Rüyasında köpeğin ısırdığını görenler merak ediyor: İşte anlamı!

RÜYADA KÖPEK TARAFINDAN ISIRILMAK

Bu rüyayı gören kişinin sevdiği ve değer verdiği bir yakını veya bir tanıdığı tarafından hasetle karşılanacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin sevdiği, değer verdiği bir kişi tarafından sıkıntılı günler geçireceğine ve zor zamanlar atlatacağına işaret edilir. Bu rüya bazı kesimler tarafından aile ile aranın bozulmasına da yorumlanır. Bazı kesimlerce de bu rüya, rüyayı gören kişinin bir konuda yardıma ihtiyacı olacağına ve yardım istediği kişilerden yardım görmeyeceğine, bunlar dolayısıyla da o kişiler ile arasının açılmasına yorumlanır. Yani aslında kısaca toparlamak gerekirse bu rüyanın rüyayı gören kişi için pek de hayırlı bir rüya olduğu söylenemez.



RÜYADA KÖPEK TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMAK

Rüyada bir veya birkaç köpek tarafından saldırıya uğradığını gördüyseniz, rüyanız pek de hayırlısı anlamlar içermiyor demektir. Bu rüyayı gören kişinin gerçek hayatında yardım istediği konularda destek görmeyeceğine işaret edilir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında bazı sorunlar yaşayacağına ve iş arkadaşları ile arasının açılmasına yorumlanır. Ve kişinin kişisel ve özel hayatında da bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağına da yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMASI

Rüyayı gören kişi için yine sorunlara işaret eden bir rüyadır. Rüyada bir veya birkaç köpek tarafından kovalanmak rüyayı gören kişinin sosyal çevresinde onu rahatsız edecek biri veya birilerinin olduğuna dair yorumlanır. Bu durumdan dolayı sıkıntı yaşayacağı düşünülür.



RÜYADA KÖPEĞİN ISIRDIĞI YERİN ACIMASI

Rüyada bir veya birkaç köpek tarafından ısırılmak ve ısırılan yerin acıması, değer verdiği ve sevdiği biri veya birileri tarafından maddi sıkıntıya uğrayacağına işaret edilir. Ve kişinin sosyal çevresi veya iş arkadaşları tarafından kandırılacağına yorumlanır. Rakipleri tarafından dedikodulara maruz bırakılabileceği düşünülmektedir. Fakat bu dedikoduların rüyayı gören kişiyi pek de etkisi altına almayacağı şeklinde yorumlanır.