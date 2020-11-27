Rüyada siyah yada beyaz kedi görmek neye işarettir? Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?





Rüyasında kedi gören bir kimse için bazı tabircilere göre iyi, bazıları rüya tabircilerine göre kötü olarak yorumlandığı gözlenmektedir. Kedinin yanı sıra görülen şeyler yorumun farklılaşmasına sebep olur. Kedi, genel olarak kadın düşman olarak yorumlanır. Eğer rüyayı görsen bekar bir kadınsa kısmetinin kapalı olduğuna delalet edebilir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının onu terk edeceği anlamına gelebilir.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NEDİR?

Rüyada kedi görmek uzun zamandır görmediğiniz genç bir kadından kötü haber alacağınız anlamına gelir. Eğer kedi siyah renkteyse ve rüyada göz göze geldiyseniz haberi getiren kişinin size bir hasmı bulunduğuna işarettir. Kedi görmez, bazı rüya tabirlerince iyi anlamda yorumlanır. Beyaz ve yeni doğmuş kediler haneye küçük ama sık aralıklarla para gireceğine işaret eder. Kedilerin çiftleştiğini gören bir kişi bolluk ve berekete sahip olur. Kediler, gerçek hayatta çok fazla yavruladıkları için yeni doğmuş beyaz kedi görmek bereket anlamına gelir.

KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Kedi görmenin anlamı, rüyanın geri kalanı ile doğrudan ilişkilidir. Rüyada bir kedinin kendisine tısladığını gören bir kişi düşmanını açık bir şekilde tanıyacağı anlamına gelir. Kedi, kişinin gözlerinin içine bakıyorsa ve dişlerini gösteriyorsa dost sandığı bir kişinin kendisine gerçek yüzünü göstereceğine işarettir. Kişinin aklında şüphelendiği kişiler varsa gözden geçirmelidir. Rüyasında yatağı üzerinde birden fazla kedi gören bir kişi, ev hayatında bazı mutsuzluklarla karşılaşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi eşiyle arasının açılacağı, bekarsa ve sevgilisi varsa da kısa süreli olumsuzluklar yaşayacağı anlamına gelir.

KEDİ NEYE İŞARETTİR?

Kedi, ev içerisinde çıkabilecek huzursuzluklara işaret eder. Bazı tabircilere göre de kedi, bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüyasında kara kedi gören bir kişi gerçek hayatta sorunlarla boğuşuyor demektir. Gerçek hayatta bir kişi, başkasından borç almışsa ödemekte güçlük çekeceği anlamına da gelebilir. Kediler, yaşamda ani hareket eden ve itaatkar olmayan hayvanlar oldukları için asiliği simgelerler. Başına buyruk hareketleri olan kedileri rüyada görmek, yaşamda birtakım sorunlarla karşılaşılacağı anlamına gelir. Ancak bu sorunların küçük ve geçici olduğu unutulmamalıdır. Kimi rüya tabircilerine göre rüyada birden fazla kedi görmekse kız çocuğuna delalet eder.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK

Kediler insanların hem rüyalarında hem de gerçek yaşamlarında karşısına çıkıyor. İnsanlar sembolik bir görüntünün genel anlamına sahip olmanın her zaman bir hayalperestin aradığı cevap olduğuna inanıyor. Rüyada görülen kedi, rüyayı gören kişiye bir mesaj verir. Birçok insan kedileri hayatın aydınlık ve karanlık tarafının bir parçası olarak görür çünkü kediler yüzyıllardan bu yana sembolik birer öğe olmuştur.

Bununla birlikte, tüm hayvanlar gibi kediler da saf formdadır. Kediler aslında sizi kendi kendinizi bulmaya ya da yakın zamanda girdiğiniz bir dönüşümün başlangıç aşamalarında size yol göstermeye yardımcı olur. Kediler yılın belirli dönemlerinde tüy döker ve tüyleri yeniden çıkar; bu, dönüşüm ve yenilenmeyi sembolize eder. Eğer kediden korkuyorsanız, bunun nedeni sadece değişimden korkmanızdır. Rüyada kedi görke, içinde bulunduğunuz hayatı yeniden düşünmenin ve yeni bir hayat yaratmanın zamanının geldiği anlamına gelir.

RÜYADA KÜÇÜK YAVRU KEDİ GÖRMEK

Bir kedi sizin için bir rehber olarak görünürse yeniden doğuşunuz sırasında size borç veren bir el sunduğunu bili. Rüyada küçük yavru kedi görmek büyük bir değişiklik ve yaşamınız için yeni bir yön anlamına gelir. İlk başta değişikliği kabul etmeyebilirsiniz. Bu, sizin seçiminiz, ama sonunda hayatınızın bu şu andaki evrimi boyunca gelişmek zorunda kalacaksınız. Yeniden doğuşunuzu kucaklamaya hazır olduğunuz zamana kadar küçük yavru kediler görünmeye devam edecektir. Kalbinizi değiştirmek için açtığınızda, başkalarının kalbine nasıl bakacağınızı ve nasıl rehberlik edeceğinizi öğrenirsiniz.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK

Kediler genel olarak yeraltı dünyası ile üst dünya arasındaki kapıların bağımsızlığını, büyüsünü, serbest düşünürlerini, birçok yaşamı, savaşma yeteneğini, görünmez, koruyucularını temsil eder.

Bir kedi, rüyanızda bile dikkatinizi çekmeye çalışır, böylece size rehberlik sunmak için burada olduklarını fark edersiniz.

Rüyada kedi yavrusu görmek hayatınızın bir anda iyiye doğru döneceğine işarettir. Şu anki hayatınızda ortaya çıkan efsanevi ve büyülü bir zamanı çevreleyen bir mesaj alırsınız. Bu noktada özgür düşünce ve bağımsızlık her zamankinden daha önemlidir. Monoton hayatından sıkılanları iyi haberler bekler. Kedi yavrusu size yeni ve güçlü enerjiler de getirir. Yaşamınızın bu büyülü zamanı içinde size yaklaşmak üzere olan hem karanlık hem de ışığı sunar. Akıllıca seçim yapmak size kalmıştır. Yüksek titreşimli beyaz ışıktan güzel bir iyileştirici sihir yaratmak artık sizin elinizdedir.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Kediler sezgiyi, kadınsı gücü, kadınsı cinsiyeti, kırılganlığı ve yaratıcılığı sembolize eder. Rüyada beyaz kedi görmek, kedinin eski evrensel sembolizmini korurken rüyayı görenin benzersiz kişiliğini ve yaşam sorunlarını yansıtır. Rüya yorumu, rüyanın şartlarına girmek için açıklık gerektirir. Her kedinin bir kişiliğe sahip olması ve tüm kedilerin paylaştığı bazı özellikleri olduğu gibi, bir kedi rüyası da bir rüya sözlüğünde listelenen standart sembolizme ek olarak rüyayı gören kişiye kendi mesajını iletir.

Rüyayı gören, kedilerin kendisi için ne anlama geldiğini düşünmelidir. Kediler kadınları veya o adamın kadınsı tarafını temsil eder. Bir kadının rüyasında, kediler cinsel gücü, sezgiyi ve kırılganlığı temsil eder. Rüyada beyaz kedi görmek, bir kadının kendini savunmasız veya karışık hissettiği anlamına gelebilir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının onu terk edeceği anlamına gelebilir. Bu noktadan sonra erkek, hayatına girecek olan tüm kadınlara şüphe ile yaklaşır.

RÜYADA KEDİ SALDIRMASI

Her ne kadar kedilerin klişesi uzak ve bencil olarak bilinse de kedilerin diğer insanlar hakkında bir tür altıncı hisleri olduğunu ve sezgisel olarak sahiplerine ayarlandığını bilinir. Kediler sakin bir şekilde hasta sahiplerinin yanında otururlar, iyi olana kadar onları izlemeye devam ederler. Ancak rüyada bir kedinin kendisine saldırdığını gören bir kişinin sezgilerine dikkat etmesi ve kendine daha iyi bakması gerektiğini gösterir. Kedi; hayali, büyülü ve bağımsızdır. Kedi sembolizmi, öz güven ve güvenceye ihtiyacınız olduğunda size görünerek hayatınızda çalışır. Bir kedi insanı olsanız da olmasanız da, rüyada gördüğünüz kedinin size söylemek istediği mesaja açık olmalısınız. Dokuz can alamayabilirsiniz, ancak getirdiği mesaj hayatınızı gerçekten daha iyi hale getirebilir.

RÜYADA KEDİ SEVMEK

Kedi anlamı, özgürlük arzunuzu beraberinde getirir. Hiç kimse bakmadığında evden çıkmanın bir yolunu bulacağınız kedi gibi, başka bir şey için endişelenmeden özgürce dolaşmak ve keşfetmek istersiniz. Rüyada kedi sevmek esneklik ve ılımlılık ile ilişkilidir. Rüyada bir kediyi sevdiğinizi gördüğünüzde, rutinlerinizi sarsmanız ve düşünme biçiminizde daha esnek olmak için yeni değişiklikler yapmanız anlamına gelir. Kedinin anlamı sırlara odaklanır. Bazı tabircilere göre rüyada kedi sevmek, karşı tarafın sırlarını öğrenmek istemek anlamına gelir. Kedi, bir sırrın açığa çıkacağını veya size yakın birisinin hayatınızı potansiyel olarak etkileyebilecek bir sır sakladığını gösterir. Kedi ruh hayvanı gizemli ve büyülüdür. Bir kedinin gözleri hakkında, içinden geçebildiğini hissettiren bir şey vardır.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyanızda bir kedinin sizi ısırdığını gördüğünüzde, kedi sembolizmi sizi daha fazla risk almaya çağırır.

Fırsatları yakalamakta tereddüt etmeyin. Bununla birlikte, risk almak konusunda dikkatli ve sorumlu olun ve sonuçları düşünün. Rüyada kedi veya kediler tarafından ısırılmak, karanlıkta net bir şekilde görmenizi ve etrafınızda olup bitenlere yakından bakmanıza işaret eder. Çoğu zaman, işler göründükleri gibi değildir. Rüyayı gören erkekse hayatındaki kadının ona karşı saldırgan bir tutum sergilediğini gösterebilir. Bir kadın size karşı agresif davranıyor olabilir, bu nedenle çevrim içi veya çevrim dışı herhangi bir kişisel saldırı belirtisine dikkat edin. Bu, aynı zamanda kadınsı tarafınızla mücadele ettiğinizi veya size yakın olan başka bir kadınla sorun yaşadığınızı da gösterebilir. Rüyada kedi ısırmasının bir başka anlamı da birinin sizi kandırmaya veya aldatmaya çalıştığıdır. Bu olduğunda, arkadaşlarınızı kendinize yakın tutun ama düşmanlarınızı daha yakın tutun.

RÜYADA SİYAH (KARA) KEDİ GÖRMEK

Rüyada kara kedi görmek talihsizlik veya ölümü sembolize etmez. Hangi şekilde görürseniz görün, eğer rüyanızda bir kedi görmüşseniz son derece algılayıcı bir insansınız demektir. Çok zeki ve gözlemcisiniz. Sadece düşündüğünüzü söylemekten ziyade sessizce oturmayı tercih edersiniz. Çünkü insanları ve dünyayı gözlemlemek için o kadar çok zaman harcadınız ki, en ufak sinyallerden büyük anlamlar çıkarabilirsiniz. Rüyada kara kedi görmek bağımsız ve kendi kendine yeten biri olduğunuza işaret eder. Bir şeylerin nasıl gerçekleşeceğini biliyorsunuz ve insanlardan nadiren yardım istersiniz.

Doğal olarak şehvetlisiniz, bu da sizi hem erkekler hem de kadınlar için çekici kılıyor. Kendine güvenen, zeki, dikkatli ve koruyucusunuz.

RÜYADA EVDE KEDİ GÖRMEK

Rüyada evde kedi görmek çekicilik ve gizem ile bağlantılıdır. Evde gördüğünüz kedi, çok ilginç bir kişiliğiniz olduğuna işaret eder. Ancak bu, aynı zamanda rüyayı gören kişinin empati kurmakta zorluk çektiği anlamına gelir. Fikrinizi değiştirme konusunda oldukça inatçı olabilirsiniz. Ayrıca, başkalarının nasıl düşüneceğini veya hissedeceğini düşünmeden varsayımlar ve sonuçlar çıkarmak için çok hızlı olabilirsiniz. Bazen kendinizi izole etmek ve durumlardan uzaklaştırmak istersiniz. Bazense yolunuzu bulmak için zekanızı kullanırsınız. İnsanların onlara neyin çarptığını asla bilemeyecek kadar kurnaz ve zor olabilirsiniz. Rüyada evde kedi görmek, tahmin edilemez bir kişiliğiniz olduğu anlamına gelir. Tamamen bağımsız hareket eden bir insan olmanız etrafınız tarafından yadırganıyor olabilir. Her şeyi kendi başınıza yapmak istersiniz.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı kedi görmek özgürlüğü sembolize eder. Muhtemelen hayatınızda özgürlüğü arzu eden birisiniz ve herhangi bir şekilde bağlanma fikrinden nefret ediyorsunuz. Bir kedi oldukça çevik olduğu ve esnekliği nedeniyle durumlardan çıkabildiği için bilinir ve bu, hayatın herhangi bir yerine ulaşmak için yapmanız gereken başka bir şeydir.

Rüyada sarı kedi görmek her ne kadar yeni yöntemler öğrenmek ya da davranışınızı bir şekilde değiştirmek zorunda olduğunuz anlamına gelse de, yaklaşımınızı çeşitli zamanlarda nasıl değiştireceğinizi öğrenmeniz gerektiğine işarettir. Bir kedinin oldukça meraklı bir hayvan olduğu bilinir ve bu merakın bir kısmını kendi hayatınıza entegre etmeye çalışmak en iyisidir. Rüyada sarı kedi görmek sırlarla doğrudan ilişkilidir, ancak onları tutan siz değilsiniz. Bunun yerine, yakınınızdaki biri hayatınızı etkileyebilecek bir şeye sahip olabilir ve bir şeylerin ortaya çıkması halinde bir anda değişebileceğini bilmeniz gerekir.

RÜYADA BİRDEN FAZLA KEDİ GÖRMEK

Dokuz cana sahip bir kedi fikri, yaşamda daha fazla risk almanızın size söylendiği anlamına gelir.

Her zaman güvenli oynamak sıkıcı ve anlamsız olacaktır, bu yüzden hayatın herhangi bir yerine ulaşmak için devam etmeli ve bu sınırları zorlamalısınız. Genel olarak, odaklanmanız gereken kediler, uyumluluk, risk alma ve sadece sıkıcı bir hayat yaşamamaya odaklanır. Rüyada birden fazla kedi görmek hayatınızın monotonlaştığına ve onu renklendirmeniz gerektiğine işaret eder. Hayatınıza biraz heyecan katın ve sizi nereye götürdüğüne bakın, çünkü bu dünyanın bir bütün olarak nasıl işlediğine dair bakış açınızı tamamen değiştirecektir.

Rüyada birden fazla kedi görmek; sahip olduğunuzu hayal etmek, başkalarını her zaman yalanlara ya da yanılgılarına dayanarak manipüle etme girişiminizi temsil edebilir. Rüyadaki kediler iyi hissetme, sevilme ya da nesnel olmayan şeyler hakkında rahat hissetme ihtiyacınızı yansıtabilir. Çünkü gerçekleri görmezden gelmeyi seçmek daha iyi hissettirir. Rüyada birden fazla kedi görmek kimi tabircilere göre acı veya sert gerçeği hissetmemek için kendinize yalan söylediğiniz anlamına gelir. Kediler, sizi sevmeleri için başkalarına yalan söylemekle de tabir olunur.

RÜYADA KEDİ BESLEMEK

Rüyada kedi beslemek kendinize yeterince iyi olmadığınızı söyleyerek kendinizi daha güvende hissetme isteğinizi ifade eder. Kendiniz veya kötü şansı olan insanlar için üzülmemelisiniz. Alternatif olarak, rüyada kedi beslemek ihtişamın yanılsamalarını yansıtabilir. Kediler ayrıca kendiniz, başkaları veya dünya hakkında size yanlış bir güç veya kontrol duygusu veren yanılsamaları yansıtabilir. Yani, derinlerde bildiğinize inandığınız bir şey doğru değil. Kediler genellikle bir insanın hayal edebileceği en kötü sembollerden biridir, çünkü simgeledikleri problem kişinin egosunun kabul etmesi için çok zor veya korkutucu olabilir. Bir insanın kolayca inkar edeceği veya asla yüzleşmek istemeyeceği bir şeydir. Rüyada kedi beslemenin ise farklı bir anlamı daha vardır. Rüyada kedi beslemek kurduğunuz fantezilerin sıklığı ile yakın ilişkilidir. Daha fazla kedi besleyen birinin gerçek yaşamda daha sık fantezi kurduğuna işarettir.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada bir kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse çoğunlukla kendisi veya diğer insanların mükemmel olduğuna dair objektif olmayan inançlara sahiptir. Çok hassas veya koruyucu olduğumuz yanılsamalar veya kanıtlanamayan inançlarla karşı karşıyasınızdır. Kanıtlanamayan şeyleri agresif bir şekilde önemsediğiniz anlamına gelir. Rüyada bir kedi sizi tırmalıyorsa kendinizi korkutuyorsunuz demektir. Kendinizin mükemmel olmadığını düşünüyorsunuz.

Bir rüyada kedi tırmalaması görmek dengesiz bir yanılsamayı veya yanılgıyı temsil eder. İnandığımız, imkansız, aşırı veya korkutucu şeyleri temsil eder. Bir rüyada kedinin sizi tırmaladığını gördüğünüzde, gerçekle ciddi şekilde temasınız kaldınız demektir. Rüyada kedi tırmalaması, mümkün olmayan fırsatlardan bile korktuğunuz anlamına gelir.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK

Rüyada kedi kovalamak, sorumlu hissettiğiniz yanlış inançlar veya fanteziler anlamına gelir. Rüyada kedi kovalamak kanıtlanamayan güçlü bencil inançları yansıtır. Rüyada bir kediyi kovaladığını gören kişi gerçek yaşamda başarısız olduğunu düşünür. Bazı tabircilere göre kedi kovalamak para, güç veya diğer insanlardan daha iyi olma konusundaki tanrısal inançları yansıtabilir. Bu, ayrıca doğru olmayan, ancak iyi niyetleri olan bir şeye inandığınız anlamına gelir. İnsanlara yardım etmenizi teşvik eden veya sizi çok ahlaki veya olumlu bir zihniyet içinde tutan fantezilere sahipsiniz demektir.

RÜYADA ÖLÜ KEDİ GÖRMEK

Rüyada ölü kedi görmek, gerçeği kabul etmekte veya nesnel olmakta zorluk çektiğinizi gösterir. Hedeflerinizi nesnel olarak sorgulamadan imkansız olduğuna inanmaya zorlamak anlamına gelir. Gerçekle yarışmak zorunda kalma korkusuna sahip olduğunuza işarettir. Rüyada ölü kedi görmek ayrıca kendinize karşı kaba olduğunuz anlamına gelir.

RÜYADA KEDİ DOĞURMAK

Bir rüyada bir kedi doğurmanız yanlış varsayımlara dayanan korkularınız olduğunu gösterir. Kötü niyetli kediler, hayatınızda bir şeyin kanıtlanmadığı zaman umutsuz olduğuna inanmanızı sağlayan güçlü yanılsamaları veya korkuyu yansıtabilir. Rüyada kedi doğurmak, gerçek yaşamda umutsuz ya da depresif olmak anlamına gelir.

RÜYADA KONUŞAN KEDİ GÖRMEK

Rüyada konuşan kedi görmek duygusal olarak fantezilere bağımlı olabileceğinizi veya çok daha objektif olmanız gerektiğini gösteren bir işarettir. Tüm hayatınızın başkalarına ifşa etmekten korktuğunuz bir yalan etrafında döndüğünü hissedebilirsiniz.