rüyada köpeğin saldırması psikolojik olarak kötüye yorulur, zarar görüleceğine ve kötü şeylerin yakın olduğuna yorulur. Ürkütücü ve tehlikeli olabilen köpek saldırısı ne demektir?

Rüyada köpek saldırması; sizin kötülüğünüzü isteyen, sizi çekemeyen fesat kimselerin zarar vereceği anlamına gelir. Fesat olan bu kimselerin mal varlığınızda gözü olduğuna yorulur. Maddi kayıplar yaşamanızı, başarısızlık silsilesine kapılmanızı isterler. Kısacası düşmenizi isterler ve bu doğrultuda hamle yaparlar. Bu süreçte dikkatli olmanız gerekir. Tek amaçları ayağınız kaydırmak olan bu kimselere karşı temkinli olarak adım atılabilir.

Rüyada köpek saldırması olumsuz olarak değerlendirilir. Ayriyeten köpeklerin saldırma durumu da söz konusu olabilmektedir rüyada. Birden fazla köpeğin saldırması da çok daha temkinli olmanızı gerektirir. Bu rüyada yorulan şeyse, Huzurunuzu kaçırmak isteyenlerin toplanarak hamle yapacağına yorulur. Özellikle dost sanılan yakın çevredekilerin size karşı cephe alması muhtemeldir.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMASI (KÖPEKTEN KAÇMAK)

Rüyada köpek kovalaması ya da rüyada köpekten kaçmak, yakın dostlarınızın size karşı plan içerisinde olduğuna delalet eder. Kötü niyetli kimselerin, niyetlerini size aşılayacağına, sizi hatalar yapmaya meyilli kimse haline getireceğine işaret eder. Diğer yandan iş hayatında rekabet içerisinde bulunduğu kişilere karşı da yorulur. Şayet bu kişiler rüyayı gören kişinin ayağını kaydırmak istiyorsa, hamlelerin gelmesi yakındır. Kötü enerjilerini iş hayatında başarısızlık yaşaması için aşılarlar. Başarılarını gölgelemek için fitne tohumları ekerler.

RÜYADA BEYAZ KÖPEK GÖRMEK

Rüyada beyaz köpek görmek kesinlikle rüyayı gören kişinin uyarıldığına işaret eder. İş hayatında başarılı çalışmaları bulunan, pozisyonunda yükselen kimselerin, iş arkadaşlarıyla fazlaca münasebet etmemesi gerektiğine yorulur. İçlerinden bazılarının başarısını kıskandığı için sorun oluşturabileceğine işarettir. Temkinli olunarak ayağınızı kaydırmak isteyenlere karşı doğru hamleler yapmanız için uyarılmış olursunuz. Bir de rüyada beyaz köpeğin yavrusunu görmek vardır, bu rüyayı gören kişinin bereketli bir dönemi yaşayacağı anlamına gelir. İş hayatında bu bereketin yaşanacağı gibi, aileye yeni üyenin katılacağı anlamına da gelir. Gelen çocukla birlikte ailede rızk ve bereketin yanı sıra huzur dolu dönemin de geleceği görülür.

RÜYADA KÖPEK SEVMEK

Rüyada köpek görmenin tabiri düşmanın varlığına işaretken, köpek sevmek düşmanın zararının dokunmayacağına işarettir. Bereketi ve başarıyı getirdiğine yorulan bu rüyada şayet köpek havlıyorsa, yakın çevrenizden gelecek nasihatleri dikkate almanız gerektiğine işarettir. Nasihatlerin sizin çıkarınıza olacağı, iyiliğinizi düşünen dostlarınızın bulunacağı anlamına gelir. Diğer yandan köpek sevmek mutlu bir haber alınacağına işarettir. Sevinç dolu bir haberin yakın olduğuna, bu haberinse sevdiklerinizi de mutlu edeceğine işarettir. Ayriyeten rüyasında köpek seven kişi nefsine hakim olan, doğru bilinen şeyleri yapmaya meyilli olacağına da işaret eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Siyah renginin rüyada; karanlığı, kötülüğü simgelediği yorumlanır. İslam’da da siyah renginin ilmine yönelik pek de olumlu anlamlar bulunmaz. Rüyada görülen köpeklerin cinsi ve rengi önem arz eder. Rüyada görülen siyah köpekse; yabancı kişilerin bir şekilde hayatınıza müdahale edeceğine(yakın çevre olsa da kısa zaman öncesinde yabancı olan kişiler de dahildir.), kendisine kötü niyetler besleyen kişilerle dost olması ve o kişilerin kötülüklerine maruz kalacağı anlamına gelir.

RÜYADA KÜÇÜK YAVRU KÖPEK GÖRMEK

Rüyada görülen köpek yavrusu sevimli bir çocuğa delalettir. Köpek beyaz ise çocuğun mümin olacağına, köpek siyahsa çocuğun aile büyüğü olacağına işaret eder. Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiği görmekse; rüyayı gören kişinin varsa çocuklarından hayır göreceğine, bekar kişiyse de dürüst bir eş bulacağına işarettir.

Küçücük yavru köpeği görmek güzel günlerin yakın olduğunu gösterir. Hem maddi hem manevi açıdan bereketli günlerin yaşanacağına işarettir. Yavru köpeği gören kişinin aile hayatı için cesaretli olacağına, aile kurmak için de dürüst bir eşle tanışacağına yorulur. Ayriyeten kenarda köşede birikimi varsa bir mülk sahibi olacağına da işarettir. İslamiyet’te rüyada yavru köpek görmenin yorumuysa; zenginlik dolu bir hayat yaşanılacağına ve arzuların sonuçlanmasının yakın olduğuna yönelik yer alır.

RÜYADA BÜYÜK KÖPEK GÖRMEK

Rüyada büyük köpek görmenin manası, geniş çevresinde pek çok düşman barındırdığına, bu düşmanların kısa zamanda alt edeceğine yorulur. Bu süreçte dikkatli olmasına, düşmanlarının ayağını kaydırmak için hamleler yapmaktan çekinmeyeceği anlamına da gelir. Rüyada büyük bir köpeğin ölümünü görmekse kötü olarak düşünülse de iyiye yorulur. Düşman çevresi yüzünden kaybettiği huzura tekrar kavuşacağına, rahat bir hayat yaşayacağına ve bereketli işler yapacağına yorumlanır. Müjdeleri haberlerin yakın olduğuna ve eskisinden daha kısmetli olacağına işarettir.

RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin çevresinde bulunan art niyetli insanların sayısının fazla olduğuna yorulur. Sürekli art niyetli planlar yaparak, sizi çukura itmek isteyen kimselerin varlığına işarettir. Bu kimselere karşı temkinli olunması durumunda; iş hayatında başarı sağlanacağına, manevi zenginlik kazancına, kurulu bir düzen sağlanacağına işarettir. Beklenti içinde olanların birer birer gerçekleşeceğine de yorulur. Şayet sürü halinde görülen köpeklerin saldırısı söz konusu olursa; tehlikeli iş peşinde koşulduğuna, bereketin azalacağına yorulur. Sadece kovalıyorsa peşinde kötülüğünü isteyen kimselerin bulunduğu anlamına gelir.

RÜYADA ELİNİ KÖPEK ISIRMASI

Rüyada elini köpek ısırması tabiri, zor zamanların yaşanacağına işarettir. Isırılan elin acıması veya acımaması, hatta kanayıp kanamaması hususuna göre farklı yorumları da bulunur.

Rüyada elini köpek ısırmasıyla acının hissedilmemesi durumunda; yakın çevrenizdeki insanların sessizce kötülüğünüz için hamle yapmaya hazır olduğu anlamına gelir. Saman altından tabiriyle kuyunuzu kazmaya çalışacaktır. Isırılan elin acımaması durumundaysa çevrenizdeki düşmanları yakın zaman alt edeceğinize işarettir.

Rüyada köpeğin ısırmasıyla eliniz kanıyorsa; ya kederli bir haber alacaksınız, ya da yakınınızın hasta olacağına işarettir. Aynı zamanda arkanızdan iş çeviren kimselerin de yakayı ele vereceğine işarettir. Güvenebileceğiniz insanları seçme hususunda doğru yolun önünüze çıkacağına yorumlanır.

RÜYADA EVDE KÖPEK GÖRMEK

Rüyada evde köpek beslemek; evin rızkının artacağına, kirada oturuyorsanız mülk sahibi olacağınıza yorumlanır. Diğer yandan çocuğunuz olacağına, evin bereketinin çocukla kat kat artacağına işarettir.

Rüyada evde köpek görmekse düşman bir yakınınızın bulunduğuna, düşman olmasına rağmen mert kimse olduğuna işaret eder. Fitne kimseler yüzüne aranızın bozulduğu kişiyle yakın zamanda barışacağınıza yorulur. Evde sesler çıkaran köpek görmek de fuzuli sözlerle kırılan kalbe tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Rüyada köpek beslemek psikolojik olarak hayra yorulsa da kötü şeylerin olacağına işarettir. Rüyada köpek beslemek oldukça kötü niyetli bir kimseyle dost olunacağına işarettir. Dost olunan o kişinin size karşı sadakatli olacağı ancak başkalarına kötülük yapmaktan geri kalmayacağı anlamına gelir. Bu kişinin yaptığı kötülükleri görmezden geldiğinize, ilerde yapabileceği kötülükler için de ses çıkarmayacağınıza yorulur. Rüyada köpek beslerken önünde rızkını almak da kötüye yorumlanır. Dost olunan o kişiden menfaat görmenize yorumlanır. Köpeği kendi elinizle beslemeniz durumundaysa, başkalarının sizin yüzünüzden zarar göreceğine yorulur.

RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI(ULUMASI)

Rüyada havlayan köpek görmek hayra yorulur. Gören kişinin iş hayatından ve çalışmalarından başarıyı yakalayacağına, sadık dostlar edineceğine, şuan ki dostlarından faydalı sözler işiteceğine işarettir. Köpekle birlikte havlama durumuysa amacınızın adım adım gerçekleşmesine yorulur. Tehlikeli durumun içerisinde olabileceğinize, temkinli olmanız gerektiğine işarettir. Temkinli olunduğunda yakınınızda size karşı öfke barındıran kimseleri fark edeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada kurt uluması işitmek, özellikle kariyerinde başarılı çalışmaları bulunuyorsa; çalışmalarının duyulacağına ve takdir görüleceğine işarettir. Gerek iş gerekse de aile hayatında zor zamanların yaklaştığına, ancak bu zor zamanların çabucak atlatılıp huzurun bulunacağına işarettir. Diğer yandan bazı olumsuzlukların git gide büyüyerek çığ kadar ağır hissettireceğine, bu olumsuzlukların da yardım alınarak atlatılacağına yorulur.

RÜYADA KÖPEKTEN KORKMAK

Rüyada köpekten korkma, çevrenizde sevdiğiniz insanlara karşı çekingen olmanıza, söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeylerin olacağına işarettir. İçinizde birikenlerin söylenmesi durumunda; mutlu hissedeceğinize, kaygılarınızın yok olacağına, arkadaşlık bağlarınızı güçlendireceğinize de işarettir.

Rüyada köpek görüp korkarak kaçan kişi, hayatında yaklaşan sorunlardan yara almadan kurtulacağı anlamına gelir. Ancak bazı sorunların yakanıza yapışacağına, uzun süre çevrenize zarar vereceği anlamına da gelir. Öte yandan rüyasında köpekten korkan kimsenin; karakterinin zayıf olduğu, nefsine hakim olamadığı, dürüst insanlarla dost olması gerektiğine yorulur.

RÜYADA KÖPEKLE KONUŞMAK

Rüyada köpekle konuşmanın hayatınızda pek çok değişikliğe yol açacağı anlamı çıkarılır. Beklenmedik gelişmeler ve rafa kaldırılan sorunların tekrar gündeme geleceği, korkularınızla yüzleşme zamanınızın geldiğine işarettir. Bu rüyayı gören kişinin hayatından değişiklikler başta meslekleri olmak üzere pek çok alanda gerçekleşir. Halihazırda memnun olduğu işi bırakacağını, hayırsız bir işe koyulacağını gösterir. Rüyada köpekle karşılıklı konuşan kimsenin zararlı kimselerle münasebet içerisinde olacağı anlamına gelir. Zararlı olana yönelmeye, hayırlı ve dürüst olan şeyleri terk etmeye meyilli hale getirdiğine yorulur. Düşmanla farkında olmadan iş birliği yapılacağına, bu iş birliğinin büyük riskleri olacağına yorumlanır.

Rüyada köpekle konuşan kimsenin günah dolu işlere bulaşacağı ve huzurunu kaybedeceği anlamına gelir. Sürekli konuşan köpeğin ise dünyevi zevkleri belirttiğine yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK SAHİPLENMEK

Rüyada sahiplenen köpek, barınaktan sahiplenilen köpek, sokak köpeği sahiplenmek gibi. Rüyada köpek sahiplenilmesi; Birikimin yapılacağına işarettir. İster mülk ister araba alımı için birikim yapılacağına, birikimin arzu edilen çok şeyi sağlayacağına işaret eder. Hayatınıza yeni birilerinin dahil olacağını ve hayatınızda size fayda sağlayacağına işarettir. Rüyayı gören kişinin dost canlısı, karakterli kimse olduğunu gösterir. Arkadaşları ve ailesi ile ilişkilerini dürüst tuttuğu, onların huzuru için çalıştığı anlamına gelir. Gören kişinin manevi ihtiyaçlarının da bulunduğuna işarettir. Rüyayı gören kimsenin sevgiye ihtiyacı vardır, anlayışa ve saygı duyulmaya ihtiyacı vardır. İş hayatında art arda gelen olumsuzlukların ardından; saygı ve anlayış beklemektedir. İhtiyacı olan bu manevi duyguların hayatına girecek bir dostla karşılanacağına işaret edilir.

Rüyada köpek sahiplenen bir kimseyi görmekse, yakın zaman içerisinde rüyayı görenin hayatına; tatlı sözlü, iyi niyetli, sevimli birinin dahil olacağı anlamına geldiği yorumlanır.

İslami açıdan rüyada köpek sahiplenmenin yorumu, rüyayı gören kişinin yufka yürekli olduğunu, temiz kalpli biri olduğunu ifade eder. Bunun neticesinde Allah yolunda bulunan dürüst kimseler olduğu manası yorulur.