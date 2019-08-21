Rüyasında karınca gören kişiyi bereket bekliyor

Rüyada karınca görmek; rüya sahibinin iş hayatında çok başarılı birisi olacağına, çok sevdiği birisine zor durumda kaldığı için maddi olarak yardım edeceğine yorumlanmaktadır. Karınca gören kişinin genellikle kazanç sağlayacağına delalet etmektedir. Rüyada karınca görmenin ne anlama geldiği hakkındaki detaylar haberimizde…

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:42
Rüyasında karınca gören kişiyi bereket bekliyor

Rüyada bir yeri karınca basması ise zamanda bereket ve kazancın simgesi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada kanatlı karınca görmek, hayra yorulmaz. Kanatlı karınca görmek genellikle ölüme delalet etmektedir. Peki, rüyada karınca silkelemek, karınca yuvası, karınca yumurtası, karınca öldürmek, kırmızı karınca görmek ne anlama gelmektedir? Yanıtı haberimizde…

RÜYADA ÜZERİNDE KARINCA GÖRMEK

Rüyada üzerinde karınca görmek, rüya sahibinin iş hayatında çok başarılı birisi olacağına, çok sevdiği birisine zor durumda kaldığı için maddi olarak yardım edeceğine işaret etmektedir.

RÜYADA YATAKTA KARINCA GÖRMEK

Rüyada yatakta karınca görmek, kişinin ekonomik bir sıkıntıya gireceğine, uzun bir yolculuğa çıkacağına, bu yolculukta yeni insanlarla tanışacağına, iyi dostlar edineceğine rivayet eder. 

RÜYADA KARINCA SİLKELEMEK

Rüyada karınca silkelediğini görmek, rüya sahibinin yakın bir arkadaşı sayesinde büyük günah işleyeceğine, işlediği bu günahı kendine yakıştıramayıp tövbe edeceğine işarettir. Kişinin dinine yöneleceğine, Allah yolunda ilerleyeceğine alamet eder.

RÜYADA KARINCA YUVASI GÖRMEK

Rüyada karınca yuvası görmek, dayanışma ve yardımlaşma anlamına gelmektedir. 

Rüyasında karınca gören kişi, insanlarla iyi anlaşacağı, kimseyle bir kavgası olmayacağı, hayatının mutlu ve ferah içinde geçeceği demektir. Rüya sahibinin, ailesiyle huzurlu yaşayacağına, bekarsa yakın zamanda güzel bir evlilik yapacağına, evliyse eşiyle güzel geçineceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA KARINCA ÖLDÜRMEK

Rüyasında karınca öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin birinin aklına uyarak bir hata yapacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA KARINCA YEMEK

Rüyada karınca yemek, hayra yorulmaktadır. Rüyayı gören kişinin hanesinde bolluk, bereket, huzur ve mutluluğun eksik olmayacağı rivayet edilir.

RÜYADA ÇOK SAYIDA KARINCA GÖRMEK

Rüyada çok sayıda karınca görmek, rüyayı gören kişinin soyunun artarak devam edeceğine delalet eder. 

RÜYADA VÜCUDUNDA KARINCA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin herhangi bir hastalığı varsa, bu hastalığın daha da artacağına işaret etmektedir.

RÜYADA KANATLI KARINCA GÖRMEK

Rüyada kanatlı karınca görmek, hayra yorulmaz. Kanatlı karınca görmek genellikle ölüme delalet etmektedir.

RÜYADA EVDE KARINCA GÖRMEK

Rüya sahibinin, mutlu olacağına, iş hayatınızda başarılı olacağınıza, evinin bereketinin artacağına işarettir.

RÜYADA KIRMIZI KARINCA GÖRMEK

Rüyasında kırmızı karınca gören kişinin, ailesiyle hiçbir büyük sıkıntısı olmayacağına, akrabalarıyla iyi geçineceğine, kimseyle dargınlığı olmayacağı manasına gelir.

RÜYADA KARINCA YUMURTASI GÖRMEK

Rüyasında karınca yumurtası gören rüya sahibi, gerçek hayatında para kazanmak için çok çalıştığına, zaman içerisinde emeklerinin karşılığını alacağına rivayet edilir.

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